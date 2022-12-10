«Стыдно рассказывать»: как знакомство в «Тиндере» обернулось для девушки потерей квартиры

Кенни контролировал каждый шаг девушки, говорил, на каких сервисах регистрироваться, где вводить паспортные данные и какие кнопки нажимать. За полчаса первых «торгов» Анна выручила 8 тысяч рублей.

— Я тут же вывела их. «Я никогда не стану рисковать твоими деньгами», — говорил он, ну а я как человек, который верит в розовых единорогов, поверила, — говорит девушка. — Вошла в азарт и вложила еще 130 тысяч. За них получила 30 тысяч. На последние торги я вложила самую большую сумму, всё, что у меня было, — 400 тысяч рублей. Эти деньги были отложены на первый взнос за квартиру.