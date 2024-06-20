«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта

Игорь Лях Врач-психотерапевт

Некоторые изменщики испытывают чувство вины Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Измена может стать серьезным ударом по отношениям и разрушить их. В некоторых случаях страдают оба партнера: изменщик — от чувства вины, а тот, кому изменили, — из-за предательства. Но некоторые не видят в этом серьезной проблемы и идут на измены, а другие просто не создают серьезных долгосрочных отношений. С уверенностью утверждать, что такое поведение больше характерно для мужчин, чем для женщин, нельзя. Но при этом мужчины порой хвастаются своими похождениями, в то время как такое поведение у женщин встречается намного реже. О том, почему некоторые мужчины не строят долгосрочные отношения или склонны к изменам в браке, в авторской колонке рассказал новосибирский психотерапевт Игорь Лях.

Игорь Лях — врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы. Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель Новосибирского государственного медицинского университета.

Вопрос о том, почему мужчины изменяют или не строят долгих отношений, является своего рода тайной. Поэтому сложно говорить за всех. Мужчины — очень разные. Некоторые не строят долгосрочные отношения из-за того, что просто не способны на это. Для того чтобы строить долгие интимные отношения, необходим определенный уровень эмоционального и социального интеллекта, у многих мужчин этого нет.

Коммуникативная компетентность у мужчин, как правило, формулируется в семье и за счет личного опыта. И если в жизни происходили травмирующие события, то порой они не могут принять идею создания семьи и рождения ребенка, потому что их опыт переполнен болью и переживаниями.



Мужчины часто не доверяют психологам, врачам, психотерапевтам, у них нет ни времени, ни ресурса на личную терапию. Это касается даже очень состоятельных людей. Они могут не знать о наличии каких-либо расстройств, потому что не обращаются за помощью. Многие не хотели бы показывать, что флиртуют с другими женщинами, и в семейной жизни поддерживают образ честного, верного и порядочного мужа, но на самом деле живут двойной жизнью. От этого многие страдают.



Во многом, конечно, это связано со структурой потребления в обществе. Люди и себя считают объектами потребления, и других. Мужчина дает себе моральное право нарушать договоренности, делать это открыто или пользоваться так называемой «ложью во спасение».



Иногда у мужчин формируется сексуальная или любовная зависимость. А любая зависимость указывает на попытку избежать решения проблем.

Женщины могут страдать из-за измен мужа или парня Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Кроме того, иногда измены — это единственный возможный способ сохранения пары. Если у супругов есть противоречия, и мужчина начнет активно добиваться удовлетворения сексуальных потребностей, то это приведет к разводу. Это парадоксально, но в реальных парах иногда мужская измена обслуживает сохранение брака. То же самое, кстати, касается и женской, но эта тема менее исследована.



Подводя итог, основные причины измен — зависимость, компенсация и низкая социальная ответственность. Действительно, существует часть мужчин, у которых мы не можем определить любовную или сексуальную зависимость, а находим другие расстройства, не дающие им формировать иное поведение.



Также есть группа социальных причин. Одна из них — колоссальное предложение, которое формирует спрос, та самая сексуализация общества. В результате внимание половозрелых мужчин подвергается регулярным нападкам, соблазнению и провокациям. Известны страны, в которых против этого предпринимаются некоторые меры. В них не проводились психологичекие исследования, но мы можем предположить, что более строгое отношение женщин к женщинам могло бы уменьшить количество предложений измены.

Некоторые мужчины старательно скрывают свои измены Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Шанс, что человек изменится, несомненно, есть. Если мужчина изначально соционормативен и строит свою жизнь с учетом обязательств, то после окончания юношеской гиперсексуальности он будет склонен вступать в более стабильные и продолжительные отношения. Но стоит помнить, что у части таких мужчин сохранится интерес к новизне. И если он сможет реализовать это с одной женщиной, то, возможно, у него получится стать моногамным.



Но если женщине сложно играть с ним в разные игры, что-то выходит за рамки приемлемого, то нужно помнить, что сексуальные отношения должны быть добровольными. И, возможно, есть смысл расстаться, потому что чтобы повлиять на мужчину, должна поменяться его система ценностей. В некоторых случаях нужно пережить какой-то кризис для таких перемен. Если это не происходит, то стоит задуматься, что этот человек, скорее всего — не ваш вариант.

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Женщинам, которые не приемлют измены и хотят построить долгие счастливые отношения, лучше с первых встреч присматриваться к потенциальному партнеру. На что стоит обратить внимание, чтобы понять, бабник ли он — объяснили психотерапевты.