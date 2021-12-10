Забудьте про больничные: врач назвал 10 продуктов, которые помогут вашему ребенку зимой (в топе свёкла и треска)

Калорийнее и теплее

Зимний рацион должен быть примерно на тридцать процентов калорийнее летнего, чтобы восполнять энергетические потери организма. Это сытные и питательные блюда из мяса, птицы, рыбы, молочные продукты и орехи. Также зимой нужно сократить количество легких углеводов из сладостей и десертов. Помимо лишнего веса, они чаще вызывают аллергические реакции. Отдавайте предпочтение теплым блюдам и исключайте холодные закуски.

Самые главные витамины зимой, участвующие в формировании противовирусного иммунитета, — А, В2, В6, С, D, РР Е, фолиевая кислота, селен, цинк, железо, кальций и магний.

Важный защитник здоровья зимой — витамин С, он способствует поддержанию иммунитета, усиливает восстановительные процессы в слизистых оболочках верхних дыхательных путей, уменьшает воспаление. Дети, как правило, не любят продукты, в которых много аскорбиновой кислоты: болгарский перец, зелень, щавель, облепиха. Поэтому им можно предложить альтернативу — чай из шиповника, ягоды черной смородины, цитрусовые. Но их нужно с осторожностью давать детям, склонным к аллергии.