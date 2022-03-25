Не просто жить долго: 7 научных открытий, которые помогут отсрочить старость — ими можно пользоваться прямо сейчас

Фания Маганова — руководитель научных проектов научно-производственной компании «Инитиум-Фарм», эксперт по развитию антивозрастной медицины.

Старение — это патология

Старению в той или иной степени подвергается любой живой организм. Его функциональные возможности и способность сопротивляться негативным воздействиям среды со временем снижаются. Но чем дольше ученые занимаются этим вопросом, тем больше убеждаются — мы начинаем стареть раньше положенного срока. А значит, это скорее патология, чем норма. Доказано, что ресурсов нашего организма может хватить на 100–120 лет полноценной жизни. Между тем сейчас, согласно классификации ВОЗ, пожилой возраст наступает уже в 60 лет.

Одним из первых о преждевременном старении заговорил физиолог Илья Мечников. Он считал этот процесс результатом интоксикации продуктами обмена бактерий. Ослабленный иммунитет теряет способность эффективно выводить токсины, что провоцирует угасание жизненно важных функций. Исследования профессора иммунологии Клаудио Франчески привели к появлению теории «воспалительного старения». Согласно ей накопившийся биологический мусор, стрессы, нарушение обмена веществ провоцируют хронические воспалительные процессы. А они в свою очередь приводят к возраст-ассоциированным заболеваниям — атеросклерозу, сахарному диабету, онкологии, деменции и другим.

