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«Я был в шоке — зимой так холодно»: красавец-кардиолог из Ливана ищет любовь в Сибири — какую девушку он ждет

Врача могут депортировать из страны, но спасти его способна русская невеста

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9 комментариев

Абдул Сатер Ихаб Усамович, 31 год, врач-кардиолог

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Еще в школе Ихаб Усамович решил помогать людям, правда долго не мог определиться, как именно. Предрасположенность к точным наукам немного помогла с направлением — Ихаб стал врачом. Он мог получить образование у себя дома, в Ливане, но желание посмотреть далекую снежную страну оказалось настолько сильным, что Ихаб отправился в Россию. В медуниверситете он окончательно понял, что хочет лечить сердца людей. Рассказываем историю доброго и отзывчивого доктора, который искренне полюбил Новосибирск, но столкнулся с рядом проблем — его могут выслать обратно на родину.

«Я хотел помогать людям»

Абдул Сатер Ихаб Усамович родился и вырос в Ливане. В школе он проявил себя способным учеником и получил аттестат с отличием. Острый ум, старательность и эрудированность поспособствовали в выборе сложной специальности.

— Я долго размышлял, чем хочу заниматься, ведь от этого зависело мое будущее. Было одновременно и сложно, и легко. Можно сказать, что определиться мне помог внутренний голос: я хотел помогать людям, — признается мужчина.

Ихаб решил выучиться на врача. Поступить в высшее учебное учреждение можно было и в Ливане, остаться рядом с близкими, устроить свою жизнь на родине, но будущий кардиолог задумал пойти другим путем, сложным.

Ихаб рассказывает, что терзался сомнениями — правильно ли поступил, что выбрал Россию, справится ли, по силам ли ему профессия. Первым городом в чужой стране стал Ростов-на-Дону. Не сразу, но молодой студент привык к новому месту, успешно окончил местный университет, потом ординатуру.

— Я пробовал разные специальности, искал свое. Во время первой операции на сердце я почувствовал: вот оно, — делится кардиолог.

Так вышло, что место в аспирантуре молодому специалисту предложили в Новосибирске. Он не планировал переезд, но случилось так, как случилось.

— Судьба сама решила за меня, — говорит Ихаб и рассказывает, как искал в интернете информацию про Сибирь, читал статьи, смотрел видео.

— Я был в шоке, увидев, что зимой бывает настолько холодно, — признается он.

Ихаб скучает по семье и регулярно созванивается с близкими по видео, старается хотя бы раз в год прилетать домой

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Ливанский климат — комфортный, юго-западная часть России тоже не отличалась суровостью, а новосибирские -40 заставили побеспокоиться.

— Все оказалось не так страшно, как я себе представлял. А климат — дело привычки. Все к лучшему, — заключает Ихаб.

Уже два года кардиолог работает в «Больнице скорой медицинской помощи № 2». О своей специальности отзывается с теплотой, говорит: самое важное — прислушиваться к пациентам.

— Нужно глубже копаться в поисках истиной проблемы, чтобы понять суть, выяснить, какие триггеры у человека, что с ним происходит, есть ли у него душевные проблемы. Важно, чтобы между доктором и пациентом было доверие, — объясняет кардиолог.

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«Новосибирск стал моим домом»

Жить в России Ихабу позволяет студенческая виза, но она скоро закончится. Возникает непростой вопрос с дальнейшим нахождением в уже привычной стране, которая стала вторым домом.

— Я несколько раз обращался в МФЦ, но не смог решить вопрос, — вздыхает Ихаб.

Мужчина рассказывает, что ему озвучивали возможный вариант: если проработать от полугода по специальности, то можно получить вид на жительство.

— Параллельно было предложено оформить РВПО (разрешение на временное проживание в целях получения образования — Прим. Ред.). Я отказался — ведь я уже работаю по специальности. Когда пришли документы из Ливана, и я поехал их подавать, выяснилось, что работа по специальности уже не является основанием для того, чтобы я мог остаться в России, — объясняет Ихаб.

При том, что друг Ихаба — тоже ливанец, смог получить вид на жительство на основании работы.

— Почему не получилось у меня — не знаю, — говорит врач.

Ливанец переживает из-за возможной депортации и ищет способы остаться в России

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Проблема усугубляется тем, что в Ливане сейчас происходят беспорядки, которые мешают Ихабу получить новые документы в срок.

— Обидно. Я живу в России уже почти 13 лет, у меня два диплома, скоро получу третий, работаю. Практически треть жизни я провел здесь. Да, я могу вернуться на родину, быть ближе к семье, но я уже привык жить здесь, Новосибирск стал моим домом, у меня сформировался круг общения, появились друзья. Конечно, я переживаю, но не опускаю руки и продолжаю искать варианты для того, чтобы остаться, — рассказывает собеседник.

«Женюсь, если встречу свою половинку»

Один из возможных вариантов остаться в России — официальный брак. Коллеги по работе, прикипевшие душой к обаятельному доктору, старательно подыскивают ему невесту. Правда Ихаб о женитьбе сейчас совсем не думает, голова занята другими проблемами. Для него это серьезный и ответственный шаг.

— Если мне повезет и я встречу свою половинку, то, конечно же, женюсь, — улыбается он.

Ихаб поделился, что в девушках ценит не отдельные конкретные черты характера или внешности, а смотрит на образ в целом.

— Общение, манера речи, о чем она думает, как рассуждает, чем занимается, чего хочет добиться в жизни, — перечисляет мужчина.

Ихаб не отрицает, что внешность играет не последнюю роль, ведь это первое, на что люди обращают внимание при знакомстве.

— Я покривил бы душой, если бы сказал обратное, — честно говорит он.

Простота в общении — вот что ценно. Ихаб в целом за простоту во всем. Зачем усложнять и строить из себя того, кем не являешься?

— Я бы не хотел, чтобы было так: скажу что-то и буду думать: обидится или нет, — откровенничает он.

Ихаб говорит, что уже хочет перейти на тот этап, когда семья и дети становятся частью жизни. Осталось лишь найти ту самую.

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Комментарии
9
mr.Mister.
6 минут
Хочет богатую городскую милфу что-ли? Лучше пускай едет в область. Там колобки пухлянькие местные с радостью в мужья его возьмут.
Гость
29 минут
Подновосибирячек много незамужних ,найдет себе какую нибудь ,будет третьей по счету женой ,а может и пятой , но они покладистые
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