«Позвал погулять, а она пришла со своим парнем»: рассказываем об ужасных и странных свиданиях

С некоторых свиданий хочется сбежать как можно скорее Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Далеко не все свидания становятся частью большой истории любви, ведущей к отношениям и свадьбе. E1.RU попросил читателей рассказать о самых странных, ужасных и запоминающихся свиданиях. Собрали самые яркие истории!

— На первом курсе института пригласил девушку в поход на день на скалы. Обратно успели только на последнюю электричку, а она проехала одну станцию, и всё. Дальше только утром. Машинист разрешил остаться на ночь в первом вагоне, включал периодически отопление. Телефонов тогда не было, родители все больницы и морги обзвонили , — вспоминает Евгений.

— Первая прогулка с будущим мужем была ужасной: он раскрутил меня на качели, которые вращаются, и меня начало тошнить фонтаном! Восемь лет вместе. Наверное, до сих пор чувствует вину, вот и вместе, — пишет Алена.

Подружка пошла на свидание с парнем. Встреча была возле памятника, он снял с монумента три гвоздики и подарил девушке. читательница

— Я встречалась с парнем, он мне устроил сюрприз: наваял кольцо из проволоки, с розой, и подарил, — вспоминает Алена.

— Мне парень в конце свидания, когда я ему сказала, что доеду сама до дома, провожать не нужно и более встреч не будет, начал угрожать и говорить: «Я всё равно тебя найду, у меня мама в ЖЭКе работает» . В 15 лет было страшно, — вспоминает Олеся.

— Парень назначил свидание у метро. Прихожу — его нет. Спрашиваю, где он. Ответил, что скоро придет. Это «скоро» продлилось час. Как оказалось, он в соседнем доме занимался сексом с женщиной гораздо старше его, о чём мне радостно сообщил, позвав в гости. С тех пор он в моем черном списке, — рассказывает Наталья.

— Давно было, договорился с девочкой о встрече у станции метро «Динамо». Прождал два часа (сотовые тогда еще были роскошью), она не пришла. Звали ее Аня. В телефонную книгу так и записал «Аня динамо», — пишет Юрий.

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— На свидании девушка, когда принесли счет и я полез за кошельком, сказала: «Не-не, я заплачу». Ну что, пришлось жениться , — пишет читатель.

— Пригласил на свидание в кафе понравившуюся девушку. В ходе беседы в заведении понял, что это хамовитая и невоспитанная тарелочница. Под предлогом сходить в туалет ушуршал дворами оттуда, — рассказывает Павел.

Были в кафе. Молодой человек заказал много всего, я взяла только кофе. В конце предложил поделить счет пополам. Анастасия читательница E1.RU

— Пришел на свидание со своим ребенком (парень мой ровесник). Это красный флаг, как по мне, и типа с женой разводятся . А еще и выглядел сильно хуже, чем на фото. Так быстро я еще никогда не уходила, — пишет Леля.

— Часами общались по телефону чуть больше месяца. На удивление всегда было о чём поговорить. Много работал и никак не получалось встретиться. Не выдержала, приехала к нему в Челябинск сюрпризом. Думаю, если что-то пойдет не так, то хоть город посмотрю. Встретились уже к ночи, хотя и не надеялась. Мило пообщались, вроде всё нормально, но чувствую какой-то подвох. Я уехала (поезд был в три часа ночи), а через день звонит его беременная жена , — пишет Анна.

Я с одним тоже общалась, а потом узнала, что женат. Я такая: а что, в смысле? А он отвечает: «А я забыл тебе сказать!» Алёна читательница E1.RU

— Пошла на свидание с парнем с сайта знакомств, так он мне всю встречу рассказывал о том, что они с женой, пока та беременна, ищут ему вторую девочку, мол, предыдущая наладила свои дела и съехала от них. Еще он кичился тем, что если его жена захочет изменить, то они вместе найдут ей парня на сайте, он сам с ним лично поговорит и убедится, что его жену не обидят. Еще он же рассказывал, что они пробовали быть свингерами и ему не зашло, потому что жену ревновал. Пока он всё это говорил, я мысленно поднимала упавшую челюсть с пола.

Еще был случай, сходили на свидание с молодым человеком, уже заканчивали, и ему звонит кто-то, по голосу слышно было, что девушка. Сказал, что сестру надо с вокзала забрать, и быстренько попрощались. Спустя время снова с ним встречаемся, я его пристыдила за то, что соврал, признался, что девушка была на тот момент. В итоге стали друзьями, уже около 10 лет дружим, — говорит Людмила.

Позвал на свидание, сказал, что заедет с работы. Приехал всем экипажем полиции. Вера читательница E1.RU

— Было первое свидание, на котором девушка сразу честно объявила о наличии у нее психдиагноза . Подробно рассказала о своем заболевании (благо она врач, правда, не психиатр), сообщила, что есть риск передачи по наследству. Поблагодарил за честность и постепенно ушел в туман, — откровенничает Григорий.

— Несколько лет назад был случай: парень в конце первой встречи сказал, что пойдет ночевать в офис (там удобный диван), так как такси 450 рублей и переплачивать он не готов. Общественный транспорт уже не ходил. Я уехала на своем такси, он остался ждать снижения цены. Потом сразу начал писать, понравился ли он мне, — рассказывает Екатерина.

Позвал одну особу погулять, а она опоздала на час и пришла с парнем своим. Развернулся и ушел домой. Больше ее не видел с тех пор. Павел читатель E1.RU

— В институте, помню, парень пригласил меня на свидание зимой, в январе. Он был на машине, поэтому надела осенние короткие сапожки, короткое легкое платье открытое, сверху накинула осеннюю куртку, кожаную вроде. Без шапки — прическа, кудри и всё такое. Приехал, говорит: «Сюрприз! Хочу кое-что показать и свозить в классное место!»

Приехали на Уктус (гору в Екатеринбурге. — Прим. ред. ), остановились в каких-то гаражах, погасил фары и говорит: «Пошли!» Вышли и поперлись по заснеженной горе , откуда открывался вид! Я офигела и в следующие разы попросила предупреждать, как мне одеваться!

В другой раз зимой в дорогой шубе и на каблуках меня затащили на наземную парковку на ВИЗе, где показали красивый вид на озеро Исеть! Мужчины, если хотите что-то показать, предупреждайте, как одеваться! — рассказывает о своих свиданиях Лиза.