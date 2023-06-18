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Сектантов, выступающих за полный запрет разводов и систему «православных наложниц», заметили в новосибирских церквях

Об этом сообщает Новосибирская митрополия

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Представители секты приехали из Москвы

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В храмах Новосибирска заметили представителей известной секты «Служба духовной безопасности». Об этом сообщает Новосибирская митрополия.

— «Служба духовной безопасности» — небольшая сектоподобная группа, действующая в Москве. Создана во второй декаде XXI века паспортофобом Валерием Суторминым, который творчески переосмыслил посвященные браку каноны и организовал движение «Развода нет», — говорится в сообщении.

В митрополии уточнили, что представители секты пропагандируют полный запрет разводов, «заявив, что брак в принципе неразрушим».

— Вскоре они сформулировали весьма оригинальную доктрину «православных наложниц», из которой следует, что оставленный женой муж может без каких-либо формальностей завести любовницу в статусе наложницы и это будет абсолютно канонично, — добавили в митрополии. — По всей видимости, истоки их ереси восходят к неправильной трактовке наследия преподобного Феодора Студита.

Миссионерский отдел Новосибирской епархии предупредил прихожан, что сектанты ведут «вкрадчивые разговоры и втираются в доверие».

Ранее 21 мая, по центру Новосибирска прошли православные с крестным ходом.

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