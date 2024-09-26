Певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.
— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь, — объяснил Ярослав. — Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид.
Елена Мартынова также объяснила развод.
— Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным, — объявила Елена.
Елена Мартынова — вторая жена Ярослава Дронова. В ноябре 2022 года пара отметила деревянную свадьбу.
SHAMAN и ранее заявлял, что муж из него так себе: постоянно пропадает на репетициях и выступлениях, а когда бывает дома, предпочитает отоспаться и ничего не делать.
Первой женой Ярослава Дронова была преподаватель народного пения Марина Рощупкина. С ней исполнитель познакомился, когда ему было 16 лет, а ей — 22. Тот брак не сложился, потому что певец уехал в Москву, а женщина предпочла остаться в Туле.
Этот год вообще выдался щедрым на звездные разводы. Причем если поначалу они происходили не чаще раза в месяц, то в последнее время больше похожи на снежный ком. Сперва Лерчек развелась со своим Артемчеком после уголовного дела на сотни миллионов рублей. Затем Алсу и Нюша в один день подали на развод с мужьями (не сговариваясь). На днях жена Сергея Шнурова подала на развод, а совсем недавно начали говорить, будто и Федор Бондарчук расстался с Паулиной Андреевой, предпочтя молодую актрису Софью Синицыну.