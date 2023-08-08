«В каком мире вы живете?»: пять мыслей, почему зарплата в 35 тысяч не может стать препоной для отношений

После колонки моей коллеги Марины Малковой на NGS.RU подумал: ах, как же прекрасны споры, когда дело касается денег и отношений. Меня вроде бы и не касается, но чувствую, будто оскорбили. Вопрос, можно ли содержать семью при зарплате 35 тысяч рублей в месяц, настолько разжег задние места разных пользователей интернета, что даже крупные компании-бренды стали подтягиваться с рекламой на злобу дня. (Что можно делать с парнем с зарплатой 35 тысяч в месяц? Заниматься сексом, утверждает реклама презервативов.) Вдруг тоже задумался: а какого черта у нас построение отношений начало строиться на деньгах? Ни 35 тысяч, ни 100 тысяч, ни миллион рублей не станут гарантией семьи и тем более счастливой. Браки по расчету существуют, но это далеко не основная часть населения России. Вообще, если бы этот «постулат» имел право на существование, все деревни и небольшие города вымерли бы еще несколько сотен лет назад.
Мысль первая: «В каком, черт побери, мире эти люди живут?»
Блин, у меня не хватает на этом моменте даже слов. Средняя медианная зарплата в России — 47 тысяч рублей. Я говорю именно о медианной, ибо просто средняя зарплата в России — это как из той шутки про «Он ест мясо, я — капусту, в среднем мы едим голубцы». Медианная рассчитывается по-другому, и если сильно упрощать, то 50% населения России, а это, на минутку, более 70 миллионов людей, по данным последнего исследования «Сбериндекса», получают меньше 47 тысяч рублей. По Омску, откуда я родом, вообще грустно: треть региона получает меньше 35 тысяч рублей. И они всё равно женятся, растят детей и даже иногда ездят отдыхать. Не стоит мерять всех людей по своим идеалам. Это может выглядеть глупо.
У девушек, которые задвигают про зарплату потенциального партнера, надо бы спросить: как их родители вообще решили заводить детей? Рассчитывали по деньгам? Если бы моя мама, учитель биологии, жила с таким же мировоззрением, боюсь, меня бы тупо не существовало.
Мысль вторая: «Любовь стоит денег?»
Не очень понимаю, как измерять отношения в деньгах. Если девушка совсем молодая, не готова дать взамен поддержку, а только секс, и хочет, чтобы ее содержали (ну негативное же слово), это любовь? С этим можно строить семью? А если женщина уже в возрасте, пережила пару разводов, имеет пару детей, разочаровалась в мужиках (я понимаю это прекрасно, мы умеем разочаровывать) и спокойно справляется со всем сама, ей нужен кто-то с деньгами, чтобы… Построить семью?
Мне кажется, на этом месте уже многие полезли в комментарии писать, какой я говнюк. Ну да ладно, я продолжу.
Нельзя купить чувство. Для меня любовь — это взаимное. Когда от тебя не требуют ничего, но ты отдаешь всё (я сейчас об обоих партнерах, да, о мужчине в том числе). В жизни абсолютно любого человека есть сложные моменты, и точно не стоит строить отношения с тем, кто бросит тебя, едва на твоей карте закончатся деньги. В один прекрасный день ты понимаешь, что вроде большей жопы и случиться не может, идешь домой, а тебе говорят: фигня, прорвемся, и делают чай. В этот момент понимаешь: это человек, с которым я хочу прожить всю жизнь, и ради ее счастья я сделаю всё. Это семья. Можно измерить размером зарплаты? Вряд ли.
Мысль третья: «Я не родился состоятельным, но я могу им стать»
В городе, конечно, финансовое благополучие имеет больший вес. И если мужчина к 40 годам имеет такую зарплату и даже не пытается что-то сделать, то вопросы к нему однозначно имеются. Но когда речь идет о 20–25-летнем парне, то претензия: «Фу, у тебя зарплата нищеброда» просто удивляет. Это выглядит так же нелепо, как требование 10-летнего опыта работы вкупе с молодым возрастом на собеседовании.
За каждым великим мужчиной стоит женщина. Это очень интересный фразеологизм. А свои первые успехи в жизни я сделал, кстати, когда молодой хотел произвести впечатление на девушку. А до этого я сидел с зарплатой в три раза меньше по рынку и не особо печалился: мне хватало почти на всё, что я хотел. И когда у меня уже появилась девушка, я понял, что мне надо зарабатывать больше, чтобы… ну да, цветы, кафе и прочее. С меня этого не просили, но это было само собой разумеющееся. И я просто начал работать и зарабатывать больше. Я сейчас говорю, как дешевый коуч, но да, это правда просто. Получить дополнительное образование, находить дополнительные заработки и поначалу очень много вкалывать, пока тебя не заметят. Сейчас, конечно, я зарабатываю больше 35 тысяч. И очень часто моим двигателем была женщина — человек, который помогал морально, давал мотивацию и следил, чтобы я не забывал нормально есть и отдыхать, да и в принципе хорошо выглядел.
Еще один аргумент — мышление. Я абсолютно не понимаю, сколько денег нужно для счастья. Но если моя женщина скажет мне: «Дорогой, нам нужен миллион (тут аргумент, зачем) рублей к октябрю», то я почешу репу пару дней и выдам несколько вариантов, как мы сможем добиться этой цели. Но, простите, я не буду умирать на работах несколько месяцев ради абстрактного «мужского долга» купить миллион алых роз.
Мысль четвертая: «Мужчина не вечен, и не стоит рассчитывать на него в принципе»
Увы, но давайте будем честны: браки могут быть не вечны. Мужчина не только может уйти к другой, но может, простите за формулировку, просто умереть. Во всей истории человечества мужчины очень похожи на хомяков, цель которых — умереть самым нелепым образом (я делаю новости, общался с судмедэкспертами, и иногда кажется, что 90% мужских смертей — глупость). В нынешнее время умереть можно и по вполне благородным мотивам. Не суть. Просто это уже никого не удивляет. И поэтому строить семью на основе только заработка мужчины — по умолчанию плохая идея. Стоит обращать внимание и на себя. Женщине выгоднее для самой себя развиваться и уметь быть самостоятельной. Это не про «независимость от мужиков», это скорее про отказ от добровольной деградации и возможности себя содержать в случае плохого исхода.
Мысль пятая: «Всегда есть но»
И все-таки отдельная тема — когда мужчина не готов и не хочет зарабатывать больше. Когда им движет не желание построить семью, а довольно простые инстинкты. Мужики часто бывают говно, не спорю. И если он, опять же, не стремится сделать жизнь семьи лучше, комфортнее, не хочет развиваться сам, а говорит: «Мне удобно — и ты потерпишь», тогда ему стоит пойти к черту. Зачем вам (дополнительный) ребенок в семье? Просто я к тому, что не стоит мерить счастье семьи в количестве тысяч рублей. Половина России умудряется не только так жить, но и строить свое будущее.