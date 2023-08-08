«В каком мире вы живете?»: пять мыслей, почему зарплата в 35 тысяч не может стать препоной для отношений

Мысль третья: «Я не родился состоятельным, но я могу им стать»

В городе, конечно, финансовое благополучие имеет больший вес. И если мужчина к 40 годам имеет такую зарплату и даже не пытается что-то сделать, то вопросы к нему однозначно имеются. Но когда речь идет о 20–25-летнем парне, то претензия: «Фу, у тебя зарплата нищеброда» просто удивляет. Это выглядит так же нелепо, как требование 10-летнего опыта работы вкупе с молодым возрастом на собеседовании.

За каждым великим мужчиной стоит женщина. Это очень интересный фразеологизм. А свои первые успехи в жизни я сделал, кстати, когда молодой хотел произвести впечатление на девушку. А до этого я сидел с зарплатой в три раза меньше по рынку и не особо печалился: мне хватало почти на всё, что я хотел. И когда у меня уже появилась девушка, я понял, что мне надо зарабатывать больше, чтобы… ну да, цветы, кафе и прочее. С меня этого не просили, но это было само собой разумеющееся. И я просто начал работать и зарабатывать больше. Я сейчас говорю, как дешевый коуч, но да, это правда просто. Получить дополнительное образование, находить дополнительные заработки и поначалу очень много вкалывать, пока тебя не заметят. Сейчас, конечно, я зарабатываю больше 35 тысяч. И очень часто моим двигателем была женщина — человек, который помогал морально, давал мотивацию и следил, чтобы я не забывал нормально есть и отдыхать, да и в принципе хорошо выглядел.