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Он и она подробности SHAMAN объявил о разводе с женой

SHAMAN объявил о разводе с женой

Певец объяснил, с чем связано такое решение

2 300
46 комментариев

Ярослав Дронов раньше признавался, что он никудышный муж

Певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь, — объяснил Ярослав. — Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид.

Елена Мартынова также объяснила развод.

— Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным, — объявила Елена.

Елена Мартынова — вторая жена Ярослава Дронова. В ноябре 2022 года пара отметила деревянную свадьбу.

SHAMAN и ранее заявлял, что муж из него так себе: постоянно пропадает на репетициях и выступлениях, а когда бывает дома, предпочитает отоспаться и ничего не делать.

Первой женой Ярослава Дронова была преподаватель народного пения Марина Рощупкина. С ней исполнитель познакомился, когда ему было 16 лет, а ей — 22. Тот брак не сложился, потому что певец уехал в Москву, а женщина предпочла остаться в Туле.

Этот год вообще выдался щедрым на звездные разводы. Причем если поначалу они происходили не чаще раза в месяц, то в последнее время больше похожи на снежный ком. Сперва Лерчек развелась со своим Артемчеком после уголовного дела на сотни миллионов рублей. Затем Алсу и Нюша в один день подали на развод с мужьями (не сговариваясь). На днях жена Сергея Шнурова подала на развод, а совсем недавно начали говорить, будто и Федор Бондарчук расстался с Паулиной Андреевой, предпочтя молодую актрису Софью Синицыну.

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Комментарии
46
Butch
23 минуты
"Первой женой Ярослава Дронова была преподаватель народного пения Мариной Рощупкиной" (с) Заканчивая предложение, забываете с чего начали? 🤣
Мрр
25 минут
Ой ну как же это. А как же многодетности, семейность и скрепы?
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