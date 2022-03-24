Расстались под утро: 12 неожиданных причин, почему вам снится бывший и что с этим делать

Сон о бывшем — это, конечно, не всегда кошмар, но просыпаться от такого обычно неприятно. Тут и правда есть о чем задуматься. По словам сомнолога Лаури Лёвенберг, такой сон необязательно отражает то, что происходит между вами, а скорее то, что происходит с вами без его участия. Наши коллеги из ELLE.ru узнали больше о значениях снов о бывшем и их связи с реальной жизнью вместе с экспертом.
Лаури Лёвенберг — сомнолог, автор книг о сновидениях, аналитик и член Международной ассоциации по изучению сновидений. Стаж — более 20 лет.
Если вам приснился объект вашей первой любви
Это может быть кто-то, кто был в вашей жизни 10 и даже 20 лет назад, но всё еще является во сне.
— Первая любовь снится не потому, что вы скучаете о том, в кого были влюблены, — объясняет Лёвенберг. — А чтобы напомнить о замечательных сопутствующих чувствах: волнении, возбуждении, бабочках в животе, желании всегда быть вместе. Объект первой любви проецирует эти чувства в психике, и потому будет сниться, когда, например, ваши нынешние отношения утратили былую страсть, или когда вы засиделись в одиночестве. Так подсознание напоминает, что способно чувствовать, и мягко подталкивает вас к тому, чтобы найти того, кто поможет вернуть эти эмоции или сделать что-то для подзарядки существующих отношений.
Если вы видите во сне того, с кем расстались совсем недавно
Это значит, что подсознание пытается помочь пережить произошедшее. Подумайте, какой осадок от пережитого романа толкает вас вперед, намекая, что былое стоит оставить позади.
— Каким был ваш разрыв? — подсказывает Лаури. — Вы рады, что всё закончилось, или хотели бы снова быть вместе? С чем связаны ваши мысли об этом? С надеждой? Гневом? Чувством вины? Разобравшись в причинах, вам будет легче освободиться от навязчивых воспоминаний — пусть даже ради этого придется встретиться с бывшим для серьезного разговора.
Если приснилось, что он извиняется или уговаривает снова сойтись
— Я часто слышу, что те, кто пережил расставание, видят во сне, как бывший признается в любви, умоляет его простить и снова быть вместе, — пишет Лёвенберг в своей книге «Dream On It». — Порой это выглядит настолько реалистично, что вы пробуждаетесь с мыслью: «А ведь это и правда возможно! Он действительно хочет меня вернуть». К сожалению, правда в том, что этого хочет не он, а вы. Это вы настойчиво мечтаете об этом, стесняясь признаться самой себе.
Если во сне бывший отвергает вас
Хотя этот сон из разряда печальных, он имеет положительное воздействие. Услышав от него: «Я ухожу», — тогда как вы страстно хотите, чтобы он остался, знайте, подсознание опять же старается вернуть вас к реальности. Толкуйте этот сон как разговор с самой собой: то, что говорит ваш экс, вы должны сказать себе — твердо и решительно.
Если приснилось, что у вас был секс с экс
— Проснувшись, стоит признаться, есть ли на самом деле некая часть вас (да, возможно, та самая), желающая вернуть бывшего, если он появится на горизонте, — советует Лаури. — Если так, нужно найти способ обуздать эти порывы как можно скорее, поскольку за ними следует навязчивая идея полного воссоединения.
В случае если вы разошлись довольно давно и утвердились в понимании, что былого не вернуть, но во сне снова оказываетесь в одной постели, это в целом хороший знак — вы примирились с произошедшим. Ваш роман закончен, выяснения отношений — тоже, вы больше не корите себя, а принимаете пережитое как часть своего прошлого, взамен приобретая опыт. Иными словами, вы дозрели до здорового отношения к случившемуся. Правда, велика вероятность, что вы еще не простили бывшего, раз он наведывается в ваши сны. Что ж, это заключительный этап и над ним надо работать.
Если вы увидели во сне то, что раздражало в бывшем
— Подсознание хранит всё и ничего не забывает, — настаивает Лёвенберг. — Если новый бойфренд чем-то похож на бывшего, чьи не слишком положительные привычки стали причиной разлуки, подсознание найдет способ обратить внимание на имеющуюся проблему.
Возможно, ваш экс курил, а нынешний партнер не курит, но любит выпить или имеет какую-то другую вредную привычку. Что вы чувствовали, когда проснулись? Раздражение? Досаду? Тогда это точно предупреждение.
Если во сне он снова расстался с вами
Для начала надо выяснить, как давно произошел разрыв. Если это случилось недели или месяцы назад, сон говорит о том, что вы всё еще переживаете — есть травма, которую сложно излечить, прокручивая случившееся снова и снова. Но если это было давным-давно и вы всё еще видите во сне, как бывший уходит от вас, нужно спросить себя, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, вызывая такие видения. Может быть, вам отказали в новой должности? Или вы не получили ожидаемую похвалу за проделанную работу? Почему вы чувствуете себя отвергнутой или брошенной прямо сейчас.
Если вам приснилось, что бывший в опасности, а вы пытаетесь его спасти
— Это может быть связано с тем, что отношения преподали вам ценный урок, который следует учесть на будущее, — объясняет эксперт. — Что-то из прошлого следует «спасти», потому что это вам на пользу. Например, пережитое помогло вам стать сильнее и увереннее, и подсознание побуждает вас использовать эти качества.
Если приснилось, что он в опасности, а вы и не думаете его спасать
Лёвенберг настаивает, что это хороший признак того, что вы избавляетесь от болезненного переживания по поводу того, что вас отвергли.
— Опасность, через которую проходит бывший — ваша собственная психика в поисках избавления от прошлого, за которое вы так упрямо держитесь, — считает эксперт.
Если во сне вы убиваете своего бывшего
Этот сон тоже радует Лаури Лёвенберг.
— Считайте его знаком, что пора сделать всё от вас зависящее, чтобы положить конец любой обиде или разочарованию, которые остались на душе. Пережив болезненный разрыв, мы часто приносим обиду в последующие отношения. Это токсичная проблема, способная отравить будущее. Но сон, где вы безжалостно расправляетесь с объектом прошлой любви, говорит о том, что вы убиваете негатив, угрожающий новой любви, — утверждает сомнолог.
Если снится, что бывший убивает вас
— Смерть во сне символизирует то, что заканчивается или меняется, — считает Лёвенберг. — А убийство означает принудительную потерю или перемену.
Если снится, что герой пережитого романа убивает вас, подумайте, как расставание повлияло на вас лично. Что именно «убили» эти отношения, может быть, сломили ваш дух. Уничтожили способность доверять или отняли уверенность в себе. Осознайте, примите к сведению и принимайтесь за стратегию, как вернуть утрату к жизни.
Если во сне вы проводите время с семьей бывшего
— Это очень типичное явление. Когда курильщик со стажем бросает курить, ему снится, что он всё еще курит, — пишет сомнолог. — Повседневный и комфортный быт, к которому вы привыкли, испарился вместе с бывшим. Со временем подобные сны сойдут на нет, а на смену прежнему быту и привычкам придут новые.
Эксперт напоминает, что все сны о бывших необязательно означают, что вы еще живете во власти чувств. Герои прошлых романов появляются во сне, чтобы доставить сообщение, которое должно быть получено именно сейчас — так ваше прошлое формирует настоящее. Сны о бывших напоминают, чтобы нынешние и будущие отношения были крепкими и счастливыми, нужно избавиться от испытанного негатива, при этом не забывая о пережитых уроках.
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