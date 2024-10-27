«У нашего поколения другие ориентиры»: почему современные девушки выбирают трезвость от парней — и правильно ли это

Рассказываем, что такое boy sober Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В соцсетях очередная битва поколений. Молодежь увлеченно рассказывает о новом веянии, которое они называют boy sober или «трезвость от мужчин». Тема — кусачая, дискутировать на нее можно долго. Мы решили поговорить с представительницами сразу двух поколений. Рассказываем, чем нашим читательницам не угодили мужчины и что думает о новом тренде семейный психолог.

Зумеры или поколение Z — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год. Миллениалы или поколение Y — группа людей, родившиеся примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов.

Что такое boy sober

Дословный перевод фразы boy sober с английского языка означает «трезвость от парней». Тренд начали девушки поколения Z. Так называемые зумерки отказываются от отношений с мужчинами, от свиданий и секса в пользу самих себя.

На столь радикальный шаг девушек толкнуло две причины: желание разобраться в себе и своих чувствах, найти опору внутри себя. Второй момент — разочарование в современных мужчинах и дейтинг-приложениях.

Поиск партнера, на который девушек толкает общество, утомителен. Из-за давления извне многие женщины даже не мыслят себя вне отношений с мужчиной, и поэтому не умеют полагаться на самих себя.

Boy sober — это не категоричный отказ от мужчин, не целибат, в идее трезвости нет религиозного контекста. Это всего лишь передышка. Она может быть длительной или короткой — сколько кому потребуется времени. В конце концов, быть счастливой можно и вне отношений.

Инвентаризация жизни

Первой про трезвость от парней заговорила американская комик Хоуп Вудард. Она была одержима парнем и буквально зависела от его сообщений, но не осознавала того, что парню на Хоуп было плевать. Не сразу, но она все же поняла, что ответных чувств не будет, решила провести «инвентаризацию» своей жизни и пришла к выводу: она всегда с кем-то встречалась.

Нередко отношения Хоуп были нездоровыми, ее партнеры не заботились о чувствах девушки. Осознание столь неприятного факта подвигло Хоуп взять паузу от парней минимум на год. Своим опытом комик поделилась на большую аудиторию: она выступила перед зрителями и неожиданно получила мощный обратный отклик.

В 2024 году тренд завирусился в TikTok: тысячи пользовательниц подхватили идею, и философия Хоуп Вудард выбралась за пределы Америки. О трезвости от парней заговорили и в России.

Мы попросили высказаться наших читательниц: девушки и женщины обоих поколений выразили свое мнение: в чем-то они сошлись, а в чем-то мысли сибирячек оказались полярными.

«Родители жили ограниченной жизнью»

София, 21 год, блогер

— Мама и бабушка всегда твердили мне: удачно выйдешь замуж, и все у тебя будет супер круто, а деток родишь — так вообще заживешь, как в сказке. Что-то жизнь некоторых моих одноклассниц не очень-то сказочная. В свои 21–22 они уже выглядят на сорок лет. Я так не хочу, да и парни какие-то… нескладные. Мы молоды, когда, если не сейчас, заниматься самореализацией, зарабатывать, узнавать свои способности?

Мой психолог говорит, что у поколения наших мам и бабушек была родовая программа: мужчина как способ выжить. Нашему поколению для выживания мужчина не нужен: у нас все есть. Нам не нужно подключаться энергетически к мужчинам, чтобы быть счастливой. Мы можем быть счастливы сами по себе.

Я считаю, что до 30–35 лет вообще не стоит думать ни про свадьбу, ни про детей — все успеется. Разве мы куда-то опаздываем? А жить когда? У родителей не было такого жизненного выбора, как есть сейчас у нас. Они жили ограниченной жизнью, создание семьи в 20 лет казалось самым верным решением. Их время ушло, в нашем поколении совсем другие ориентиры.

«Адекватное желание женщины»

Анастасия, 27 лет, менеджер по рекламе

— Не вижу в тренде на «трезвость от парней» ничего плохого, но только если рассматривать эту историю не как мизандрический выпад в сторону мужчин, а как вполне адекватное желание женщины понять себя и свои желания. Стать опорой для самой себя, обрести независимость в психоэмоциональном плане.

Нужно обладать зрелым EQ (эмоциональным интеллектом. — Прим. ред.), чтобы грамотно применить тренд. Нередко высказывания зумерок звучат как выкрики о наболевшем с целью оскорбить или унизить мужчину — вспомним тюбиков, чечкиков и прочих. Вешание ярлыков на людей — это нехорошая тенденция. Не удивительно, что в ответ девушки получают грубое обращение.

«С кем попало вступать в отношения не хочется»

Не только зумерки, но и меллинеалки берут паузу от мужчин, чтобы лучше понять себя Источник: Рассказываем, что такое boy sober











Юлия, 36 лет, юрист

— Зумерки, миллениалки… Поколения разные, а проблема общая: мужчины, неспособные к созданию здоровых партнерских отношений. Надежного и эмоционально зрелого мужчину днем с огнем не сыщешь. Тут не то чтобы осознанно вступаешь на путь трезвости, а скорее — от безысходности. С кем попало вступать в отношения не хочется.

Преобладающее большинство мужчин боится ответственности, считает женщин меркантильными или озлоблено на женщин. Обращали внимание, сколько развелось инцелов? Те самые, которым никто не дает, простите за прямоту, которые пишут гадости в комментариях или в приложениях для знакомств. Мерзость.

«Я дала себе год для начала»

Лиза, 20 лет, студентка

— В школе у меня был парень, но мы расстались из-за того, что я поступила в университет. Мы разъехались по разным городам, а идея об отношениях на расстоянии, в которую мы так верили, разбилась вдребезги в первом же семестре.

Первое время мне было некомфортно без отношений, я ощущала себя неполноценной без парня, как будто не хватало чего-то важного. Я нацелилась на то, чтобы найти нового парня, ходила на свидания, пропускала учебу, даже не поехала домой на каникулы ради очередного кавалера, который выбрал в итоге не меня.

Я осунулась, переживала, что какая-то не такая, скучная, неинтересная. Поделилась переживаниями с соседками по общежитию и от них впервые услышала про boy sober. У меня будто включилась лампочка: я столько времени потратила, выбирая свидания, вместо того, чтобы уделить время себе.

В средних классах школы я пела, но когда у меня появился парень, я забросила вокал, чтобы больше времени проводить с ним. Мне нравилось танцевать, но я не ходила на занятия, потому что времени не хватало. Подруги открыли мне глаза. Я дала себе год для начала, а потом как пойдет.

Никогда я еще не чувствовала себя настолько живой, творческой, увлекшейся. И мне безразлично чужое мнение, написал мне парень или нет. Я вижу, как другие девушки накручивают себя из-за таких глупостей, как сообщения, или того хуже: ведут слежку за парнями. Всем рекомендую попробовать, особенно тем, у кого вместо отношений черт знает что.

Что говорит психолог?

Семейный психолог Светлана Наркевич говорит, что не замечала такой тенденции — наоборот, среди ее клиенток идет запрос на отношения. Причем Светлана имела в виду девушек, которые по возрасту как раз относятся к поколению Z.

— По мне, это так себе тенденция, потому как мы существа парные, и отказ от выстраивания пары, не важно по каким причинам, приводит как раз к деградации общества. Не получая опыта обмена мужского и женского, мы не развиваемся, — считает психолог.

Что еще почитать

«Набрасываются как хищники»: чем живут пользователи НГС.Знакомств — одни смогли найти любовь и дружбу, другие изучают людей.

«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта.