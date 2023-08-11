«Смелых парней не осталось»: 13 красоток на улицах города — о том, где провести вечер пятницы и встретить любовь

Мобильные приложения для знакомств — это, конечно, удобно, но как быть тем, кто не желает тратить уйму времени и сил на поиск того самого? Многие, не раз разочаровавшись в виртуальных знакомствах и встречах вслепую, приходят к выводу, что лучше по старинке, вживую: себя показать, по сторонам посмотреть — глядишь, и отыщется мужчина или женщина мечты. Корреспондент НГС поговорила с девушками на улицах города и выяснила, где вероятнее всего можно встретить любовь в теплый летний вечер пятницы.
Марина, 36 лет, SMM-специалист
— Чаще всего я бываю в «Жан Хуан Лу», на «Веранде» Дениса Иванова, «Руби», нравятся бары на Красном проспекте, 22. Я в отношениях, не обращаю внимания на мужчин, но думаю, в тех местах, что я перечислила, вполне можно завести приятное знакомство. А вообще мне кажется, что идеальное место для знакомства — это спортзал.
Мария, 22 года, фотограф
— Я замужем, но у меня есть свободные подруги. Когда мы гуляем, к нам часто подходят мужчины познакомиться. Думаю, в барах, где «Типография» или Twenty Two, можно найти интересные знакомства — там приятная обстановка и контингент, внимание со стороны всегда есть.
Ольга, 36 лет, визажист
— Мне больше нравится спокойно посидеть и поболтать, поэтому хожу в «Руби», «Жан Хуан Лу» или в «Коробок». Там, как мне кажется, парней не встретишь, контингент — или семейные пары, или одни девушки. За знакомствами нужно идти в более увеселительные заведения, например, бар Maverick или, пока лето, дворик за гостиницей «Центральная», ночной клуб. А вообще смелых парней не осталось, девушки сегодня сами по себе.
Татьяна, 36 лет, не работает
Ксения, 31 год, флорист
Отвечают вместе:
— Вероятность встретить того самого мужчину есть везде, главное — как женщина при этом себя ощущает. Нужно ходить на разные мероприятия: выставки, фестивали, музыкальные фестивали — чем больше знакомств, тем больше шансов. А если про заведения — мы любим «Руби», «Профсоюз», Yofi: очень вкусно, уютно, по-домашнему.
Светлана, 18 лет, студентка
— Я не знакомлюсь, но уверена, что при желании в любом месте можно встретить интересного человека. Из заведений я больше предпочитаю кофейни: Pitchi, «Чашку кофе», красивые летники — «Утро Вечера» или «Премьера». Если хочется потанцевать, то иду в «Типографию».
Анастасия, 33 года, работает в мужском магазине
Анастасия, 33 года, фитнес-тренер
Отвечают вместе:
— Знакомства получаются случайно, сами по себе. Можно рассмотреть «Сыроварню» или караоке «Лепс». Как вариант — спортзал. Мы уже давно никуда не ходили, чтобы прям повеселиться. Раньше бывали в Bla bla bar, но он испортился, пускают всех подряд, контингент неприятный. Нравится дворик на Ленина, 3 — много вкусного.
Анна 30 лет, стоматолог
— Я вышла замуж за своего одноклассника и понятия не имею, где сейчас люди знакомятся. Мы ходим в «Горячий Цех», «Коробок» или в Old Pab — наверняка свободная девушка может обратить там свое внимание на кого-нибудь.
Ксюша, 25 лет, фотограф
Таня, 26 лет, фрилансер
Отвечают вместе:
Можно рассмотреть рестораны: «Сыроварня» или Sparks в Академгородке. Если хочется познакомиться со скейтером — «Путч» на Красном, 33, там еще тусуются велосипедисты. Много разных людей собирается во двориках, где скопление разных заведений, — наверняка там можно встретить подходящего человека. В Академгородке есть классное заведение Bigsby — там потрясающая музыка и классные коктейли. А если хочется вкусно поесть, советуем «Руби», ходим туда уже много лет, Veggy на Урицкого, выпить кофе — Skuratov или Surf Coffee.
Виктория, 20 лет, учится на экономиста
— Я познакомилась со своим парнем на дне рождения у друзей. У подруг были истории, когда они знакомились на выставке, в кофейне или просто на улице. Из заведений в городе мне нравятся кофейни Skuratov, Blackwood, «Академия кофе», из ресторанов — «Сыроварня».
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