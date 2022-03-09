Всего 180 секунд, и ваш ребенок вырастет другим: что такое «правило трех минут» — его нужно знать всем родителям

Во-первых, учеными доказано, что в первые три минуты коммуникации любой человек, большой и маленький, ощущает на себе внимание. Или не ощущает. Во втором случае он постепенно, раз за разом становится невидимкой и в итоге вырастает в достаточно неуверенную личность, не умеющую выстраивать отношения с другими из-за недоверчивости.

Во-вторых, неуверенность порождает определенный образ жизни, замешанный на неудачах и завышенной жертвенности. Уже в подростковом возрасте школьник спокойно довольствуется вторыми ролями и работает вечной жилеткой, куда плачутся приятели. Таким образом он получает то внимание, которое недодали ему родители.

Еще один путь недолюбленного ребенка — трансформация в инфантильного взрослого человека, не умеющего принимать решения самостоятельно. Он занимает позицию ведомого или становится капризным, навязчивым, эгоистичным большим ребенком, который не дает и слова вставить в свой монолог. Так он отрывается за то время, когда его никто не слушал и не слышал.

Если вы не желаете такой судьбы своему чаду, постарайтесь соблюдать правило первых трех минут. В нем нет ничего сложного, достаточно выучить три базовых навыка — объятия, визуальный контакт и вовлеченное слушание. И чем раньше вы приступите к этой практике, тем лучше. Возраст ребенка значения не имеет, правило прекрасно действует и с малышами 2–3 лет, и с подростками-бунтарями.