«Было желание навести порчу»: Агата Муцениеце хотела обратиться за помощью к магам ради мести

Агата Муцениеце сделала откровенное признание на шоу «Без масок» Источник: Телеграм-канал AgataMucenieceLife











Агата Муцениеце призналась, что хотела навести порчу на некого мужчину. Откровение прозвучало во время беседы актрисы с экстрасенсом Владом Череватым. Она думала обратиться за помощью к магам, чтобы отомстить обидчику.

— У меня были иногда желания навести порчу, чтобы сдох человек. Вот так! Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались. Это был мужчина. Сорри, но это были только мысли, я ничего не делала. Хотела забить его в моменте. Но всё нормально», — сказала Агата Муцениеце в шоу «Без масок».

Сейчас актриса находится в затяжном конфликте с бывшим мужем Павлом Прилучным. Их общий сын Тимофей не общается с матерью, хотя решение суда было в сторону Агаты.