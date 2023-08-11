«Смелых парней не осталось»: 13 красоток на улицах города — о том, где провести вечер пятницы и встретить любовь

Мобильные приложения для знакомств — это, конечно, удобно, но как быть тем, кто не желает тратить уйму времени и сил на поиск того самого? Многие, не раз разочаровавшись в виртуальных знакомствах и встречах вслепую, приходят к выводу, что лучше по старинке, вживую: себя показать, по сторонам посмотреть — глядишь, и отыщется мужчина или женщина мечты. Корреспондент НГС поговорила с девушками на улицах города и выяснила, где вероятнее всего можно встретить любовь в теплый летний вечер пятницы.

