«Будет плохим отцом?»: что новосибирцы думают про зарплаты у мужчин в 35 тысяч и создание семьи

«35 тысяч — это не для заведения семьи»

Часть новосибирцев согласилась с аргументами Марины Малковой и посчитала, что для содержания детей нужно больше 35 тысяч рублей.

— Ну в том и дело, что заводить семью должен тот, кто готов зарабатывать. Это очевидно. И 35 тысяч — это не для заведения семьи, — написал комментатор на сайте НГС.

— Я раньше тоже так думала (что заработок не важен. — Прим. ред.), пока не встал вопрос о беременности. Мне повезло, мой муж смог обеспечить мне возможность не работать во время беременности (терпеть тошноту и рвоту в офисе, трясти перед ненормальным начальством кодексом о правах беременных на больничные и походы к врачу, вынужденно сидеть, когда болит спина и хочется лежать и так далее). А вот были кавалеры, которые считали, что баба должна пахать. И никто не думает, что первые годы жизни ребенка — это работа 24/7 без больничных, отпусков и выходных, — поделилась историей сибирячка.