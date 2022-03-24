Расстались под утро: 12 неожиданных причин, почему вам снится бывший и что с этим делать

Если вам приснился объект вашей первой любви

Это может быть кто-то, кто был в вашей жизни 10 и даже 20 лет назад, но всё еще является во сне.

— Первая любовь снится не потому, что вы скучаете о том, в кого были влюблены, — объясняет Лёвенберг. — А чтобы напомнить о замечательных сопутствующих чувствах: волнении, возбуждении, бабочках в животе, желании всегда быть вместе. Объект первой любви проецирует эти чувства в психике, и потому будет сниться, когда, например, ваши нынешние отношения утратили былую страсть, или когда вы засиделись в одиночестве. Так подсознание напоминает, что способно чувствовать, и мягко подталкивает вас к тому, чтобы найти того, кто поможет вернуть эти эмоции или сделать что-то для подзарядки существующих отношений.

Если вы видите во сне того, с кем расстались совсем недавно

Это значит, что подсознание пытается помочь пережить произошедшее. Подумайте, какой осадок от пережитого романа толкает вас вперед, намекая, что былое стоит оставить позади.

— Каким был ваш разрыв? — подсказывает Лаури. — Вы рады, что всё закончилось, или хотели бы снова быть вместе? С чем связаны ваши мысли об этом? С надеждой? Гневом? Чувством вины? Разобравшись в причинах, вам будет легче освободиться от навязчивых воспоминаний — пусть даже ради этого придется встретиться с бывшим для серьезного разговора.