«Чёрт дёрнул согласиться»: новосибирец закрутил горячую переписку с девушкой и едва не остался без денег — изучаем схему

То, что поначалу кажется романтическим знакомством, может оказаться аферой Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











В 2024 году может сложиться впечатление, что жулики повсюду. Они придумывают ДТП с участием родственников своих жертв, угрожают немедленно разорвать договор с мобильным оператором и постоянно, неустанно пытаются добраться до заветных трех цифр с оборота банковской карты, пароля от Госуслуг и другой важной личной информации. А недавно предприимчивый неизвестный и вовсе решил покуситься на самое дорогое — на любовь. Жертвой хитрого развода едва не стал новосибирец Алик (его полное имя известно редакции). Он познакомился в Telegram с очаровательной девушкой и вступил с ней в нежную переписку. Но затем получил сначала непристойное предложение, а затем и вовсе ультиматум. Своей историей молодой человек поделился с НГС.

Прекрасная незнакомка

Когда Алику в телеграме написала девушка, парень обрадовался: он свободен, как по времени, так и в целом, так почему бы не пообщаться? Он согласился познакомиться и хотя и удивился, что новая знакомая предложила перейти во «ВКонтакте», возражать не стал. Может, барышне действительно так удобнее.

На фото профиля действительно была изображена подтянутая юная красавица, профессиональный черно-белый снимок выгодно подчеркивал все достоинства девушки. Вика Сышко, так представилась новая знакомая, по данным социальной сети жила в Казани и была очень молодой, но все же совершеннолетней.

Приятная переписка Алика и Вики продолжалась некоторое время, а затем девушка выдвинула необычное предложение.

— Она сказала, что хочет обменяться интимными фотографиями. Я уже собирался ложиться спать и сказал ей, что продолжим [переписку] завтра, да и не хотелось, на самом деле, фото своего органа отправлять. Она сказала, что нет, только сегодня. Черт дернул меня согласиться, ошибка моя, — признался Алик в разговоре с корреспондентом НГС.

В ответ Виктория предложила ему вернуться обратно в Telegram и для начала, по словам мужчины, отправила ему фото в бюстгальтере (будто бы сделанное в один день со снимком в одежде), а тот в ответ прислал смелой барышне фото собственного торса. Оба позировали без лица. Градус переписки повышался.

— После этого она сразу сказала, чтобы я отправил фотографию органа полового, а я никогда не фотографировал его и не отправлял никому. Тут я сам не хотел уже продолжать, но черт дернул. Я нашел фото в интернете — таких там полным-полно. Отправил, но она сразу поняла, что это из интернета. Удалила все и добавила меня в черный список. Ладно, бывает, затея и так была сомнительной, — самокритично говорит Алик.

Он счел, что знакомство не задалось, но ему еще встретится менее странная особа. Но Виктория через какое-то время разблокировала подозрительного молодого человека и начала ему угрожать.

— Минут 10–20 после этого она написала, что если я не сделаю ей маленький подарок, она напишет заявление на меня и отправит фото [члена] всем моим друзьям и родным, — рассказал новосибирец.

В онлайн-переписке нельзя быть уверенным ни в чем. Так очаровательная собеседница может легко оказаться компанией осужденных собеседников Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











По словам молодого человека, девушка сообщила ему, что ей еще нет 18 — и не важно, какой возраст указан в профиле. Прекрасно понимая, что одним подарком дело точно не ограничится, парень отказался: порнографический снимок к нему никакого отношения не имеет, а что до возраста сетевой собеседницы, так она его сознательно скрыла. Некоторое время Виктория пыталась давить на него, но затем поняла, что с Алика ничего, кроме фото, не возьмешь, да и то с просторов всемирной паутины.

А парень задумался: то, как настойчиво и профессионально его собеседница вела диалог, навело его на мысль, что она наверняка писала и другим мужчинам.

— Если бы я знал, что ей меньше 18-ти, то сразу бы закончил диалог, зачем оно мне надо? — риторически возмутился парень. — Но я подумал: она может и других шантажировать. А что будет дальше, если не остановить? Сколько жизней поломали такие дела?

Была ли девушка?

Алик говорит о Виктории Сышко как о реальной малолетней аферистке, которая жестоко играет на сексуальных интересах взрослых мужчин.

Но искать профиль девушки с таким именем в социальных сетях бесполезно, даже если убрать город. Не зарегистрирована россиянка Виктория Сышко ни в Instagram*, ни во «ВКонтакте». В последней социальной сети такой профиль можно найти, но он заблокирован за нарушение правил сайта.

Профиль в Telegram, с которого «Виктория» писала Алику, тоже не вызывает доверия: набор букв в качестве логина, отсутствие фото и даже публичного имени. Складывается впечатление, что после неудачного общения с Аликом его избавили от любых признаков индивидуальности.

И существует немаленькая вероятность, что Вика — вовсе не несовершеннолетняя, не Виктория, а возможно, даже и не девушка, а преступник.

— С точки зрения закона, если речь вести о квалификации этих действий, то они образуют состав вымогательства, за которое предусмотрено уголовное наказание, — комментирует адвокат Мария Соловьева. — Как адвокат я могу рекомендовать, во-первых, не вестись, конечно, на какие-то требования подарков, перевода денег и так далее. И, во-вторых, более внимательно относиться к своей переписке, общению в соцсетях. Не направлять какие-то компрометирующие вас фотографии или материалы лицам, которых вы лично не знаете либо в которых не уверены.

«Виктория» из Telegram вполне может оказаться как очаровательной девушкой, так и престарелым сластолюбцем, ищущим заработка подростком или уже сложившимся преступником.

Обычно девушки терпеть не могут получать пошлые снимки от полузнакомых людей, так что радоваться их неожиданному интересу не стоит Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











Кроме того, любителей горячих переписок ждет еще одна опасность, обратила внимание адвокат. Отправлять непристойные фото по просьбе собеседника (даже если профилем 18-летней красавицы пользуется ребенок) — это еще не состав преступления. А вот просить и получать — совсем другая история.

— Если попросить показать фото, например, груди, это уже образует состав преступления, как и например, назначение встречи, — рассказала Мария Соловьева.

Еще об одной схеме развода под предлогом знакомства с красавицей или красавцем НГС писал в прошлом году, когда в Tinder началась настоящая эпидемия. Под предлогом романтических переписок и криптоинвестирования аферисты пытались выманить у людей деньги.

Ранее мы выслушали истории сибирячек, которые не просили собеседников о фото и видео 18+, но все равно получали их, и узнали у психолога, зачем мужчины присылают дикпики.