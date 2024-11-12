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Он и она Звезды в шоке «Было желание навести порчу»: Агата Муцениеце хотела обратиться за помощью к магам ради мести

«Было желание навести порчу»: Агата Муцениеце хотела обратиться за помощью к магам ради мести

Актриса не назвали имя того, кто вызвал ее гнев, но можно догадаться

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1 комментарий

Агата Муцениеце сделала откровенное признание на шоу «Без масок»

Агата Муцениеце призналась, что хотела навести порчу на некого мужчину. Откровение прозвучало во время беседы актрисы с экстрасенсом Владом Череватым. Она думала обратиться за помощью к магам, чтобы отомстить обидчику.

— У меня были иногда желания навести порчу, чтобы сдох человек. Вот так! Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались. Это был мужчина. Сорри, но это были только мысли, я ничего не делала. Хотела забить его в моменте. Но всё нормально», — сказала Агата Муцениеце в шоу «Без масок».

Сейчас актриса находится в затяжном конфликте с бывшим мужем Павлом Прилучным. Их общий сын Тимофей не общается с матерью, хотя решение суда было в сторону Агаты.

Поддержку в сторону Муцениеце выразила Алена Водонаева — телеведущая осуждает актуальную жену Прилучного за то, что та лезет не в свое дело. Зепюр Брутян публикует видео, где мальчик играет с младшим братом, в то время как мать Тимофея — Агата Муцениеце переживает из-за того, что ее сын все еще не дома.

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Комментарии
2
Угледар ВСЁ!!!🍻
4 минуты
Ну да, снимай порчу из глаза и пускай её в нос, мученица.
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