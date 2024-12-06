«Я 40 лет прожил с королевой, неужели мне еще кто-то нужен?»: тайна влюбленной пары, похороненной вместе

Руслан Фарманов и загадочное надгробие с изображением пары на море Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Иногда бродить по «городу мертвых» интереснее, чем по городу живых. Некоторые надгробия — загадка. Нет ни имени, ни дат. Корреспондент NGS24.RU Ирина Харитон с кладбищенским блогером из Красноярска Русланом Фармановым разгадала тайну могилы, где на камне изображена влюбленная пара в купальниках на фоне ярко-синего моря и нет никаких данных о том, кто под ним упокоен. Узнали, что случилось с этими людьми, — они такие счастливые на снимке…

Первая линия — для «непростых» людей

Даже и не скажешь, что кладбище Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— В советское время любили наносить на памятники высокопарные слова. Например, «незабвенному мужу» или «незабвенной жене», «трагически погиб от рук злодея». Тут тоже такое есть: «убит злодеем», «погиб от руки злодея». А сейчас такого нет. Раньше как-то старались более подробно описать причину смерти. Еще было модно в советское время оставлять трогательные эпитафии, посвященные жене, мужу, маме, рассказывать, что это были за люди, кем работали, — объясняет Руслан.

Здесь часто можно встретить совсем простые, но выполненные в едином стиле целые ряды могил. На них вы найдете фото мужчин или молодых парней примерно одного возраста, умерших в один день. Нам попался такой «комплекс» из совсем юных ребят. Они участвовали в перестрелке.

Все эти истории Руслан собрал в своем блоге, посвященном кладбищам. Он ведет его второй год, а аудитория превысила более сотни тысяч подписчиков.

— Зачем о таком снимать?

— Я всегда этим интересовался. Приходил, гулял, чтобы о жизни подумать, поразмышлять, перезагрузиться. Вот они все лежат, у них у всех были какие-то проблемы. То есть живем мы неправильно, так я скажу. Не на то мы время тратим, — рассуждает Руслан.

— Что мы неправильно делаем в жизни? На что ее не надо тратить?

— На проблемы всякие, споры-ссоры. Нужно созерцать и познавать мир, самореализовываться духовно и физически и не тратить время на ерунду.

— А у вас это получается?

— Не получается (смеется). Я в Москву еще летал когда-то, от нечего делать пошел прогуляться по кладбищу. Там нашел могилу сына миллиардера. Сына оружейного барона Москвы. И там просто такой склеп огромный! Там музыка играет, какой-то молебен, постоянно слышно «Господи, помилуй!». И с тех пор я стал про это рассказывать, и пошло-поехало. У людей появился большой отклик, большой запрос от аудитории. Раньше я мог раз в два месяца на кладбище ходить, а потом стал здесь появляться каждую неделю. Не потому, что хотелось самому, а потому, что люди просили контента.

Блог получился случайно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Блог для Руслана — хобби, которое денег ему не приносит. Ну почти. Лишь иногда компании размещают на его странице рекламу. Как правило, связанную с ритуальными услугами. Основной доход Руслан получает от бизнеса, как он сам сказал, в сфере «купи — продай». И он позволяет ему много времени проводить свободно… на свежем воздухе.

Чуть дальше от криминальных элементов лежат и другие люди. Совсем молодой человек, чье изображение на могиле показано трижды. Здесь стоит его статуя, надгробная плита с фото, и между ними изваяние в виде компьютера. Лицо парня изображено на мониторе. Он работал в IT-сфере, его жизнь оборвал нечастный случай. Именно захоронения молодых у Руслана вызывают самые противоречивые эмоции.

Вот весь его участок Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Многих привлекает кладбищенская тематика, но при этом ее большинство опасается. А вы как к этому относитесь?

— Бывает, от могил исходит такая дикая энергетика, что становится даже дурновато.

— Вас это не отталкивает?

— Не отталкивает. Хотя бывает очень плохо, потом назад как пьяный идешь, от этой энергетики тебя качает. Кто-то в это верит, кто-то не верит, но я это на себе реально ощущаю.

«Захотела увидеть своих родителей в расцвете своих лет»

Руслан Фарманов признается, что за всё время прогулок по кладбищам стал меньше удивляться человеческим задумкам, реализованным в камне. Но что действительно его сильно поразило, так это могила со стеклянным памятником, где изображена пара на пляже. Они стоят в воде и выглядят очень счастливыми. Даже не вяжется с общим печально-торжественным образом прочих погостов. А ниже — два стихотворения, одно — из песни Александра Малинина, другое — из книги про Чингизхана. И ни имен, ни даты. Даже не ясно, кто именно тут захоронен. Оба? Кто-то один? Могила рассчитана на двоих, но памятник стоит лишь у одного изголовья.

Кто же они? Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











NGS24.RU разгадал тайну. Как рассказал руководитель ритуального агентства Алик Арзаев, до осени там был совсем иной памятник — обычное надгробие с классическим фото женщины. Но позже умер и ее муж. Его кремировали и похоронили рядом, как он всегда и хотел при жизни. А памятник заменили на общий. Его заказала дочь пары.

— Она захотела увидеть своих родителей в расцвете своих лет. Это шестидесятые годы. Фотография была… ну, какие фотографии делали в шестидесятые годы? Она очень плохого качества, но дочери очень нравилась эта фотография, где они стоят молодые, отдыхают в поездке на море. Фото выглядит современно, потому что мы работали над этим макетом, то есть обрабатывали исходник где-то полтора месяца. Мы и море даже меняли, работали над прорисовкой этих портретов. Надо было не просто хорошо прорисовать, как делает это искусственный интеллект, надо же сделать так, чтобы дочь узнавала их. К сожалению, искусственный интеллект не всегда справляется с этими задачами, делает красивенько, но не похоже, — рассказал руководитель ритуальных услуг.

Также он добавил, что цитата Чингисхана тут не случайна — супруг увлекался историей. Безымянными супруги не останутся — весной рядом установят мраморную книгу, где распишут всю информацию о паре.

А пока можно прочесть только стихи, написанные на плите Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Редакция NGS24.RU нашла дочь упокоившейся пары Ирину и узнали у нее, почему она решила разместить на памятнике такое необычное для кладбищенской обстановки фото:

— Да, это родители мои. Они очень любили друг друга. Мама в юности продавцом работала. Он зашел, увидел ее, и они прожили вместе 40 лет. Эта любовь была с первого взгляда, одна и на всю жизнь у двоих. Безграничная любовь. Мама ушла раньше почти на восемь лет, чем папа. До последнего вздоха он оставался ей верен, у него не было больше никогда ни одной женщины. Мы говорили ему: «Если ты захочешь связать свою жизнь еще с кем-то, да, пожалуйста, мы не будем возражать», на что он ответил: «Я 40 лет прожил с королевой, неужели вы думаете, что мне еще кто-то нужен? Я честь имею и останусь верен до конца».

Они — это, наверное, эталон семейных отношений, потому что мама никогда не позволяла себе за все годы не проводить папу на работу или не встретить его с работы. Она была красивая, бежала в парикмахерскую перед его приходом. Он практически не давал ей нигде работать, потому что безгранично ее любил, безгранично ревновал. Мама не давала себе права поправиться ни на один килограмм. Мама была 164 сантиметра ростом, за пределы 64 килограммов она не выходила, она всегда была для него красавицей, его глаза смотрели только на нее одну. Это такая семья, я вот единственный ребенок. Это с большой буквы семья, где мама занимается воспитанием ребенка, а папа обеспечивает. Когда начались тяжелые времена, он работал на двух, на трех работах. Работал не покладая рук и ног. Он так и говорил: «Танечка, никогда в жизни не думай ни о каких работах. Сиди дома, воспитывай Ирочку, и будет всё хорошо». Мамы не стало, и папа часто ездил на кладбище и постоянно плакал. Он включал песню Малинина на стихи Юрия Рыбчинского «А на том берегу незабудки цветут…», восемь лет практически он рыдал как ребенок, он ходил по кладбищу и смотрел, есть ли новые погребения, мужчины такого возраста. Если видел кого-то, говорил: «Таня, смотри, тут какой-то новенький пришел, ты там смотри, чтобы он к тебе не приставал. Жди меня». Он такой вот с чувством юмора был, хотя на душе у него была вот такая тяжелейшая боль, тяжелейшая рана. Поэтому вот взяли слова из романса, когда мы делали композицию:

Там за быстрой рекой, что течет по судьбе,

Свое сердце навек я оставил.

Свое сердце навек я оставил тебе

Там, куда не найти переправы.

Папино желание было, чтобы его кремировали после смерти, и прах его был упокоен там, где лежит мама, то есть прямо в этой же могиле. Мы всё сделали, всё соблюли. Кремация проходила в Новосибирске. У папы было два желания: когда его не станет, он говорил мне об этом заранее, обязательно его кремировать: «Я не хочу, чтобы у меня было захоронение» и написать ему вот эти слова. Это Кисаи писал Чингисхану. Отец знал историю, он много читал, очень уважал Чингисхана как великого полководца. И он сказал: «Его слова отражают частично мою жизнь, поэтому ты мне напиши, ребенок, вот эти слова». Поэтому мы решили, что вот это должно быть всё соблюдено.

Проект (захоронение — Прим. ред.) еще не закончен, там будет лежать белая книга, книга жизни. Она есть уже, но немного больше, чем мы ожидали, ее уменьшат, и она впишется в эту композицию, будет очень красиво. Она была, эта книга жизни, но там была только одна страница, мамина. Теперь там две страницы будет: даты жизни папы и даты жизни мамы. Вот. Я думаю, многим понравится такой проект.

Почему выбрана такая фотография? Я захотела такую фотографию, всё просто, именно в этот момент они встретились, у меня жил дед на Черном море, в Симферополе. Мы часто там бывали, отдыхали. Это родители до моего рождения, но они тоже там, в Крыму, отдыхают, это Черное море. Они там счастливы, нет никаких еще болезней, которые позже пришли, нет никаких сложностей жизненных, страданий тяжелых, одиночества одного из родителей. Поэтому я посмотрела и решила, что хочу именно эту фотографию, мы обсуждали с руководителем ритуального агентства Аликом, он сказал, что это будет необычно, ну, наверное, просто потому, что они там стоят в купальниках. Ну и что? Это же момент такой, это их дом сейчас, почему они должны там быть одеты в какие-то траурные костюмы возрастные? Душа — она вечно молодая, и люди с возрастом это понимают, что душа не имеет возраста. Я верю в то, что они сейчас на небесах вот в этом возрасте, они счастливы, любят друг друга, они вместе. Я думаю, что им всё нравится и они довольны, что именно вот так я выбрала для них. И на кладбище, среди вечных слез, пусть будет вот эта яркая композиция каким-то акцентом теплоты. Ну почему кладбище должно быть мрачным, ну кто это вообще выдумал? Переход в иной мир — это больно для нас, для живых. Когда будет закончен этот проект, он будет еще ярче, еще красивее. Спасибо Алику, именно он сказал: «Я за». Очень удачно, что это фото в стекле, а не на мраморе, потому что фото на мраморе отражает скорбь, а здесь оно отражает счастье в их жизни, — рассказала о могиле родителей их дочь Ирина.

«Чтобы могилу не опубликовали, надо оформить ее скромно»

Часто Руслан сталкивается с критикой в свой адрес. Близкие погибших да и просто возмущенные люди нередко устраивают конфликты в Сети, просят удалить видео. Но, как говорит блогер, дальше угроз никто не заходил.

— Если ты не хочешь, чтобы могилу публиковали, чтобы она привлекала внимание, значит, ты оформишь ее скромно, — рассуждает Руслан. — И кстати, что самое страшное — каждый человек уже видел свою фотографию посмертную, каждый из нас. Где-нибудь селфанешься, сфоткаешься — и не факт, что скоро эта фотография не окажется на твоей могиле, — говорит Руслан.

— Вас это пугает?

— Да, неприятно маленько.

— Как вы вообще к смерти относитесь? Вас это пугает или относитесь к ней как к части жизни?

— Честно? Да, пугает. Охота постоянно жить, жить вечно.

— Вы сами утрату переживали?

— Нет. Просто мне эта тема интересна.

— А какая смерть, по-вашему, самая лучшая?

— Я даже не представлял. Лучше умереть во сне.

— Какое надгробие вы бы себе придумали?

— Что-нибудь богатое, пафосное, я люблю это. Чтобы так же ходили, фоткали. Многие из моей аудитории говорят: «Ой, да лучше кремация!», «Да мне вообще пофигу, как похоронят!» Мне вот не пофиг. Я хочу максимально пафосно.

Скромность ни к чему Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Одно из самых дорогих захоронений на этом кладбище принадлежит Борису Громову, который был директором Братского алюминиевого завода. Он умер на 64-м году жизни от тяжелой болезни летом 2010 года. Рядом на шикарном мемориале с крестом изображена его жена. Она еще жива, ее дата смерти здесь не выбита. Видимо, женщина уже не представляет себя без этого человека. Ни в жизни, ни после нее.

Тут целый прощальный комплекс Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Даты смерти у женщины нет Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Одна из самых трагичных историй — о смерти молодой модели Сони. Ее жизнь оборвалась в Турции, во время отдыха с родителями. Девушке стало плохо после ужина. Ее пришлось везти в больницу, врачи долго не могли понять, в чём причина, и отправляли ее в разные медцентры, пока она не скончалась. Точная причина ее гибели так и не определена, а ее тело доставили в Красноярск без нескольких органов. К делу подключилось следствие, но Турция не пошла навстречу, чтобы разобраться в ситуации.

Трагедия, которая не укладывается в голове Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Главное — не нарушить покой мертвых

Из города мертвых смотрим на город живых Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Только один раз Руслан бывал на кладбище ночью. Его позвала одна из читательниц, но такой променад оставил после себя нехорошие впечатления:

— Подписчица зазывала прогуляться на кладбище ночью. Это было ужасно! Жутковато. Не потому, что это кладбище в принципе, а потому, что покой мертвых нарушаешь. Кто-то в это верит, кто-то нет, но всё равно это энергетически плохо. После ночной прогулки хорошо себя не чувствуешь.

— А после дневной?

— Не всегда. Всё зависит от энергетики. Иногда чувствуешь себя плохо, а бывает, хорошо. На некоторых кладбищах вообще нет энергетики. На московских кладбищах вообще ничего не чувствуешь. Там много людей, они уже как проходной двор.

«Ну что, идем?» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Как ваши близкие относятся к вашему увлечению? Все-таки вокруг кладбищенской тематики собрано много страхов, суеверий.

— Они в шоке. Но смирились. Но никто не осуждал и не говорил прекратить этим заниматься.

Но несколько важных примет Руслан старается соблюдать. Среди них — обход кладбищенских перекрестков — иначе можно подхватить чужую порчу, очищать ноги после прогулки по территории кладбища, ничего не забирать отсюда с собой и, если что-то уронил, — не подбирать. Также не советуют ругаться и, кстати, прогуливаться по погостам ночью.

А что насчет любви и славы?

Чего не сделаешь ради популярности Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











И пока как по кладбищам, так и по жизни Руслан двигается один. Говорит, что «одному проще».

— Не понимаю тех, кто жалуется: «Вот, никого нет, что делать…» А я думаю — так радуйтесь!

— Кому-то плохо в отношениях, кому-то — без них. Вам, получается, лучше без них?

— Всё зависит от характера человека, который с тобой рядом. Не важно, как он выглядит, главное, чтобы по темпераменту совпали. Вот если всё по темпераменту хорошо, значит, и ругаться вам будет незачем. Ну и важно, чтобы по политическим взглядам совпадали. Я сейчас смотрю на некоторые пары, у них из-за политических разногласий всё идет к разводу. Сейчас я целенаправленно никого не ищу, встречу — ну, значит, встречу.

— Так вы же участвовали в шоу «Давай поженимся»…

— Ну сами понимаете, это просто пиар.