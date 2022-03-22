«Это вакцина для мозга»: врач объяснил, как извлечь из стресса пользу для себя и не заболеть от нервов

В нашей жизни бывают периоды, когда мы находимся в постоянном стрессе. Когда поводов для тревоги хоть отбавляй, очень сложно взять себя в руки. Еще сложнее, когда паникуют окружающие вокруг: коллеги, друзья, близкие. Кажется, что невозможно адекватно оценивать ситуацию. Однако важно знать, что стресс может быть и полезен. В умеренных количествах он помогает нам выживать. Как именно, рассказал нашим коллегам из «Доктора Питера» врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.
Даже крысы переживают
Свою дурную репутацию стресс получил благодаря венгерскому эндокринологу Гансу Селье. Исследователь проводил эксперименты на крысах. Изначально его опыты никак не были связаны со стрессовыми реакциями — стресс он «открыл» совершенно случайно. Суть эксперимента заключалась в том, что Селье вводил крысам различные гормоны и наблюдал за их состоянием. И на один из них животные стали странно реагировать: у них появились язвы, иммунная система дала сбой. Последствия оказались печальны — все грызуны умерли.
Селье, как и подобает ученому, решил проверить, какой будет реакция животных на другую инъекцию. Он решил ввести им безобидный солевой раствор, однако всё повторилось. Крысы погибли. И что бы ученый не вводил грызунам, итог был один.
— Дело оказалось вот в чём: крысы заболевали и умирали не от тех веществ, которые им вводили. Им просто не нравилось, что в них тыкают иголками, они сильно переживали. То же самое они испытывали, когда повышалась температура либо они слышали громкие звуки и хлопки. То есть всё оказалось просто: крысы всего-навсего испытывали стресс. И умирали грызуны тоже из-за стресса, — рассказывает Олег Абакумов.
Именно Селье дал этому состоянию такое определение: «Стресс — это реакция организма на любое воздействие». Здесь имеются ввиду не только боль и травмы, но и любые яркие эмоции. Такие эмоции, например, вызывает чтение тревожных новостей, меняющих жизнь.
Человек от стресса крепнет. Но недолго
Однако стоит понимать, что реакция человека и грызуна — это совершенно разные вещи. Наши реакции гораздо сложнее, чем у животных. Человеку не надо бояться любого стресса, как огня, у него он другой. И он способен включить много классных реакций. Например, именно благодаря стрессу мы стремимся к целям и добиваемся их, потому что происходит выработка определенных гормонов, которая придает нам уверенности. Мы можем принимать сложные решения, быстро реагировать на ситуации и находить нужные ответы на вопросы в короткие сроки.
Чтобы стресс приносил пользу, нужно учиться его дозировать. Если же мы не будем стараться извлечь из него выгоду, то будем похожи на рыбок из одного эксперимента, которые постоянно прячутся в темноте, живут в домиках черного цвета. И только когда им давали антидепрессанты, рыбки начинали выплывать в белые светлые домики.
— Стресс — это как вакцина для нашего мозга. Он тренирует нервную систему, делает ее более устойчивой. Это нормальная адаптационная реакция, смысл которой в том, чтобы приспособиться к любой ситуации. Вы же в курсе, что по законам эволюции выживает как раз таки самый приспособленный? — считает пульмонолог.
Важная деталь: чтобы стресс работал на благо, его не должно быть слишком много. Нельзя запрещать себе чувствовать тревогу, страх, переживать за свое будущее. Но ни в коем случае нельзя постоянно паниковать и уверять себя, что всё будет только хуже и хуже. Справиться с тревожностью вам помогут даже обычные повседневные заботы.
Когда накрывает с головой
Постоянный стресс влияет на наше здоровье, причем мы часто даже не осознаём, что те или иные изменения в нашем самочувствии связаны именно со стрессовыми событиями. Стресс может вызывать как сиюминутные реакции, так и отложенные, последствия которых мы начинаем ощущать спустя несколько дней, недель или месяцев.
— Человек, который находится в состоянии стресса, может начать чувствовать себя неважно довольно быстро. Среди самых распространенных проблем — нарушения сна, головные боли, повышенная чувствительность или же, наоборот, блокирование эмоций. В том случае, если стрессовые факторы никуда не исчезают, то последствия для здоровья могут быть достаточно серьезными: могут развиться ментальные расстройства и хронические заболевания, например проблемы с сердцем, сахарный диабет, — рассказывает руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Убивает подвижность
Хронический стресс может сильно навредить нейронам головного мозга. Эксперимент на мышах доказал, что грызуны, которые постоянно находились в стрессовой ситуации, со временем теряли способность хорошо двигаться и контролировать свои движения, пишет журнал Neuroscience.
Помимо этого, ученые выяснили, что после затяжного стресса исследованные нейроны грызунов потеряли часть своих синапсов — условных контактов между нервными клетками. Мыши также практически разучились брать еду обеими лапками: до стрессовой ситуации они могли схватить кусочек с первой попытки, но после эксперимента им удавалось сделать это лишь с десятого раза.
Исследователи также изучили жидкость, которая омывает головной и спинной мозг. После того как грызуны долго находились в стрессовой ситуации, ученые обнаружили в ней определенные белки, которые обычно находят там при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера.
Кто в опасности
В зоне риска находятся люди с различными заболеваниями, например те, у кого есть сердечно-сосудистые патологии. На фоне стрессовых событий может развиться аритмия, возникнуть инфаркт.
Люди, находящиеся в состоянии перманентного стресса, начинают жаловаться на проблемы с концентрацией внимания, нарушения сна, резкую смену настроения, повышенную эмоциональность. У женщины возможны проблемы с циклом, они не могут забеременеть. Уже существующие проблемы со здоровьем могут усугубиться, например те, кто страдает мигренями, отмечают, что частота головных болей возрастает.
— Самочувствие также может усугубляться в зависимости от того, какие именно пути человек выбирает для борьбы со стрессом — переедание или, наоборот, отказ от еды, злоупотребление алкоголем, курение: всё это негативно сказывается на здоровье и может привести к серьезным проблемам, — добавляет Ольга Малиновская.
Хронически повышенный при стрессе уровень гормона кортизола может влиять на гормональный фон. Это тоже чревато опасными последствиями. Важно помнить, что восстановление после стресса и борьба с ним — непростой процесс, который в некоторых случаях может и должен проходить под контролем специалиста.
Что еще почитать
Довели до абсурда: как меньше беспокоиться из-за денег, карьеры, здоровья и будущего (полезная инструкция).
Мама, мы нищие? Как объяснить ребенку, почему у вас мало денег, и не навредить — разбираемся с экспертами.
Как снизить тревожность от происходящего? 4 действенных способа, которые помогут здесь и сейчас.