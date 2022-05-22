«Декрет всего 4 месяца, а в школу идут с 3 лет»: откровенный рассказ русской мамы о воспитании во Франции

Евгения Лот пятнадцать лет живет во Франции — там у нее муж, двое детей и семейный бизнес по организации отдыха. Специально для Parents.ru она поделилась своими наблюдениями о том, как французы воспитывают детей. Отличий оказалось довольно много, публикуем ее рассказ от первого лица.
Дети вместе с карьерой
Во Франции очень короткий декрет — всего 4 месяца. Можно посидеть и дольше, но тогда практически без зарплаты, и это, как правило, очень ощутимо для семьи. Обычно оба родителя зарабатывают и вкладываются в бюджет. Поэтому мамы выходят на работу примерно в 2,5 месяца ребенка. Соответственно, ясли начинают принимать малышей с этого возраста. Какие-то семьи прибегают к услугам няни. Иногда две семьи делят одну няню, которая приглядывает за несколькими малышами сразу. А еще есть что-то вроде «садиков на дому» — это сертифицированные няни, которые у себя дома принимают от 1 до 4 детей.
В школу — с трех лет
Во Франции все дети идут в школу («эколь матернель») с трех лет. По сути, это детский сад, там они играют, спят, едят, поют, рисуют, слушают музыку, наблюдают за природой и потихоньку изучают буквы и цифры. К 6 годам нужно подготовиться к следующему этапу — «эколь примэр», которая уже более похожа на нашу начальную школу. Поэтому понятия развивающих кружков во Франции практически нет, эту необходимость покрывает школа, куда ходят все дети без исключения. Спортивные секции принимают детей не раньше трех лет, какие-то — только с четырех (часто это связано со страховкой) или пяти. И занимаются не чаще 1 раза в неделю для начала.
У всех своя жизнь
Я бы сказала, что во Франции очень много бабушек, готовых проводить время со своими внуками. Но все-таки культа, как в России, нет. Потому что, во-первых, очень часто на старости лет французы уезжают жить поближе к природе, а молодые родители сосредоточены в городах. Бабушки банально живут далеко и могут заниматься внуками только на каникулах. Во-вторых, французские пенсионеры очень активны: много путешествуют, посвящают время хобби, ходят по ресторанам, общаются с друзьями, занимаются своими делами. В обществе принято, что у каждого поколения своя жизнь, и никто не подразумевает, что бабушки созданы исключительно для внуков.
Французские дети не плюются едой
Французы берут детей в рестораны с рождения (кроме вечерних выходов, когда родители хотят устроить свидание друг с другом или весело поужинать с друзьями). Как ни удивительно, малыши зачастую очень хорошо держатся в ресторанах: не бегают, не смешивают на столе соль с перцем и едят почти всё подряд. При этом в заведениях обычно нет детских комнат (я за 15 лет видела лишь одну!), максимум дадут листочек и карандаши, но это тоже редкость. А вот на взрослые мероприятия таскать детей не принято. Французы прибегают к помощи бебиситтеров, обычно это студенты, которые за почасовую оплату готовы провести вечер с детьми и уложить их спать.
Еда — это серьезно
У французов культ еды, поэтому к питанию детей они подходят очень ответственно. На столе всегда много овощей, и вообще детей с детства приучают к разнообразному рациону. Сладости дают как можно позже, сладкую газировку вообще почти не дают. Но и без фанатизма. Если ребенок хочет картошку фри, ему не откажут. Просто вместе с ней он съест кусок рыбы или котлету и овощной салат. И заест это всё камамбером.
Вежливые люди
Французы — очень вежливая нация. Они прилагают много усилий, воспитывая своих детей в таком ключе. Соседи всегда здороваются друг с другом, даже если это маленькие дети. При этом верхом воспитанности для ребенка или подростка будет сказать взрослому соседу: «Бонжур, мадам» или «Бонжур, месье», а не просто буркнуть: «Здрасьте».
Французские мамы легко становятся приятельницами и охотно болтают, встретившись на улице или в магазине. Но реже бывают подругами. Французы вообще дружат иначе: менее вовлеченно и не так тесно, как мы, русские.
Нет культа праздников
Во Франции и не видывали таких детских дней рождения, как обычно устраивают в России. Никаких тебе аниматоров, представлений, клоунов с дрессированными собаками и прочего размаха. Они отмечают более просто, примерно как в нашем детстве — позвав детей в гости на торт, например. Но чем старше дети, тем чаще родители организовывают для них вылазки в батутный парк или в лазерный лабиринт, на каток, на пикник и
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