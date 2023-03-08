«Я могу сама купить себе цветы»: почему популярная песня Майли Сайрус так взбудоражила женщин и в чём ее суть

Личная история, которую певица Майли Сайрус вложила в свою последнюю песню Flowers, откликнулась в сердцах большинства женщин и стала своеобразным гимном для тех, кто пережил расставание и выбрался из позиции жертвы на ровную дорогу в новом статусе свободной женщины. «Я могу сама купить себе цветы, сама написать свое имя на песке, могу говорить с собой часами о вещах, которые ты не поймешь» — эти строчки Майли посвятила бывшему возлюбленному Лиаму Хемсворту. В России не принято самой писать свое имя на песке, здесь принято писать в соцсетях «Счастливая жена и мама» как главное доказательство того, что жизнь удалась. Про женщин, которые добились в жизни успеха, у нас принято с сожалением говорить: «А счастлива ли она?» Вместе с экспертами мы решили разобраться, почему так происходит и в чём на самом деле заключается успех женщины.
«Я могу сама с собой потанцевать, могу сама держать себя за руку. Да, малыш, я могу любить себя лучше, чем ты», — поет Мали Сайрус. Первая волна хайпа обрушилась на нас, как только вышла песня, строчки разлетелись на цитаты, на мемы, в Сети появилось огромное количество контента, особенно от тех, для кого слова стали толчком для того, чтобы очнуться.
Расставание обычно принято проживать в страданиях, слезах, рассказывая подругам о том, какой ваш бывший нехороший человек, смакуя каждое слово и упиваясь позицией жертвы. Сайрус решила рвать шаблоны, она не сожалеет и не плачет, а идет сама покупать себе цветы и сама с собой танцует.
В нашей стране под счастьем понимается наличие партнера. Неважно, что рядом с вами тот, на кого без слёз не взглянешь. Зато он есть, я не одна, значит я состоялась как женщина. Выбирая между успехом и карьерой и той, чьи достижения свелись к наличию лысого мужичка под боком, российские женщины выберут второе. Почему так? Потому что быть счастливой с самой собой — задача для них практически нереальная. Для того чтобы обрести такое счастье, нужна независимость, которая отсутствует у большинства женщин.
Выйти замуж — родовая программа
Для того чтобы понять, почему для многих женщин их личное благополучие заключается в наличии партнера, в замужестве, психолог Светлана Наркевич предлагает обратиться к истории.
— Для россиянок, особенно в послевоенное время, наличие мужчины было связано с вопросом жизни и смерти. Те женщины, у которых мужья вернулись с фронта, имели больше шансов выжить, у них были рабочие руки, возможность зарабатывать. Испокон веков женщина занимается обустройством внутренней части дома, а мужчина — добычей, такова природа. Так было у наших бабушек и прабабушек. Динамика поколений до сих пор влияет на многих женщин в нашей стране, для них наличие мужчины рядом до сих пор означает практически наличие жизни, — объясняет психолог.
В советское время для партийных работников было важно наличие семьи. Незамужних женщин не допускали к руководящим должностям, муж и семья в то время — социальная потребность, такими были социальные нормы.
— Это проходили наши родители, их родители, это вшито в наше подсознание как родовая программа. Мужчина — это жизнь, безопасность, наличие партнера важно для развития социума, — добавляет Светлана Наркевич.
В женской природе есть слово «принадлежность». Быть замужем — быть за мужчиной, который обеспечивает безопасность. Находясь в безопасности, женщина обеспечивает безопасность своим детям. Чувство принадлежности к семье присутствует в корне женщине, в ее природе и начале.
— Сейчас, когда мы смотрим на успешных женщин, которые не находятся в семье, в отношениях, мы как будто бы не можем найти ее принадлежность: к какому роду она принадлежит? Помните фразу «Чьих кровей будешь?»? То есть из какой ты семьи? Семья — это важный социальный статус. Даже если у женщины есть другой статус — она реализовалась в бизнесе или как мать, но принадлежности к семье нет, то обществом это начинает осуждаться, — говорит психолог.
Счастливая жена и мама
Написать в социальной сети гордый статус — значит показать: я реализовалась как женщина, как мать и жена. В позапрошлом веке, как только девочка входила в пубертатный возраст, отец начинал искать ей жениха. Если девушка не выходила замуж, это означало позор для семьи. Это старая система ценностей, которая всё еще на нас влияет. Потом началась эмансипация, женщина смогла реализовывать себя не только в семье и рождении детей, но и в деньгах, в предназначении, в своем деле.
— Сегодня женщина может реализоваться как мать вне зависимости от того, замужем они или нет, и это нормально принимается обществом. Тем не менее тот статус, жена и мама, для многих значим, потому что означает принадлежность к женственности, к системе, к возможности рожать детей и создавать ячейку общества, — говорит психолог.
Плохонький, но свой
По словам Светланы Наркевич, наличие хоть какого-нибудь мужчины рядом — это вопрос зависимости, но от чего? От статуса или от надежды на то, что у нее есть мужчина, который в теории может ее от чего-то защитить? Второе — это про зависимые отношения, где мужчина и женщина обычно меняются ролями: он сидит дома, а она отстаивает внешние границы.
— Страх одиночества играет немаловажную роль в этой ситуации. Многие женщины боятся быть одни, потому что не умеют это делать. Поколение женщин 30+ еще не научилось это делать, они просто не знают, что делать с самими собой, и тогда им важно, чтобы рядом был мужчина, хоть какой-нибудь, — считает Светлана Наркевич.
Вспомним старую песню, где поется: «Потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят». Это давно не работает, но в динамиках нашего подсознания это всё еще заложено: мужчин мало, хороших еще меньше, нужно держаться.
— Это снова отсылка к нашим родовым программам, но тогда это было связано с тем, чтобы продолжать род и жизнь, а сейчас это недоработанные программы, которые мы всё еще несем, — говорит Светлана Наркевич.
В чём счастье?
По мнению психолога Светланы Цветковой, счастье и успех женщины базируется на трех основных составляющих: первая сфера — «я сама», вторая — отношения, третья — призвание и реализация.
— «Я сама» — здесь я подразумеваю саму личность женщины, ее внутреннее состояние, наполненность, ресурсность, самоценность. Будучи счастливой внутри себя, можно говорить об остальных аспектах счастья. Когда мы игнорируем этот момент, упускаем из виду, то начинаем искать вовне что-то, что сделает нас счастливыми. Например, отношения и замужество. Но зачастую другой человек не может обеспечить нам счастье, если внутри непринятие себя, низкая самооценка, боль и пустота, — считает Светлана Цветкова.
Не стоит забывать, что люди — существа социальные и нуждаются в общении, привязанности, поддержке, сопереживании и заботе. Семья для человека является опорой, без которой в жизни бывает очень трудно и грустно.
— Мы изначально рождаемся в семье. Покидая родительскую семью, мы стремимся создать свою собственную. Если у человека есть семья, он более уверенно чувствует себя в жизни. При этом мы не перекладываем ответственность за своё счастье на близких, но получаем в семье то, что делает нас еще более счастливым человеком, — говорит психолог Светлана Цветкова.
Третья сфера — призвание и реализация. Здесь мы говорим о карьере, деле жизни, профессиональном росте и о материальном благополучии, которое является следствием реализации в данной сфере, всё это также является составляющей счастливой жизни. Замечательно, когда все эти три сферы находятся в балансе и гармонии, но часто бывает иначе.
— Если женщина не начала с себя, не чувствует себя целостной изнутри, то ответственность за своё счастье она перекладывает на других. Но в таком случае ни мужчина, ни полноценная семья не дадут ей этого ощущения. Здесь женщина как бы застревает в детской позиции, отказывается принимать решения и брать на себя ответственность, и, конечно же, боится остаться одна, без поддержки «взрослого». В таких семьях мы часто можем наблюдать созависимые отношения, — объясняет психолог.
Страх одиночества, как правило, связан с вопросом самооценки, детских комплексов, травм, неполной сепарации, нарушенной привязанности, страхом потери. Всё это приводит к застреванию в детской позиции.
— Одиночество может быть разным. Чаще всего это вынужденное и мучительное для человека состояние. Оно его разрушает, ощущается как беспомощность, брошенность, ненужность. Но не стоит путать одиночество с уединением. Уединение — это осознанный выбор человека. Если в этом состоянии женщина чувствует уверенность и ресурсность, то она счастлива, — говорит Светлана Цветкова.
Человек изначально полноценен сам по себе. Для того чтобы быть личностью, ему не нужно искать вторую половинку. Женщина может быть реализована вне семьи и при этом чувствовать себя счастливой. Что касается непринятия такого выбора окружающими, то это объясняется тем, что людям свойственно осуждать других из-за собственных убеждений, страхов и стереотипов.
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