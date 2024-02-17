«Сразу же начали писать мужчины, хотя я их не лайкала». Журналистка испытала 6 приложений для знакомств: личный опыт

Приложение напоминает Tinder, сначала сложилось ощущение, что весь контингент из него перебежал в Twinby. Парни разные: кто-то ищет отношений, кто-то сразу пишет, что им нужна девушка на ночь или третий человек, чтобы разнообразить сексуальную жизнь. Кстати, пару раз мне встречались фотографы, которые в Twinby, видимо, искали себе клиентов — история очень распоространенная во времена Tinder. А в целом тут есть и бизнесмены, и рабочие, и студенты вузов.

Teamo

Разрекламированное приложение Teamo получило 4,4 звезды в AppStore при почти 13 тысячах оценок. Разработчики пишут, что это лучшее и самое популярное приложение для знакомств на основе психологической совместимости. Сервисом пользуются 17 миллионов пользователей по всему миру.

Зарегистрироваться можно по номеру телефона и электронной почте. Сразу после регистрации вам предлагают заполнить анкету и пройти психологический тест — отметить, как вы любите проводить свободное время, какой должна быть хорошая подруга (правда, выбор ответов тут странный — типа «неопрятной, но веселой», «красивой и успешной», а вариантов, которые больше связаны с понятием дружбы, и нет), что наполняет вас энергией и т. д. На основании результатов теста приложение определяет совместимость с партнером.