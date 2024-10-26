НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

ю-з.

 753мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
Ипотека под 25%
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Криминальная экология
Как давать карманные деньги
Красотка из бизнес-джета
В душ в соседний дом
«Мария-Ра» ищет арендаторов
Новости в Telegram
Он и она «Очень многие обожглись на знакомствах в интернете». Как работают брачные агентства и сколько стоит найти любовь

«Очень многие обожглись на знакомствах в интернете». Как работают брачные агентства и сколько стоит найти любовь

Там всё еще используют бумажные каталоги

453
6 комментариев

В брачных агентствах говорят, что свадьбами заканчиваются 30 процентов знакомств

Может показаться, что с появлением соцсетей и приложений для знакомств нужда в профессиональных сводниках отпала, но это не так. В стране по-прежнему работают брачные агентства, в которых профессионалы помогают найти свою половинку.

Сколько стоят такие услуги, кто чаще всего обращается за помощью и почему отыскать свое счастье не так просто — читайте в материале наших барнаульских коллег из NGS22.RU.

«Это не магазин, где пришли и купили»

Директор агентства «Амур» Александра Владимировна помогает людям встретить любовь с 1999 года

Агентство «Амур» работает в Барнауле больше 20 лет. Сегодня здесь, как и прежде, продолжают использовать бумажные каталоги, от которых ломятся полки шкафов. В плотных папках собраны сотни анкет мужчин и женщин в активном поиске, а также тех, кто нашел пару.

— С клиентами мы заключаем достаточно серьезный договор. Обязательно смотрим документы. Если человек исказил информацию о себе, можем просто прекратить отношения, — объясняет директор агентства Александра Владимировна.

Желающие найти пару выбирают одну их трех программ стоимостью от 3 до 15 тысяч рублей.

— Это не должно стоить дешево, ведь это слишком серьезная тема. Даже то, что человек пришел ко мне, говорит, как он настроен. Заплатить — это первый тест, что он готов что-то вкладывать.

В агентство обращаются люди разного уровня, возраста и положения. Среди тех, кому помогли найти любовь, — программист, гаишник, скотник, научный сотрудник, директор турфирмы, сотрудница телеканала.

— Бывают случаи, когда приходят семьями: например, мужчине мы помогли найти пару, а потом к нам обратился его сын. Вообще, девушки приходят к нам в возрасте от 21 года, а мужчины — от 31. Моим самым возрастным клиентам по 80 лет, — поделилась директор. — В категории от 70 лет у нас мужчин больше, так что для женщин 60–70 лет есть хороший выбор. Высокие шансы найти подходящего партнера и у девушек до 40 лет, а вот в возрасте 50–55 лет женщин уже больше, чем мужчин.

В агентстве подчеркивают, что им важен взаимный интерес персон и схожесть их анкет и запросов. Перед назначением встречи свою готовность к ней должны подтвердить оба, в том числе дав разрешение на передачу номера телефона.

— Все люди разные, но моя задача — чтобы увиделись, проявили интерес друг к другу. Первая встреча решает всё. Встретиться нужно максимально приветливо, расстаться еще лучше. И важно помнить: это не магазин, где пришли и купили, это сложный процесс, — говорят в «Амуре».

Приходят за серьезными отношениями

Интересно, что многие обращаются за помощью работников агентств, не сумев найти счастье в Сети.

— Очень многие обожглись в интернете. Мужчины также часто думают, что девушки из Сети не настроены на серьезные отношения, а ищут, где заработать. Конечно, это не всегда так, — говорит директор.

К тому же у некоторых просто нет времени на знакомства по интернету. Другие же просто не хотят светиться в глобальной сети.

— Сюда приходят люди, нацеленные на серьезные отношения, брак, и их здесь могут ждать реальные кандидаты. Кроме того, тут сразу подбирают им человека со схожим положением в обществе и образованием. Людям это важно. Наша задача — помочь встретить своего человека, с которым сложится семья.

Несмотря на развитие технологий и различные приложения для знакомств, директор «Амура» отмечает, что работа у них есть всегда.

— За годы работы мы уже получили определенную популярность в этой сфере, поэтому проблем с клиентами нет.

На вопрос, сколько же пар и семейных союзов взяли свое начало в «Амуре», Александра Владимировна отвечает, что перестала считать. Однако, по ее мнению, в отношения вступают около 30% от всей клиентуры.

— Когда люди сходятся, они обычно сообщают. Мы благословляем, у нас есть икона и парный сувенир, — добавила директор агентства.

Замуж за иностранца

Брачное агентство «АннаРоза» находится в одном кабинете с «Амуром» и работает исключительно на межгород и другие страны.

— Мы в очень тесном партнерстве более 20 лет. Россиянки востребованы у иностранных женихов. Есть мужчины из Кореи, Китая, Японии. Европы, конечно, в последние годы меньше. Там русскими женщинами сейчас в основном интересуются греки и сербы, — рассказывает Александра Владимировна.

Российские мужчины, по ее словам, спросом у иностранок совсем не пользуются. За годы работы агентств такой брак был только один.

Свидания вслепую

Директор брачного агентства «Алые паруса» сама подбирает пары, основываясь на анкетах

Хозяйка другого брачного агентства «Алые паруса» Ирина Анатольевна принимает посетителей прямо на дому, и к работе у нее другой подход.

— Моя задача — создавать безопасные встречи в общественном месте, — объясняет она.

При заключении договора за 5 тысяч рублей она просит одиноких клиентов заполнить анкету на 7–8 страниц, в которой подробно и честно нужно расписать не только свои черты характера, но и требования к партнеру.

— Один из клиентов написал, что щедрый. А потом пошел на встрече покупать мороженое и на весь торговый центр закричал, какое оно дорогое. Девушка подошла, купила ему лакомство, поставила на стол и ушла. Потом пишет: «Вы мне больше таких щедрых не посылайте». Так что не нужно приписывать себе такие заслуги, которыми не обладаете, — предупреждает директор.

После заполнения анкет руководитель агентства изучает их и сама из своей базы подбирает клиенту для встречи человека, с которым его запросы совпадают на 70–80%. Таким образом, мужчина и женщина идут на свидание, еще не увидев друг друга. Встреча происходит в одном из торговых центров города.

— Встречи глаза в глаза дают результата больше, чем по фотографии, — уверяет хозяйка агентства.

После встречи пара идет знакомиться за чашкой чая или кофе, а на следующий день отзванивается «свахе», рассказывая о впечатлениях, а также желании продолжить или прекратить дальнейшее общение.

По словам Ирины Анатольевны, просто встречаться к ней в агентство не приходят — идут за серьезными отношениями. Клиенты — это также люди, которые с осторожностью относятся к знакомствам в Сети.

— У нас сейчас общение пропало вообще, все в телефонах. На улице будешь оборачиваться — странный, в автобусе кого-то заденешь — не дай бог. Вот поэтому и идут сюда, — резюмировала директор.

ПО ТЕМЕ
Брачные агентства Отношения Брак Свидание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
29 минут
Потому что настоящий мужчина, способный на поступок, а не это вот всё!
Гость
18 минут
Бабки! Знакомьтесь лучше на танцах! Не надо отдавать последние пенсии мошенницам в агентствах!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Какого лешего, я не понимаю»: юрист в декрете объяснила, почему больше не хочет рожать — и налог на бездетность это не изменит
Анонимное мнение
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Мнение
«Мечта жены о Мальдивах останется мечтой»: семья живет на 130 тысяч рублей — хватает ли этого
Анонимное мнение
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Еду не берите»: журналист НГС посмотрела омерзительный боди-хоррор с Деми Мур — и пришла к выводу, что эта история о нас с вами
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Мария Андреева,26

Юлия,44

Юля Морозова,28

Татьяна,56

Роман,46

Светлана,40

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление