«Меня знают как юродивого»: сибиряк решил оплодотворять одиноких женщин — что об этом думают психиатр, юрист и церковь

«Чадородие — дело божье»

Свой план осчастливить женщин Юрий обдумывал достаточно долго, но окончательно он оформился в его голове недавно — в годовщину развода, 30 мая 2023 года. Сначала мужчина создал сообщество, а затем прислал в редакцию НГС письмо на 11 страницах, где изложил подробнейший план по улучшению демографической ситуации в Сибири, темы для дискуссий с будущими материалами и даже текстовые расшифровки фрагментов из фильмов, которые, по его мнению, несут ту же идею, что и его проект.

Юрию 51 год, он разведен, но в браке его бывшая жена родила двоих детей. После того, как, по словам Юрия, «судьба и Дзержинский суд развели их с женой по разные берега реки Оби», мужчина остался один и долгое время обижался на бывшую супругу, пока не обратился к религии и не нашел свою новую миссию.

