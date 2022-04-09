Дети из банки: откровения нашей читательницы — она родила в 40 лет от донора, но так и не смогла полюбить сына

Сейчас всё больше женщин, которые имеют карьеру, деньги, недвижимость, а с семьей как-то не складывается. Парадокс — чем большего ты достигаешь, тем меньше шансов остается на брак и ребенка. Но сдаваться не в наших привычках, всё увереннее звучат фразы о том, что можно родить и без заинтересованного мужчины. Таким опытом поделилась с редакцией читательница Wday.ru Аня. В ее случае это опыт со знаком минус, но мы уверены, что есть и положительные примеры.
Скрывала от всех
Аня родила сына в 40 лет. Всем говорила, что забеременела от женатого и не стала разрушать семью.
— Ничего, воспитаю сына сама, а про папу скажу, мол, летчик. Улетел, — смеялась она и наглаживала растущий живот.
Всё окружение за Аню искренне радовалось. По словам знакомых, до беременности для нее, кроме работы, ничего не существовало. Если надо было выйти в выходные, директор шел к ней, за ночь завершить проект — только Аня была способна на трудовой подвиг. И вот теперь она готовилась к декрету. Счастливее человека было сложно представить. У нее глаза светились. Потом роды, выписка, фотосессии. И дальше что-то пошло не так. Поначалу и сама молодая мама не понимала, что именно.
Далее публикуем ее рассказ от первого лица.
«Домой идти не хотелось»
Да, я очень хотела ребенка. Мечтала о малыше, едва окончила школу. Представляла, как встречу своего мужчину и сразу же рожу ему сына и дочку. Придумывала для них имена, до смешного — выбирала будущим детям даже отчества. Вот Александрович мне нравится, а Михайлович — будет потом вечно Михалычем, не звучит.
Еще на первом курсе пошла работать. Компания крупная, после летней практики мне предложили выйти на полставки. До обеда — учеба, вечерами и в выходные — работа. С личной жизнью всё как-то не складывалось. На работе были коллеги-мужчины, однако они либо уже были в отношениях, либо к ним не стремились от слова «совсем». В институте ровесники казались совсем несерьезными. Думала, всё еще будет, мужчин на свете много, а так удачно идет карьера, появилась возможность купить квартиру, пусть и в ипотеку, взять машину — подобных шансов уже не будет.
И вот мне 39, я заместитель директора, у меня новенький Mitsubishi Outlander, загранпаспорт с отметками о посещении почти четырех десятков стран, двухкомнатная квартира с видом на парк. В парке гуляют дети с мамами, смеются, бегают, катаются с горок. А у меня даже любовника нет, не говоря уже о перспективе родить.
Домой идти не хотелось, в выходные шла на работу, чтобы не видеть из окна эти счастливые семьи. Любая сотрудница, уходившая в декрет, для меня была личным врагом. Я их всех ненавидела. Перестала общаться со всеми, у кого родились дети, сил не было слушать про их садики, первые зубы, двойки, переходный возраст. А потом рекламой в интернете мне принесло мысль родить от донора.
Вряд ли какой-то мужчина согласился бы переспать со мной ради рождения ребенка. Сейчас дураков нет, все боятся алиментов, претензий на наследство. Банк доноров — самое простое и стопроцентное решение.
Мне предложили семерых кандидатов. Фото доноров — только детские. Из информации о них только знак зодиака и карта здоровья. Приглянулся мне зеленоглазый, темноволосый мальчуган. Стрелец. Идеальное здоровье. Для себя назвала его Игорем. Всё получилось с первого раза.
Беременность протекала идеально. Вообще никаких токсикозов, отеков, скачков давления. Моя врач искренне радовалась, когда я приходила на прием, таких здоровых еще поискать надо было, даром что старородящая.
Вадим Игоревич родился путем кесарева сечения и известил мир об этом через секунду громким криком. Сейчас помню, как медсестра у меня спрашивала, мол, вы помните, какой сегодня день? Я вопроса не понимала, а она улыбалась: «Сегодня самый главный день в вашей жизни, сегодня родился ваш сын».
Главный, да. Но счастливый ли? Точно нет.
Вадик сел сам в пять месяцев, пошел в восемь. Скоро он уже вовсю носился по квартире, расшибая лоб о дверцы и стены. В полтора года сносно говорил, по крайней мере, я всё понимала. Но была одна особенность. Вадик был жутко агрессивен. На детской площадке доставалось всем: кого совком по голове приложит, в кого песок швырнет.
Я всё надеялась, что перерастет. Не перерос, я стала замечать всё больше странностей в его поведении. Он мог уставиться в одну точку и часами смотреть, то устраивал чудовищную истерику из-за какой-то мелочи. Например, не смог расстегнуть тапочек и орал дурниной, бился головой об пол. Никакие уговоры, объятия, успокоительные не могли исправить ситуацию.
Местный невролог ломал голову, ведь это не аутизм, а шизофрению и прочие психиатрические диагнозы таким малышам не ставят. Ситуация с каждым днем только усугублялась. Со всеми мамочками во дворе я давно разругалась, не было ребенка, на которого не бросался мой сын. Окончательно нервы мои сдали, когда он ночью задушил нашу кошку. Это ребенок, которому только исполнилось 2,5 года. Зачем он это сделал, так и не смог объяснить.
В крупном медицинском центре после обследования поставили диагноз, если без подробностей, это не аутизм, но одно из расстройств в спектре. То есть Вадик интеллектуально — абсолютно здоровый ребенок. А вот его поведение никогда не будет таким, как у обычных детей. Что еще хуже, это наследственное.
— Агрессия, мамочка, и склонность к насилию передаются по наследству, — вздохнул врач. — Папа ваш, у него как, проблем нет?
Знала бы я, с чем у него проблемы, у этого моего Игоря. Вряд ли в донорских банках потенциальных отцов проверяют на уровень агрессии, а всю родословную изучить — это вообще невозможно. Это я понимаю головой. А сердцем — ненавижу всех и каждого.
У меня заканчиваются накопления. На работу я выйти не могу, из садика могут позвонить в любой момент с требованием забрать Вадима. И звонят. Сможет ли он прижиться хоть в одном садике, в школе, неизвестно. Кому это надо, возиться с его истериками. Да и я уже настолько устала с ним возиться, что думаю, лучше бы Вадика в моей жизни не было. Всё чаще приходит мысль определить сына в специальный интернат для детей с подобными проблемами и забыть, что это всё со мной вообще было.
Что говорит эксперт
Клинический, детский и перинатальный психолог Александра Аудрен считает, что причин материнской «нелюбви» на самом деле может быть много.
— Самая частая — сильное расхождение желаемого с действительным. Мама думала, что она будет часами гулять с малышом, мило посапывающим в коляске. А на деле она и на улицу-то выйти не успевает, поскольку пока оденет его — он уже обкакался и расплакался. Она думала, что будет идеальной мамой, женой, хозяйкой, но малыш попался не такой спокойный и сговорчивый. И ей некогда не то что суп сварить, просто причесаться. Из-за слишком высоких требований к себе растет раздражение, в том числе и на ребенка, ведь это из-за него она не может всё успеть. Плюс к тому не получается найти общий язык с малышом. Особенно если это первенец. Мама не понимает, как его успокоить, что с ним вообще делать. И не всё в уходе за ним получается гладко и ловко, — объясняет психолог.
По опыту эксперта, также бывает, что внешность малыша играет решающую роль. Ждали голубоглазого блондина, чтобы как папа. А он кареглазый — в дедушку родился. Или, например, пара ждет мальчика и не может смириться с рождением девочки. Или наоборот. Еще одна история — когда женщина винит ребенка, что она из-за него мучилась в тяжелых родах. Или в том, что из-за него она теперь такая вся несимпатичная с отвисшим животом. Обычно несознательно. Александра говорит, что в таких случаях требуется помощь специалиста.
Психолог советует не вымучивать из себя любовь насильно.
— Просто будьте рядом и честно, со старанием выполняйте свои обязанности. Согласитесь, чтобы полюбить человека, его сначала нужно узнать. Вот и узнавайте его как маленького, полностью зависящего от вас, но всё же отдельного человека, и себя как маму.
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