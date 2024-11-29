«Главное, чтобы деньги мне отдавал»: супруги борются за семейный бюджет

Совместный бюджет — камень преткновения во многих парах Источник: Мария Романова / Городские порталы











Не все умеют правильно распоряжаться деньгами. Никто не может однозначно ответить на вопросы: «Как правильно вести семейный бюджет?», «У кого должны быть деньги?», «Должны ли супруги знать кто сколько зарабатывает?». Разошлись во мнениях насчет семейного бюджета юрист, экономист и психолог. Согласны только в одном: корреспонденту V1.RU, который с ними поговорил, они не дали бы ни копейки.

«Я не знаю, сколько зарабатывает муж»

Для старшего поколения не важно, кто и сколько зарабатывает, главное — чтобы мужчина платил Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Представители старшего поколения признаются, что не знают, кто и сколько зарабатывает в семье. Обеспеченные жильем и автомобилями, имеющие взрослых детей, они не ведут общие счета и не составляют финансовые отчеты.

— Вы настолько не доверяете своей второй половине? Зачем знать эту информацию? — задается вопросами менеджер крупной компании Ольга. — Я не знаю, сколько муж зарабатывает. Никогда это не интересовало. Мне всё равно. Всё, что нужно, у меня есть. Если на что-то не хватает, прошу мужа и получаю это. Когда не работала, он просто клал всю сумму, которая у него была, на стол. И я знала, что больше у него нет. А муж дочери привязал свою карту к ее номеру, и они не знают финансовых проблем.

Некоторым важен лишь кошелек Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











В свою очередь девушки, открыто заявляющие, что мечтают об обеспеченном папике, также не хотят знать, сколько он зарабатывает. Их даже не волнует, каким путем достаются деньги. Главное — получать средства на все свои хотелки в виде айфонов, косметики, туфель и походов по ресторанам.

— Пусть хоть людьми торгует, — признается пышногрудая Лиана с нарощенными до бровей ресницами. — Мне нужно только, чтобы он мои хотелки закрывал и особенно ипотеку. А так, каким местом он получает деньги, меня вообще волновать не должно. Я девушка. Я не знаю, как зарабатывать. Я красивая, и этого достаточно!

«До разделения счета — идеальная семья»

Молодежь надеется на равноправие Источник: Мария Романова / Городские порталы











Впрочем, есть и современные семьи, где не понимают, как можно не знать зарплату второй половинки. А жить без общего счета, карточки или заначки для таких пар сродни кошмару.

— У нас с мужем общий бюджет. Мы все знаем про зарплату друг-друга, — говорит недавно вышедшая замуж двадцатилетняя Анна. — Деньги мы распределяем на продукты, дорогу, ЖКХ, кредиты и откладываем в «тумбочку». Для меня важно, чтобы было место, где на крайний случай лежит неприкасаемая сумма. У подружки в семье совсем по-другому. Она зарабатывает больше мужа, и у них раздельный счет. Все чеки делят пополам, поэтому в колбасном отделе у них всегда ссоры чуть ли не до драки. Она смотрит на состав, а он — на цену. В итоге платит тот, кто больше голоден.

Невесты с высоким заработком признаются, что для них важно знать, сколько зарабатывает их будущий жених, так как они стремятся к равноправным отношениям.

— Но если он захочет заплатить за ужин, я не буду против, — смеется Мария. — Мне кажется глупо не делиться этой информацией. Странно без общего бюджета быть в браке. Есть вариант иметь каждому свои деньги и общий счет, но это тем, у кого позволяют средства, например блогерам из Москвы. А я живу в Волгограде. В семье всё должно быть поровну. Жена — водитель трамвая, муж — водитель автобуса. Какой раздельный бюджет? Гораздо удобнее, если вы знаете, сколько у вас денег, потому что копите на квартиру, ремонт и общий отпуск.

Есть ситуации, когда супруги откладывают деньги, каждый сам по себе, а не совместно. Допустим, жена хочет посудомоечную машину, а муж — новый айфон. И, если она в состоянии откладывать только 30 тысяч в месяц, то сможет добиться цели за полгода, он же, выделив 300 тысяч рублей один раз, тут же закроет свою потребность. Многие жены переживают из-за такой ситуации, потому что, пока ей приходится копить на мечту, он уже получил то, что хотел, да еще и хвастается приобретением. Такие жены стараются намекать мужьям на то, что вступали в брак не с целью завидовать, а для того, чтобы супруг закрывал их потребности.

— Будет странно, если я накоплю 30 000 рублей, а парень-айтишник — 300 000. Я не для этого замуж выходила! — возмущается Мария.

«Все хотят взаимного уважения и поддержки»

В любви нуждаются все, даже скуфы Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











По мнению известного экономиста, профессора Игоря Бельских, равноправие — это залог стабильности и уважения в семье. Любое сокрытие информации, по его мнению, становится подходящим поводом к ревности и разборкам.

— Любовь и деньги прекрасно совместимы, — говорит профессор экономики. — Совместный бюджет сплачивает пару. Если один зарабатывает больше, значит, другой создает для этого условия. Мудрость семейного счастья опирается на чувства, совместное ведение домохозяйства и материальную базу. В семье лучше быть честным и не приукрашивать реальность. Не будет разочарования. Типовая семья, равноправные и уважающие друг друга супруги — это лучшая экономическая модель.

В счастливой семье один министр финансов и деньги зарабатывает, а второй — министр внутренних дел и за полы отвечает. Игорь Бельских экономист

Одним из условий крепких отношений является то, что пара должна быть из одной социальной группы со своим набором стереотипов и паттернов поведения.

— Деньги не бывают долгосрочной основой отношений. У богатых всегда много альтернатив и партнеров, — подмечает Игорь Бельских. — Неравный брак — это несовременно. Работайте над семейными бизнес-проектами вместе — это сплачивает. В нормальной, ответственной семье денег всегда много. И на подарки, и на покупки всего нужного и ненужного.

Семья, основанная на деньгах, — это купля-продажа специфических услуг, не имеющая ничего общего с семейным счастьем. Игорь Бельских экономист

«Должны ли супруги знать, кто сколько зарабатывает?»

Партнеры ищут в супруге финансовую безопасность Источник: Мария Романова / Городские порталы











Существует множество разнообразных форм семейных отношений. Стандарт традиционной семьи, когда мужчина несет полную финансовую ответственность за всех домочадцев, уже не является единственным вариантом. Но экономический фактор по-прежнему — основа брачных отношений.

— За потребностью знать, кто сколько зарабатывает, стоит потребность в безопасности, в частности экономической, что логично в наше время, — отмечает практикующий психолог по семейным отношениям Эвелина Гаевская. — Способ закрыть потребность в безопасности может быть через контроль над ресурсами партнера. В этом случае супруг становится должен сообщить всё о своем финансовом статусе в обмен на ту же информацию.

Брачные отношения — это договор. Лучше, если его условия ясно обозначены и выполняются обеими сторонами. Эвелина Гаевская психолог

По мнению Эвелины Гаевской, сам контекст обязательности такого условия для комфортных отношений уже сигнализирует о некоей эмоциональной напряженности одного или обоих супругов, как минимум в сфере личной финансовой безопасности.

— Акцентуация на обязанности супруга сообщать о своих доходах напрямую связана с уровнем доверия в паре, — объясняет психолог. — Если есть какое-то беспокойство, но с супругом нет возможности его убрать или прояснить, если супруги замалчивают часть информации друг от друга — доверие в паре снижается, иногда стремительно. Беспокойство одного из супругов растет в парах созависимых партнеров, когда один партнер имеет гораздо меньший доход, чем другой. Тут простор для взаимных манипуляций и злоупотребления доверием.

Финансовая составляющая отношений — это одна из «несущих конструкций». Эвелина Гаевская психолог

Все же психолог уверена, что определенная прозрачность в финансовом статусе партнеров, несомненно, нужна для создания доверительных и безопасных отношений.

— Открытость информации о своем заработке — это способ позаботиться о чувствах партнера, о его потребности в безопасности, — рассказывает Эвелина Гаевская. — Это взрослая ответственность не только за себя лично, но и за всю семью или пару. В основе гармоничных отношений лежит не обязанность снизить тревожность партнера (и свою), рассказав о себе всю подноготную, а желание, чтобы партнер чувствовал себя хорошо.

Рассказ о доходах — это форма проявления ответственности и заботы о партнере, одна из форм выражения любви, но не сама любовь. Эвелина Гаевская психолог

«Все равно деньги будут общие»

Подарки вернуть после развода нельзя Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Ни один юрист не может сказать, как правильно вести семейный бюджет. Есть 34-я статья семейного кодекса, в которой говорится, что совместное имущество — это всё имущество, приобретенное в браке, а также денежные средства, полученные от трудовой деятельности, вне зависимости от того, работает один из супругов или нет.

— Один работает, все его доходы — это совместные деньги семьи, — объясняет профильный юрист Валерий Голованов. — У нас об этом четко говорит семейное законодательство. Мы обращаемся в данном случае к федеральному закону. Он определяет порядок.

Не важно, кто и сколько зарабатывает в семье. По закону все это общее. Валерий Голованов юрист

Правда, бывают случаи, когда муж, втайне от половины, набирает кредиты. Но и на этот счет у законодательства есть решение.

— У нас суд четко говорит о том, что кредиты могут быть как совместным обязательством супругов, так и личным, только в том случае, если денежные средства, полученные от кредита, не пошли на нужды семьи, — говорит юрист. — Если супруг втихаря взял кредит и купил для себя любимого мотоцикл, то это будет совместным имуществом. Если он втихаря его продаст, то жена может обратиться в суд о признании договора продажи недействительным и как минимум претендовать на половину суммы от продажи этого мотоцикла.

По словам юриста, можно решить вопросы семейного бюджета с помощью брачного договора.

— Он активно используется и, как правило, потом все мужчины пытаются его оспорить, — улыбается Валерий Голованов. — Они, не имея познаний о последствиях, заключают его, а потом ходят и говорят: «Ай-яй-яй! Как же я жить-то буду! Остался совсем без всего и еще потерял то, что принадлежало до брака».

По словам адвоката Валерия Голованова, даже в крепкой семье важно аккуратно относиться к деньгам и обращению с ними.

— Проследить, когда был открыт счет, всегда можно, — замечает юрист. — Если я со своего счета снял деньги — они мои. Но как только я пришел с этими деньгами в семью, то подтвердить, что это именно те деньги с того счета, уже невозможно. Суд считает, что они уже совместные. Если на средства со своего счета купить себе машину и есть подтверждение, что оттуда ушли продавцу деньги на покупку, тогда есть стопроцентная возможность подтвердить, что машина куплена не на совместные средства, а на личные, которые находились на депозитном счете.