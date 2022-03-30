Дьявол в колыбели: 10 модных и красивых детских имен, значения которых пугают родителей

Варвара

В последние несколько лет этим именем всё чаще стали называть новорожденных девочек. По статистике за 2015 год, к примеру, Варвара вошла в рейтинг самых популярных имен России и заняла 11-ю строчку.

Мало кто знает, что значений у этого имени несколько. Самое распространенное — «дикарка, чужеземка, варварка», пришло к нам от римлян и греков, которые называли всех чужеземцев «барбарос» (на русский манер — «варвары»). Спустя некоторое время это слово в Европе переродилось в имя Барбара, а в нашей стране — Варвара. Причем ничего общего с дикарями и чужеземцами сейчас имя не имеет. Более того, любимая всеми нами американская кукла Барби, это та же русская Варя.

При этом, по индоевропейской версии, которая тоже имеет место быть, корень «вар» означает «защита». А поскольку в имени «вар» повторяется дважды, то Варвара — это «двойная защита». С таким раскладом можете быть спокойны за маленькую Варю.

Клавдия

Значение «хромать» у имени Клавдия появилось из-за латинского корня Claudius, имеющего такой перевод. Также в мифологии есть греческий бог по имени Клаудиус. Он был хромой на одну ногу, но очень хороший — выковывал оружие для других богов и героев.