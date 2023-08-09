«Будет плохим отцом?»: что новосибирцы думают про зарплаты у мужчин в 35 тысяч и создание семьи

Жители Новосибирска активно отреагировали на колонку главного редактора НГС Марины Малковой о мужчинах с зарплатами 35 тысяч рублей, которые хотят создать семью. Мама двоих детей считает, что женщинам от таких женихов надо бежать сразу. В комментариях на НГС собрались люди с разными мнениями, а количество отзывов перевалило за семь сотен. Читайте, что думают о колонке новосибирцы.
«35 тысяч — это не для заведения семьи»
Часть новосибирцев согласилась с аргументами Марины Малковой и посчитала, что для содержания детей нужно больше 35 тысяч рублей.
— Ну в том и дело, что заводить семью должен тот, кто готов зарабатывать. Это очевидно. И 35 тысяч — это не для заведения семьи, — написал комментатор на сайте НГС.
— Я раньше тоже так думала (что заработок не важен. — Прим. ред.), пока не встал вопрос о беременности. Мне повезло, мой муж смог обеспечить мне возможность не работать во время беременности (терпеть тошноту и рвоту в офисе, трясти перед ненормальным начальством кодексом о правах беременных на больничные и походы к врачу, вынужденно сидеть, когда болит спина и хочется лежать и так далее). А вот были кавалеры, которые считали, что баба должна пахать. И никто не думает, что первые годы жизни ребенка — это работа 24/7 без больничных, отпусков и выходных, — поделилась историей сибирячка.
— Вывод: надо создавать семью с ровней. И это не только размер зарплаты на момент заключения брака, а также образованность, амбиции, отношение к деньгам, к здоровью, — написал пользователь под ником Наивный.
— Вся суть статьи — это только подтверждение того, что ребенок — это роскошь, для многих непозволительная, — считает Vovan.
Молодой учитель
Много споров в комментариях вызвал гипотетический молодой учитель, который зарабатывает 30–40 тысяч рублей или меньше.
— Он априори будет плохим отцом? «Прожить на 35 тысяч в месяц одному в городской черте можно. На двоих просто не хватит». Ну то есть супруга априори не должна работать? Такое даже уже в странах золотого миллиарда мало кто может себе позволить, — написал комментатор под ником Мужчина
— Да практически у всех молодых специалистов такая зарплата после обучения. И это нормально. Потом уже, когда получают опыт, профессионализм, доход увеличивается. Статья провокационная, есть сферы, где в принципе много не платят: учителя, врачи и так далее, — отметили в комментариях.
— Мужчина — учитель по призванию очень скоро станет зарабатывать как три женщины-учителя, а еще скорее к годам 30 будет уже директором школы и многодетным отцом. Вы скорее про тех мужчин-учителей, которые поступить никуда не смогли, а в пед берут всех, да и отсрочка от армии. А потом с работой у них так же. Кроме школы, никуда не берут. Вот они — да, для семьи негодны, — написал комментатор.
— Конечно, сочувствую женщинам, у которых мужья зарабатывают мало, но если только из-за лени. Если, допустим, мужчина — врач, сотрудник МЧС или другой социально значимой профессии, то в таком случае попрекать мужчину не стоит. Мне повезло, мой супруг зарабатывает достаточно и, когда я находилась в декрете, обеспечить он мог нас спокойно. Но и декрет не нужно считать периодом полной неспособности женщин зарабатывать. Сейчас столько возможностей удаленно работать. Лично моему мужу вообще фиолетово, работаю я или нет. Но я работаю для собственного развития, — поделилась читательница НГС.
«Сама должна быть принцессой»
Часть жителей Новосибирска удивила концепция, что мужчины что-то кому-то должны, а некоторые заявили, что женщина должна соответствовать своим запросам.
— Муж не обязан содержать дееспособную женщину, если она не инвалид, кроме как на время декрета. И машину ей покупать не обязан. Я женщина, жена, но мне бы в голову не пришло требовать от мужа шубу или что-то еще, когда я зарабатываю меньше, чем он. Если жена зарабатывает больше мужа, а он лежит, то да, это может обижать. Если же женщина зарабатывает меньше, то все претензии может предъявлять исключительно к себе. Муж тоже может привести ей примеры своих знакомых, у которых жены успешны и имеют хорошие доходы, — рассуждает сибирячка.
— А зачем она мне нужна, такая «разумница», поправленная за мой счет? Она изначально должна быть сама принцессой, чтобы требовать принца с высокой зарплатой. Для начала надо самой соответствовать требованиям, — отметил читатель НГС.
— Идеально не бывает, придется расставлять приоритеты. Если мужик богатый и ты полностью от него зависишь, будь готова терпеть, что ты у него не одна со всеми вытекающими, а вякнешь — можешь по щам словить. А надоешь — пойдешь на улицу, искать нового «идеального мужика». Устраивает — пожалуйста, живите и будьте счастливы, — написал пользователь под ником ФилинГагарин.
Деньги — не главное
Кто-то из жителей Новосибирска считает, что денежный вопрос в отношениях — лишнее.
— Если в семье на первом месте «товарно-денежные» отношения, то такая семья чаще всего долго не протянет. Самое интересное, что половина города с такими зарплатами, стыдно должно быть журналисту за такие слова, — считает один из комментаторов.
— Я женщина, мне 32. Зарплата около 120 тысяч на двух работах. У мужа 40 тысяч на одной работе, ему 33. На двоих нам хватает, еще есть собаки и кот. Помогаем родителям. Что не так? Гнать мужа на вторую работу? Раздувать скандалы? Требовать от него шубы за 200 и бриллианты? Оно мне не надо. Меня всё устраивает, — рассказала сибирячка.
— Здесь вопрос скорее к автору сей чудной статьи и ее взглядам на жизнь. Что такое для нее любовь, отношения, семья? Деньги здесь имеют второстепенное значение. Если мужчина воспринимается как машина для зарабатывания денег, то о каких чувствах и о каком создании семьи здесь можно говорить? Вот это действительно дно, — задался вопросом один из читателей.
На колонку Марины Малковой ответил также наш коллега, главный редактор омского сайта NGS55.RU Олег Малиновский. Он высказал пять мыслей, почему зарплата в 35 тысяч не может стать препоной для отношений.