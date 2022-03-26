Точно не откажется: 10 необычных и простых рецептов полезных завтраков для вашего ребенка (и не только для него)

Что важно знать родителям

Завтракать детям-дошкольникам нужно обязательно, ведь наличие завтрака является профилактикой возникновения избыточного веса у детей и подростков. Приобретенная привычка завтракать спасет от ожирения и во взрослом возрасте. Отсутствие же аппетита у ребенка по утрам — показатель недостатка сна.

Будет ваш малыш завтракать дома или в детском саду — неважно. Главное, чтобы он поел. Если до садика долго добираться или мама готовит вкуснее, можно кушать дома. Когда сад близко, пусть завтракает в саду. А вот если малыш склонен к полноте, оптимальным будет избежать двойного кормления (дом + сад).

— Суточная калорийность питания детей дошкольного возраста составляет примерно 1800–2000 ккал в день (из них на завтрак должно приходиться около 25%). При этом вам нужно следить за тем, чтобы белковой пищи в рационе становилось меньше по сравнению с ранним возрастом, зато доля углеводов увеличивалась. Именно углеводы и жиры становятся основными источниками энергии для ребенка 3–6 лет, а значит, дошкольник должен получать больше овощей, фруктов и мучных изделий. Если малыш посещает садик, будьте спокойны: питание там сбалансировано и рассчитано с учетом возрастных норм по пищевым компонентам, микроэлементам и витаминам, — считает диетолог.