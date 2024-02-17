«Сразу же начали писать мужчины, хотя я их не лайкала». Журналистка испытала 6 приложений для знакомств: личный опыт

30 июня прошлого года популярное дейтинговое приложение Tinder ушло из России. Теперь, если вы его всё же не удалили, свайпить анкеты нельзя: программа высвечивает информацию об ошибке. Скачать приложение в магазинах Play Market и AppStore тоже не получится — его там нет. Где теперь найти пару желающим познакомиться? Корреспондент 59.RU протестировала шесть дейтинговых приложений: Twinby, Teamo, Mamba, «VK Знакомства», Pure и Tabor. Рассказываем об их функционале (во многих, кстати, можно привычно свайпить анкету) и особенностях.
Twinby
В AppStore у приложения Twinby больше 30 тысяч оценок, оно получило 4,4 звезды. Разработчики пишут, что приложение основывается на научном подходе к поиску пары: «Алгоритмы анализируют тысячи новой информации и поведение в приложении».
В Twinby я регистрировалась по номеру телефона и почте, загрузила фото. Приложение сразу же предложило пройти психологический тест, якобы благодаря ему можно посмотреть свою совместимость с пользователем в процентах. Тестов тут всего два — на тип личности и «большая пятерка» (показывает экстраверсию или интроверсию, насколько ты открыт к новому, ответственнен, доброжелателен и эмоционален). Еще два теста — на тип темперамента и стиль привязанности — пока разрабатываются.
Чтобы не вводить никого в заблуждение, здесь можно отметить, зачем ты сидишь в приложении: для свиданий, отношений, дружбы или общения без конкретики. В профиле можно рассказать о себе в свободной форме, указать свой город, знак зодиака, рост, образование, отношение к алкоголю и курению и наличие (или желание) детей.
Приложение похоже на Tinder. Тут можно свайпить анкеты, настроить фильтры по возрасту, удаленности. Правда, мне всё равно почему-то попадались мужчины старше и младше указанного возраста, а еще анкеты периодически повторяются. И нет-нет да вылезет анкета женщины.
Написать человеку можно только при мэтче, список ваших пар (то есть тех, с кем произошел мэтч) появляется в разделе «Сообщения» (почему-то). Кстати, если вы нечаянно пролистнули понравившуюся анкету, можно вернуться обратно, правда, ограниченное количество раз. Больше — только при платной подписке. Посмотреть, кто вас лайкнул, в бесплатной версии тоже нельзя. При этом приложение отчаянно сыплет уведомлениями на экран телефона «Тебя лайкнули! Посмотреть кто?», но за это надо заплатить.
Неделя Premium стоит 499 рублей, можно оформить подписку на месяц за 999 рублей и три месяца за 1990 рублей. «Особым» пользователям доступны карточки с вопросами, которые помогут лучше узнать того, с кем произошел мэтч. В платной версии можно посмотреть, кто вас лайкнул, поставить суперлайк человеку и вернуться на анкету назад.
Если долго не пользоваться приложением, придется снова в него заходить. Было даже такое, что зайти не получалось — при вводе номера телефона всплывало сообщение о том, что к нему уже привязан аккаунт. Пришлось заново регистрироваться в Twinby. А еще не совсем понятно, зачем нужна анимация в процентах совместимости, при открытии анкеты они не показываются сразу, а набегают.
Приложение напоминает Tinder, сначала сложилось ощущение, что весь контингент из него перебежал в Twinby. Парни разные: кто-то ищет отношений, кто-то сразу пишет, что им нужна девушка на ночь или третий человек, чтобы разнообразить сексуальную жизнь. Кстати, пару раз мне встречались фотографы, которые в Twinby, видимо, искали себе клиентов — история очень распоространенная во времена Tinder. А в целом тут есть и бизнесмены, и рабочие, и студенты вузов.
Teamo
Разрекламированное приложение Teamo получило 4,4 звезды в AppStore при почти 13 тысячах оценок. Разработчики пишут, что это лучшее и самое популярное приложение для знакомств на основе психологической совместимости. Сервисом пользуются 17 миллионов пользователей по всему миру.
Зарегистрироваться можно по номеру телефона и электронной почте. Сразу после регистрации вам предлагают заполнить анкету и пройти психологический тест — отметить, как вы любите проводить свободное время, какой должна быть хорошая подруга (правда, выбор ответов тут странный — типа «неопрятной, но веселой», «красивой и успешной», а вариантов, которые больше связаны с понятием дружбы, и нет), что наполняет вас энергией и т. д. На основании результатов теста приложение определяет совместимость с партнером.
Можно заполнить информацию о себе, указать ваш город и желаемый возраст партнера. А вот то, что вам нравится в партнере и что вы не одобряете, придется выбирать из списка предложенных ответов. Что вам может понравиться: воспитание детей, умение адаптироваться, химия между вами, интеллект, амбициозность, воздержание, страсть, общительность, религиозная терпимость, автономия — всего 50 пунктов.
В списке того, что вы не одобряете, тоже 50 пунктов, например: дотошность, лишний вес, тревожность, неделикатные родственники, сознание жертвы, безразличие к сексу, телевизионная зависимость, политическая корректность или сексуальная зависимость и многое другое.
Найти нужного человека можно двумя способами — начать свайпить или просто открыть страницу поиска, где анкеты можно пролистывать снизу вверх и нажимать на понравившиеся. Если в списке на фото будет написан возраст человека и процент совместимости, то просто при пролистывании привычным способом, как в Tinder, возраст пользователя не указан — придется нажимать на фото, чтобы его увидеть. Зато анкета откроется целиком: там будет показано всё, что человек о себе сообщил, даже его местоположение на карте. Фильтр по возрасту, кстати, работает.
Написать тебе почему-то тут могут и те, кого ты не лайкал: мне отправил два одинаковых сообщения некий Александр, анкету которого я видела в первый раз. При этом в ней было указано, что он из Москвы, хотя я явно дала понять, что ищу пермяка. Возможно, это связано с еще одной функцией Teamo: сверху приложение показывает фото людей из разных городов. Можно перейти на анкету по иконке и бесплатно написать сообщение человеку. Предполагаю, что Александр нашел меня именно так — приложение показало ему иконку с моим фото. Возможен и другой вариант — у мужчины премиальная подписка.
Коллеге тоже написал мужчина, не попадающий под фильтры, судя по фото, старше 60 лет, и начал настойчиво убеждать, что «его песок с годами только чище», и даже на отказ в знакомстве не терял надежды.
За неделю использования Premium нужно будет заплатить 349 рублей, за месяц — 899, Premium на три месяца стоит 1290 рублей, на полгода — 1990 рублей. Premium должен помочь писать пользователю, даже если у вас нет с ним мэтча, узнать, кто добавил вас в избранное, посмотреть все фото и узнать, прочитано ли ваше сообщение. За деньги пользователям обещают доступ к премиальным фильтрам.
Признаюсь честно: чтобы наконец-то кого-то свайпнуть, мне приходилось долго искать подходящую анкету, а коллега сравнила фото из анкет этого приложения со сводкой криминальных новостей. Пару раз я натыкалась на фотографии 60-летних мужчин, которые в анкете ставили себе возраст раза в два ниже, чем есть на самом деле. Возможно, чтобы попасть в поле зрения молодых девушек.
Mamba
Mamba получила оценку 4,5 звезды, приложение оценили почти 250 тысяч пользователей. В описании сказано: «Mamba — крупнейшая площадка для новых знакомств в России», «60 миллионов мужчин и женщин выбрали "Мамбу" как надежную площадку для знакомств».
Регистрировалась в приложении я с помощью адреса электронной почты, сразу указала возраст мужчины, которого ищу, и цель знакомства. Ее тут можно выбрать из списка: «дружба, общение», «переписка», «отношения», «флирт», «брак, создание семьи», «занятия спортом», путешествия», «встреча, свидание». Дальше можно указать свой рост, вес, телосложение, отношение к курению и алкоголю, свое материальное положение и условия проживания, образование и наличие детей. О себе можно рассказать в свободной форме.
Ваши фотографии в Mamba пользователи могут лайкать (это не одно и то же, что поставить лайк на анкету), а еще заходить к вам «в гости». Анкеты здесь можно свайпить. На фото указано имя и возраст пользователя, а чтобы прочитать подробную информацию о нем, нужно нажать на изображение. Второй способ — поиск людей, анкеты нужно листать снизу вверх. При первом способе просмотра написать человеку нельзя (для этого у вас должен случиться мэтч), а вот при поиске можно сразу писать парню, не дожидаясь взаимной симпатии. Возможно, поэтому я получила сообщение от парня из Москвы.
Платная подписка тут тоже есть. Неделя обойдется в 269 рублей, месяц — в 529, а за 90 дней пользования платной версией придется выложить 1290 рублей. Разработчики за эти деньги обещают многое, вот лишь несколько функций: использовать стикеры, возвращаться к предыдущей анкете, узнать, кто вас добавил в избранное, пользоваться приложением без рекламы и искать человека с помощью дополнительных опций.
Парни в Mamba очень и очень разные. Попадались и качки, фотографирущие мышцы в зеркале, и сотрудник МЧС, и кардиохирург, который ищет свободные отношения. Навскидку половина парней указывает целью знакомства создание семьи и отношения, другая — флирт и свидания.
Pure
В AppStore приложение Pure получило 4,6 звезды при почти 60 тысячах оценок. В эпоху работы Tinder в России Pure считался приложением для поиска сексуальных партнеров, а не серьезных отношений, сейчас же сюда идут и за последними (можно выбрать соответствующую цель в настройках анкеты). «Пьюр — самый бесстыдный дейтинг, где можно забыть о привычных ритуалах знакомства. Действуй здесь и сейчас, будь собой, у нас никто не осудит даже самые дерзкие желания и предложения», — сказано в описании.
Пользователей сразу предупреждают, что переписка автоматически исчезает спустя сутки. Чтобы этого не произошло, нужно отключить таймер — один человек делает запрос на отключение, второй же должен ответить согласием.
После регистрации приложение предлагает заполнить анкету: загрузить фото, указать возраст, рост и свои «соблазны» — прямо спрашивает «что вас заводит?» Выбрать нужно из уже предложенных 45 вариантов: от объятий до «настолок» (не тех, о которых вы наверняка подумали: «займемся этим на столе» — сказано в описании). «Соблазны» потом будут отображаться в вашей анкете. Некоторые пользователи как будто выбирают сразу все.
Если вы не любитель писать о себе, когда заполняете анкету, то этот факт может вас расстроить: придумать что-нибудь всё равно придется. Pure покажет вам несколько анкет, а потом попросит рассказать о себе, чтобы продолжить искать партнера. Правда, пользователи обходят это ограничение: пишут просто пару слов типа «а ты красивая» или «знакомлюсь».
Из протестированных приложений Pure выделяется дизайном: оно яркое, красиво отрисованное, а еще очень вежливое — если у вас отвалился интернет, оно так и напишет: «Пропала Сеть, это не ваша вина». А вот свайпить вправо-влево тут не получится, анкеты можно только пролистывать снизу-вверх, а чтобы посмотреть всю информацию о человеке, придется листать справа-налево. Написать парню можно, если у вас будет мэтч. Поиск тут можно настроить по городу, намерениям молодого человека, его сексуальным предпочтениям, возрасту, росту и другим критериям.
Я протестировала поиск по городу, в котором находится парень. Первые 30 парней мне попались из Перми. После приложение начинает показывать анкеты из Екатеринбурга, Ижевска, Уфы и Челябинска — всё дальше и дальше от Перми.
Отдельно во вкладке «Чаты» пользователь видит не только переписки, но и раздел «Тебя лайкнули», и лайкнувших, в отличие от многих приложений, действительно можно посмотреть бесплатно! Там будут люди, скрывающие свои лица, обещающие фото в личку, не только из вашего города, сильно младше, но и свои родные с фото и нормальными анкетами тоже, конечно. Вы можете ответить на лайк, случится мэтч и откроется возможность переписки.
Намерения большинство парней обозначают сразу в анкете, и у многих это всё же встреча для секса. «Научу играть в сквош и БДСМ», «Рассматриваю разные варианты взаимодействий, не против просто пообщаться о том, что будет возбуждать нашу фантазию», «Секс — это хорошо, хорошо — это секс», «Садишься на шею — раздвигай ноги», — вот выдержки из анкет. Часто сразу в анкете вам сообщат размер члена, полуобнаженные фото тоже не редкость. Другие (их немного) ищут «приятное времяпрепровождение» и отношения.
Кстати, поделиться скриншотом сообщения или анкеты тут, в отличие от других приложений, не получится: Pure просто не даст вам сфотографировать экран и немножко отругает.
«VK Знакомства»
У приложения 4,4 звезды при почти 5,5 тысячи оценок. В описании сказано, что зарегистрироваться можно через VK ID, а друзья во «ВКонтакте» не увидят вашу анкету.
Если вы зарегистрированы во «ВКонтакте», создать анкету тут и правда очень просто. Приложение автоматически использует ваш аккаунт. Остается только выбрать пункты, которые вы бы хотели оставить в своей анкете: фото из профиля во «ВКонтакте», музыку, место работы и учебы. Дополнительно останется отметить ваши интересы из предложенных приложением.
Уже после регистрации можно подкорректировать свой профиль: рассказать о себе, написать о любимых книгах и фильмах. В настройках можно установить фильтр по полу, возрасту и радиусу поиска.
Анкеты в приложении просматриваются с помощью свайпов, на фото видно имя, возраст, увлечения человека и расстояние, на котором он находится от вас. Если нажать на фото, появится полная информация о пользователе. Фильтры по возрасту и местоположению тут работают: неподходящие анкеты не попадались ни разу. Приложение предлагает платную функцию «внимание» — ваша анкета будет 40 минут показываться пользователям раньше остальных, это должно повысить шансы на знакомство. Самая популярная услуга — 5 таких сеансов (отдать за это придется 550 рублей).
С парой парней я пообщалась, с одним, который поставил мне суперлайк, даже завязался интересный диалог, который потом перешел в Telegram. Правда, потом парень предложил встретиться, потому что через неделю он уезжает из Перми на север России, и диалог сошел на нет. Никто из тех, кого я не свайпила, мне не писал. После 20:00 в приложении открывается «ночной чат». Им мне воспользоваться не удалось, но во «ВКонтакте» пишет, что там можно общаться со случайными собеседниками. Их алгоритмы приложения подбирают на основе анкет, учитывая интересы и фильтры. Учтите: ваша анкета должна быть заполнена минимум на 30%, чтобы можно было пользоваться этим чатом.
Premium можно оформить на месяц, три месяца и полгода. Обойдется это соответственно в 599, 999 или 1490 рублей. Разработчики обещают расширение функционала до просмотра анкет тех, кому вы понравились, возможности вернуться к предыдущей анкете, сокрытие вашего возраста и местоположения, пять суперлайков каждый день, один сеанс внимания каждую неделю и значок Premium.
В целом «VK Знакомства» оставили приятное впечатление. Либо фильтры тут работают очень хорошо, либо приложение, как раньше говорили про Tinder, подстраивается под твои предпочтения. Свайпила парней я часто. Практически у каждого до 27 лет и фото были сделаны не снизу вверх и не тапок, и описание хорошее. Попадались и студенты, и музыканты, и мастер татуировок, и всевозможные айтишники.
Tabor
Приложение набрало в AppStore почти 18 тысяч оценок и получило 4,8 звезды. Разработчики пишут, что сервис работает в России, Белоруссии, Казахстане и Украине, и сразу указывают: большая часть функций приложения работает бесплатно. Судя по описанию, Tabor функционирует уже 16 лет.
В Tabor можно зарегистрироваться по номеру телефона и загрузить фото. Все изображения после загрузки проходят модерацию, это занимает минут пять.
Затем нужно заполнить анкету. Тут можно указать свой возраст, семейное положение, есть ли у вас дети и статус своих отношений: в активном поиске, всё отлично и всё сложно. Есть раздел, где можно заполнить свои физические показатели (рост, вес, тип телосложения, цвет глаз) и описать свою внешность. Варианты тут интересные: «великолепна», «вполне привлекательна», «обыкновенная», «себе не нравлюсь» и неожиданное «не мне судить».
Можно коротко рассказать о себе уже в свободной форме, отметить, где вы работаете, живете (например, в квартире или в общежитии), какое у вас финансовое положение, есть ли транспорт, какое образование, как относитесь к курению и алкоголю. Можно указать, нуждаетесь ли вы в финансовой поддержке. На выбор тут несколько вариантов: «ищу спонсора», «готова стать спонсором» и «не нуждаюсь в спонсоре». Обязательно укажите город, в котором живете, иначе вам начнут писать все мужчины этого мира.
Можно отметить важное в партнере: «фигура», «ум», «характер», «секс» и очень неожиданно «смазливое лицо» — в общем, свобода творчества. Тут же есть на выбор цель знакомства: «дружба и общение», «переписка», «любовь и отношения», «встречи», «создание семьи» и «совместные путешествия». Лучше сразу указать возраст партнера, которого вы хотите найти. Я этого не сделала, в итоге получила огромное количество сообщений от мужчин за 50, а такая разница в возрасте мне не подходит.
Интерфейс тут больше похож на «ВКонтакте». Можно добавлять друг друга в друзья, смотреть, кто заходил на твою страничку, поставил лайк на фото или написал под ним комментарий. Как и во «ВКонтакте», разработчики сделали ленту новостей — там появляются записи на стене других пользователей.
Тесты тут тоже предусмотрены. Их результаты можно показать всем, а можно скрыть, правда, совместимость с партнером в анкете приложение вам всё равно не покажет.
Чтобы начать привычно свайпить фото с анкетами, нужно сначала постараться найти эту функцию. Анкеты тут появляются не сразу при открытии приложения. Вам нужно зайти в раздел «Симпатии» и только уже после этого можно привычно листать фото.
Отмечу странности приложения: во-первых, сразу же после регистрации мне начали писать мужчины, хотя я их не лайкала и вообще еще до этой функции не добралась. Оказалось, что на мою страничку может зайти любой желающий и тут же отправить сообщение, потому что в приложении есть функция поиска, где пользователи расположены по списку. Во-вторых, среди анкет начали появляться 40-летние и 50-летние мужчины, хотя я поставила ограничение до 33 лет.
Кстати, в приложении можно получить VIP-статус. За семь дней нужно заплатить 275 рублей, за 30 — 770, а за 90 — 1970 рублей. И именно этот статус должен как-то фильтровать входящие сообщения от VIP-пользователей, анкеты по стране проживания и возрасту, а еще твоя анкета каждые два дня должна подниматься в поиске на первое место. Обещают, что можно будет искать партнера по характеру, предпочтениям, телосложению и другим показателям.
Это одно из немногих приложений, в котором я отвечала на сообщения, потому что было их очень и очень много и все довольно неожиданные. Сразу же после регистрации мне написал некий Александр. Согласно анкете, ему было 27 лет, но на фото я увидела мужчину лет 55. Собеседник сделал комплимент, а потом написал, что хотел бы найти девушку для приятного общения и времяпрепровождения, заботиться о ней, «лелеять, холить, беречь, помогать и любить».
Александра я игнорировала, но он не останавливался. В итоге написала, что у нас, очевидно, большая разница в возрасте. Ответ получила неожиданный: «Она тебя так смущает?», «Да и у тебя в анкете не стоит возраст мужчины». Оказалось, возраст мужчины в анкете и возраст, который нужно установить для поиска партнера, — разные вещи, так что после сообщения Александра анкету пришлось редактировать. Мужчина добавил, что точно не ищет в приложении жену. После моего сообщения о том, что мне неинтересно его предложение, Александр писать перестал.
Многие мужчины, видимо, сразу решили пойти ва-банк и после «Привет» (а то и сразу) предлагали встретиться, один москвич, не здороваясь, сразу предложил созвониться по видеосвязи.
К одному из пользователей, 57-летнему Шурику, я сама из интереса зашла на страницу. Тут же получила от него сообщение: «А что такая милая девочка заходила к старому пню в гости». На второй день у меня завязался диалог с 33-м мужчиной. Для него я сходу стала «красавицей», «сладкой» (потому что глазки добрые!) и «прелестью», а когда парень узнал мой рост (152 сантиметра), я получила очень необычное сообщение: «М-м, маленькая такая, компактная».
Могу точно сказать, что после выхода этого текста Tabor отправится прямиком в корзину. Во-первых, пишут тут так часто, что уведомления пришлось отключить, во-вторых, здешний контингент мне не подходит. «Они тут, наверное, себе "ждуль" ищут», — со знанием дела проговорила наш криминальный корреспондент после прочтения сообщений. Я добавлю, что не только «ждуль», но и молодых содержанок, а кто-то и правда пытается найти тут свою любовь. Судя по фото и анкетам, тут есть и работающие на заводе, и пенсионеры, мне писали, например, геолог и повар.
Ранее мы рассказывали истории россиян, пользовавшихся Tinder (некоторые из них нашли в приложении будущего супруга).