«Было желание навести порчу»: Агата Муцениеце хотела обратиться за помощью к магам ради мести

Агата Муцениеце призналась, что хотела навести порчу на некого мужчину. Откровение прозвучало во время беседы актрисы с экстрасенсом Владом Череватым. Она думала обратиться за помощью к магам, чтобы отомстить обидчику.
— У меня были иногда желания навести порчу, чтобы сдох человек. Вот так! Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались. Это был мужчина. Сорри, но это были только мысли, я ничего не делала. Хотела забить его в моменте. Но всё нормально», — сказала Агата Муцениеце в шоу «Без масок».
Сейчас актриса находится в затяжном конфликте с бывшим мужем Павлом Прилучным. Их общий сын Тимофей не общается с матерью, хотя решение суда было в сторону Агаты.
Поддержку в сторону Муцениеце выразила Алена Водонаева — телеведущая осуждает актуальную жену Прилучного за то, что та лезет не в свое дело. Зепюр Брутян публикует видео, где мальчик играет с младшим братом, в то время как мать Тимофея — Агата Муцениеце переживает из-за того, что ее сын все еще не дома.