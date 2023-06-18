Сектантов, выступающих за полный запрет разводов и систему «православных наложниц», заметили в новосибирских церквях

В храмах Новосибирска заметили представителей известной секты «Служба духовной безопасности». Об этом сообщает Новосибирская митрополия.
— «Служба духовной безопасности» — небольшая сектоподобная группа, действующая в Москве. Создана во второй декаде
В митрополии уточнили, что представители секты пропагандируют полный запрет разводов, «заявив, что брак в принципе неразрушим».
— Вскоре они сформулировали весьма оригинальную доктрину «православных наложниц», из которой следует, что оставленный женой муж может без каких-либо формальностей завести любовницу в статусе наложницы и это будет абсолютно канонично, — добавили в митрополии. — По всей видимости, истоки их ереси восходят к неправильной трактовке наследия преподобного Феодора Студита.
Миссионерский отдел Новосибирской епархии предупредил прихожан, что сектанты ведут «вкрадчивые разговоры и втираются в доверие».
Ранее 21 мая, по центру Новосибирска прошли православные с крестным ходом.