«Я хотел о тебе позаботиться»: как редактора НГС пытались наивно развести два криптомачо из «Тиндера» — сравниваем диалоги

Дорогие, это на самом деле может быть очень опасно и запросто привести к денежным потерям. Я нашла в «ВК» группу «Tinder. Черный список», сообщения об инвестобманах в ней датируются еще 2020 годом. И в одном из постов там жалуются, в основном парни, на то, что в свое время повелись на красивую картинку, которая лила им в уши мед, а потом предложила поучаствовать в крипто-инвесто-схемах. Один пострадавший написал, что нашел реальную владелицу фотографий из аккаунта, который его обвел вокруг пальца. Девушка ему сказала, что ее снимки воруют не первый раз. Вот такую историю описал этот мужчина:



— Девушка, «Наташа», якобы живет в Испании на средства от торговли на бирже. Познакомились в «Тиндере», она сразу предложила перейти в WhatsApp. Предложила пообщаться с «мужем сестры, Альбертом», который супераналитик финансовый и будет подсказывать, когда и что покупать. Было предположение, что развод, но уж очень реальным казалось общение с ней. Очень убедительно всё. В общем, решил я рискнуть, понимая, что может произойти. Но как вообще можно верить людям, если совсем никому не доверять. Оказалось, цена моего доверия — 90 т. р. Перевели с этим «Альбертом» на сайт «брокера» деньги и типа начали торговать. Пополнение «брокерского счета» было сделано через биткоины. Тоже умно. Это потом я уже решил проверить сам сайт (полный фейк во всем), и отследить через blockchain.com движение средств. Оказалось, им таких переводов и гораздо бОльших приходило на сотни тысяч долларов! Это сколько же людей они развели!