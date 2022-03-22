«Это вакцина для мозга»: врач объяснил, как извлечь из стресса пользу для себя и не заболеть от нервов

Селье, как и подобает ученому, решил проверить, какой будет реакция животных на другую инъекцию. Он решил ввести им безобидный солевой раствор, однако всё повторилось. Крысы погибли. И что бы ученый не вводил грызунам, итог был один.

— Дело оказалось вот в чём: крысы заболевали и умирали не от тех веществ, которые им вводили. Им просто не нравилось, что в них тыкают иголками, они сильно переживали. То же самое они испытывали, когда повышалась температура либо они слышали громкие звуки и хлопки. То есть всё оказалось просто: крысы всего-навсего испытывали стресс. И умирали грызуны тоже из-за стресса, — рассказывает Олег Абакумов.

Именно Селье дал этому состоянию такое определение: «Стресс — это реакция организма на любое воздействие». Здесь имеются ввиду не только боль и травмы, но и любые яркие эмоции. Такие эмоции, например, вызывает чтение тревожных новостей, меняющих жизнь.

Человек от стресса крепнет. Но недолго

Однако стоит понимать, что реакция человека и грызуна — это совершенно разные вещи. Наши реакции гораздо сложнее, чем у животных. Человеку не надо бояться любого стресса, как огня, у него он другой. И он способен включить много классных реакций. Например, именно благодаря стрессу мы стремимся к целям и добиваемся их, потому что происходит выработка определенных гормонов, которая придает нам уверенности. Мы можем принимать сложные решения, быстро реагировать на ситуации и находить нужные ответы на вопросы в короткие сроки.