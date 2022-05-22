«Декрет всего 4 месяца, а в школу идут с 3 лет»: откровенный рассказ русской мамы о воспитании во Франции

Французские дети не плюются едой

Французы берут детей в рестораны с рождения (кроме вечерних выходов, когда родители хотят устроить свидание друг с другом или весело поужинать с друзьями). Как ни удивительно, малыши зачастую очень хорошо держатся в ресторанах: не бегают, не смешивают на столе соль с перцем и едят почти всё подряд. При этом в заведениях обычно нет детских комнат (я за 15 лет видела лишь одну!), максимум дадут листочек и карандаши, но это тоже редкость. А вот на взрослые мероприятия таскать детей не принято. Французы прибегают к помощи бебиситтеров, обычно это студенты, которые за почасовую оплату готовы провести вечер с детьми и уложить их спать.