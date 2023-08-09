«Меня знают как юродивого»: сибиряк решил оплодотворять одиноких женщин — что об этом думают психиатр, юрист и церковь

Поставить журналистов в тупик удается не так уж часто — в своей работе мы имеем дело с самыми разными людьми. Но письмо, которое редакция получила на электронную почту, оказалось слишком уж необычным. Его автор просил у журналистов помощи в продвижении через сервис «НГС.Знакомства» необычного проекта и проверки кандидатов на участие в нём. Всем желающим незамужним и бездетным женщинам 35 лет и старше автор письма предлагает вступить с ним в сексуальную связь с целью рождения ребенка. Редакция НГС разделилась: у кого-то идея вызвала гомерический хохот, у кого-то — совершенно искренний страх: уж слишком «заманчивое» предложение походило на завязку триллера о маньяках. В итоге мы решили поговорить с автором необычного проекта, чтобы понять, как он пришел к такой мысли. А заодно обсудить его с психиатром, юристом и священником, чтобы понять, стоит ли женщинам опасаться таких оригинальных инициатив.
«Чадородие — дело божье»
Свой план осчастливить женщин Юрий обдумывал достаточно долго, но окончательно он оформился в его голове недавно — в годовщину развода, 30 мая 2023 года. Сначала мужчина создал сообщество, а затем прислал в редакцию НГС письмо на 11 страницах, где изложил подробнейший план по улучшению демографической ситуации в Сибири, темы для дискуссий с будущими материалами и даже текстовые расшифровки фрагментов из фильмов, которые, по его мнению, несут ту же идею, что и его проект.
Юрию 51 год, он разведен, но в браке его бывшая жена родила двоих детей. После того, как, по словам Юрия, «судьба и Дзержинский суд развели их с женой по разные берега реки Оби», мужчина остался один и долгое время обижался на бывшую супругу, пока не обратился к религии и не нашел свою новую миссию.
— За многолетнее посещение прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы пришло понимание, что самой великой женской скорбью является нереализованное материнство. Идет это от древних евреев, где бесплодие супругов считалось позором, — уверяет Юрий в письме (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). — Ныне же мне стало возможно помогать женщинам детородного возраста, не состоящим в официальном браке, стать матерями.
По плану Юрия, зачатие должно происходить естественным путем: будущие родители встречаются, уединяются на даче у мужчины, занимаются сексом, после чего расходятся навсегда. Будущая мать начинает заниматься своей беременностью, а будущий отец возвращается к работе, чтобы через два дня встретиться с новой женщиной.
Обстоятельность сибиряка даже немного пугает: он продумал всё вплоть до электричек.
— Ночная смена у меня заканчивается в 06:00, электрички до Матвеевки отходят на 06:53; 07:43; 08:31 и далее по расписанию, — описывает путь к чадородию новосибирец. — Доезжаем до остановочной платформы Юность, проходя мимо Храма во имя святителя Митрофана Воронежского и подержавшись за церковную ограду мысленно испрашиваем благословение на Божие дело. […] Для решения проблемы «чужих волос на постели», нужно взять с собою 01 (один) — свой личный 1,5 (полтораспальный) комплект постельного белья.
Зачатия, по плану Юрия, будут происходить на летней даче в 25 минутах ходьбы от станции. Из удобств — баня с прогоревшей печкой и вода из колонки, зато будущие родители будут близки к природе. Правда, осчастливить долгожданным ребенком Юрий готов не всех: замужние, по мнению мужчины, должны рожать от своих мужей. Есть и другие обязательства. Среди, в общем-то, разумных требований к желающим забеременеть вроде отказа от вредных привычек и медицинских обследований Юрий также ждет, что дамы не будут меркантильны.
— Если беременность свершилась, то после рождения желанного, вымоленного ребёнка — пожалуйста, не подавайте на меня иск в суд на алименты; если беременности не произошло — пожалуйста, не подавайте на меня иск в суд за сексуальные домогательства, — просит он.
Сам Юрий обязуется не заниматься сексом в саунах и банях с представительницами древнейшей профессии, но рассчитывает, что его услуги будут оплачены.
— Если беременность у участницы группы свершилась, то будет благодарностью — если в церкви поставите свечку за здоровье раба Божьего юродивого Георгия, а на телефон пожертвуете мне любую сумму от 1000 (тысячи) рублей, поелику всякий труд должен быть оплачен, — скромно добавляет он.
У редакции НГС после такого предложения возникло немало вопросов. На один из них — о психическом здоровье — Юрий в переписке с журналистом ответил довольно категорично.
— В храме меня знают как юродивого, но психически я адекватен, — уверяет он. — Юродство моё заключается в том, что я не во всём соглашаюсь с МП РПЦ, но всегда отстаиваю свое мнение со ссылкой на Евангелие.
Тема безумия в жизни сибиряка всплывала и без бестактных журналистских вопросов. С психическим здоровьем, по словам Юрия, проблемы у его бывшей жены и родни с ее стороны. Правда, как-то подтвердить эти слова мужчина не смог.
От журналистов будущему спасителю демографии понадобилось взаимодействие с сервисом «НГС.Знакомства», который, уверен Юрий, мог бы привлечь в его свежеобразованное сообщество дам. Пока в его группе на «Дзене» числится ноль подписчиков, а в сообществе «ВКонтакте» только один член (как нетрудно догадаться, это сам Юрий Р.).
Дело божье глазами психотерапевта
Юрий подчеркивает: если женщина передумала, может отказаться в любой момент. Для этого якобы и путешествие на электричке придумано: просто выйди на любой станции по дороге и возвращайся домой (после того как вы вместе подержались за оградку храма, обратного пути уже нет). Но сама по себе поездка с незнакомым мужчиной на его дачу, где он твердо намерен вступить в половую связь, выглядит потенциально опасной.
Чтобы понять, стоит ли сибирячкам опасаться остаться на даче на ближайшие 14 лет или что похуже, журналист обратилась к психотерапевту Игорю Ляху, который изучил письмо Юрия Р. По словам специалиста, производить анализ по тексту очень непросто: нельзя поручиться за то, что человек думает так же, как и пишет.
— Я бы начал с его противоречий. Сначала автор пишет о том, что его предложение некоммерческое, а потом — что любой труд должен быть оплачен, поэтому нужно положить ему на счет тысячу рублей, — обращает внимание Игорь Лях. — Такого рода противоречия человек внутри себя не замечает. Его ментальное состояние таково, что он может говорить противоположные вещи.
Кроме того, по словам психотерапевта, в письме Юрия можно заметить попытки морализаторства и придания идее нравственно приемлемого облика.
— Автор текста верит, что ему удалось преодолеть это противоречие, а может быть, в его психике это противоречие вообще отсутствует, — рассуждает Игорь Лях.
Третье противоречие, по мнению психотерапевта, мужчина может даже не замечать: за псевдоправославной риторикой скрывается использование женщины.
— Само зачатие становится для него миссией. Я, естественно, не могу говорить, что человек нездоров, но по аналогии можно сказать, что по такому механизму формируются сверхценные идеи. Люди, которые пишут подобным образом, вкладывают в преодоление противоречий очень много своего эмоционального труда, становятся гневливыми, — заметил он и добавил, что гарантий безопасной встречи с мужчиной нет. — Такие состояния иногда развиваются. В том числе и в подобных направлениях.
Возникли вопросы к идеям сибиряка и у юристов: если Юрий и сможет воплотить свой проект в жизнь, то станет не просто многодетным отцом, а многодетным отцом-алиментщиком.
— Все договоренности об алиментах, достигнутые между родителями ребенка, — это договоренности между двумя взрослыми, которые будут нарушать права ребенка, — прокомментировала проект Юрия адвокат Людмила Некрасова. — Ни устные, ни письменные договоры в этом случае никакой юридической силы иметь не будут, и мать будет вправе подать на алименты и получить их.
Источник в Новосибирской епархии выразил сомнения в том, что кто-то из представителей Русской православной церкви вообще сможет прокомментировать «болезненную ересь», изложенную в проекте Юрия.
— Это очень далеко от православия, это просто блуд, — заявил собеседник НГС.
Ранее НГС писал о том, что в новосибирских храмах заметили сектантов, ведущих «вкрадчивые разговоры». Они выступают за полный запрет разводов и появление «православных наложниц».