Дети из банки: откровения нашей читательницы — она родила в 40 лет от донора, но так и не смогла полюбить сына

— Ничего, воспитаю сына сама, а про папу скажу, мол, летчик. Улетел, — смеялась она и наглаживала растущий живот.

Всё окружение за Аню искренне радовалось. По словам знакомых, до беременности для нее, кроме работы, ничего не существовало. Если надо было выйти в выходные, директор шел к ней, за ночь завершить проект — только Аня была способна на трудовой подвиг. И вот теперь она готовилась к декрету. Счастливее человека было сложно представить. У нее глаза светились. Потом роды, выписка, фотосессии. И дальше что-то пошло не так. Поначалу и сама молодая мама не понимала, что именно.

Далее публикуем ее рассказ от первого лица.

«Домой идти не хотелось»

Да, я очень хотела ребенка. Мечтала о малыше, едва окончила школу. Представляла, как встречу своего мужчину и сразу же рожу ему сына и дочку. Придумывала для них имена, до смешного — выбирала будущим детям даже отчества. Вот Александрович мне нравится, а Михайлович — будет потом вечно Михалычем, не звучит.



Еще на первом курсе пошла работать. Компания крупная, после летней практики мне предложили выйти на полставки. До обеда — учеба, вечерами и в выходные — работа. С личной жизнью всё как-то не складывалось. На работе были коллеги-мужчины, однако они либо уже были в отношениях, либо к ним не стремились от слова «совсем». В институте ровесники казались совсем несерьезными. Думала, всё еще будет, мужчин на свете много, а так удачно идет карьера, появилась возможность купить квартиру, пусть и в ипотеку, взять машину — подобных шансов уже не будет.