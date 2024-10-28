«Вся проблема в бедности»: читатели НГС развернули жаркий спор из-за текста про трезвость от мужчин

Что думают о набирающем популярность движении пользователи сайта Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Опубликованный в выходные текст о тренде на «трезвость от мужчин» сильно взволновал наших читателей. Под статьей развернулась бурная дискуссия о полезности или не полезности «бой собера». Мы решили собрать самые яркие и интересные высказывания — рассказываем, что о зумерском движении думают читатели НГС.

Напомним, что о boy sober активно рассказывает молодежь в соцсетях, как о новом веянии. Дословный перевод фразы boy sober с английского языка означает «трезвость от парней». Тренд начали девушки поколения Z. Так называемые зумерки отказываются от отношений с мужчинами, от свиданий и секса в пользу самих себя.

Зумеры или поколение Z — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год.

Что думают о Boy Sober читатели

— Самый настоящий инфантилизм — воспитывать девушек по принципу: «Выйдешь удачно замуж — будет всё». Фу, блин. Мне никогда такого не говорили. Это изначально воспитывать зависимость от мужчин! О чем такие «воспитатели» думают? — возмутилась (или возмутился) некто ЛП.

— Может зумеры удивятся, но разборчивость, порядочность и отсутствие половой распущенности — это не зумерское изобретение, а норма для культурного и психически здорового человека, — высказался читатель НГС.

— Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, Два важных правила запомни для начала: Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало» О. Хайяма, — философски заметил гость сайта, чем вызвал волну обсуждений.

— Один парень был весь в долгах, которые скрывал от меня и делал вид, что он успешный. Он же газлайтил меня, всячески подавлял и обесценивал. На стрессе от таких отношений заработала гастрит и анемию. Второй слился, когда узнал, что я живу на съеме. Третий оказался женатиком-банкротом и наградил молочницей. После всего этого я — всё. Одной спокойнее. Никто тебя не унижает, не гробит твое здоровье, не забирает твои деньги, никого не надо обстирывать и кормить. Да, у меня не будет ребёнка, но я не готова страдать ради галочки, что я в отношениях, — поделилась личной историей гостья: судя по всему текст ей откликнулся.

— С одной стороны, понимаю таких девушек — лучше никого, чем очередной прохиндей. С другой стороны, пытаться найти адекватного и правильного мужчину стоит, ибо они существуют. В небольших количествах, но существуют. Кто ищет, тот всегда найдёт. Это я для идеалисток совет даю. Остальные могут не слушать и подбирать и тащить в дом кого попало, — поделилась мнением читательница Марго.

— Эти «отрезвленные» в 30-35 лет становятся топ-менеджерами, в глазах пустота, в душе как кошки нагадили, спохватываются в 40 лет, типа рожу для себя, а либо не могут, либо моральных уродов воспитывают. Правильно кто-то выразился, весь опыт человечества требует жить парами, — написал Бонифаций.

— Вся проблема в бедности. Несчастные нищие люди неспособные или не имеющие возможности реализовать своё понимание счастливой комфортной жизни стремятся решить проблемы доступными средствами, — нашел оправдание boy sober гость сайта.

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