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Он и она «Ему было 26, а ей 86 лет»: история любви пары с колоссальной разницей в возрасте — взгляните на них

«Ему было 26, а ей 86 лет»: история любви пары с колоссальной разницей в возрасте — взгляните на них

Кайл Джонс любит женщин постарше. Самой пожилой его пассией была 93-летняя Марджори

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26 комментариев

— Люди не думают о том, что их родители и родители их родителей занимаются сексом. А они занимаются. И некоторые из них — со мной, — заявляет Кайл Джонс. Мужчина находит притягательными дам, которые значительно старше его, и не стесняется этого.

Уже в 18 лет он встречался с 50-летней дамой. А самой зрелой красоткой в его списке была Марджори МакКул. Они познакомились, когда ему было 26, а ей 86 лет. Их отношения быстро развивались, и вскоре пара оказалась в постели.

— Физическая сторона наших отношений просто прекрасна. Я удивляю себя, он удивляет меня. И мне нравится! — поведала Марджори журналистам.

К сожалению, в 93 года Мардж умерла. Но Кайл горевал недолго, тем более что у него одновременно с ней было еще несколько женщин.

Посмотрите короткое видео и узнайте, получилось ли у донжуана со специфическими вкусами в конце концов остепениться.

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Комментарии
27
Картавый
1 час
Мусье знает толк в извращениях
Гость
1 час
Это диагноз, и ему есть название.
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