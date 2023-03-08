«Я могу сама купить себе цветы»: почему популярная песня Майли Сайрус так взбудоражила женщин и в чём ее суть

«Я могу сама с собой потанцевать, могу сама держать себя за руку. Да, малыш, я могу любить себя лучше, чем ты», — поет Мали Сайрус. Первая волна хайпа обрушилась на нас, как только вышла песня, строчки разлетелись на цитаты, на мемы, в Сети появилось огромное количество контента, особенно от тех, для кого слова стали толчком для того, чтобы очнуться.

Расставание обычно принято проживать в страданиях, слезах, рассказывая подругам о том, какой ваш бывший нехороший человек, смакуя каждое слово и упиваясь позицией жертвы. Сайрус решила рвать шаблоны, она не сожалеет и не плачет, а идет сама покупать себе цветы и сама с собой танцует.