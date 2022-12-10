«Стыдно рассказывать»: как знакомство в «Тиндере» обернулось для девушки потерей квартиры

Екатеринбурженка Анна (имя изменено. — Прим. ред.) наткнулась на мошенника в приложении для знакомств «Тиндер». Девушка отдала аферисту деньги, которые откладывала на квартиру. Она была уверена, что вкладывала средства в криптовалюту. Свою историю она рассказала нашим коллегам из E1.RU.
Мужчина с именем Кенни рассказал, что живет в Гонконге, а в середине декабря он прилетит в Екатеринбург. После короткой переписки в «Тиндере» молодые люди перешли в Telegram. Обычные вопросы «как дела?» и «чем занимаешься?» сменились на «а ты знаешь, как работают краткосрочные инвестиции?»
— Я гуманитарий и вообще не знаю ничего про это. Он заверял, что криптовалюта приносит много денег, и она даже как-то помогла ему вытащить бизнес со дна, — поделилась Анна. — Начал предлагать мне попробовать, я долго отнекивалась, но всё же решилась вложить 20 тысяч рублей. Я повелась на его опыт и интерес: что из этого выйдет?
Кенни контролировал каждый шаг девушки, говорил, на каких сервисах регистрироваться, где вводить паспортные данные и какие кнопки нажимать. За полчаса первых «торгов» Анна выручила 8 тысяч рублей.
— Я тут же вывела их. «Я никогда не стану рисковать твоими деньгами», — говорил он, ну а я как человек, который верит в розовых единорогов, поверила, — говорит девушка. — Вошла в азарт и вложила еще 130 тысяч. За них получила 30 тысяч. На последние торги я вложила самую большую сумму, всё, что у меня было, — 400 тысяч рублей. Эти деньги были отложены на первый взнос за квартиру.
Кенни добавил к сумме девушки еще 10 тысяч долларов — около 600 тысяч рублей. Тогда девушка «срубила» самую большую сумму — по ее словам, несколько миллионов рублей. Анна была шокирована виртуальным счетом на сервисе. Однако вывести их она не смогла.
— Кенни предложил написать в поддержку и узнать, в чем дело. Оказалось, что сумма слишком большая и за нее нужно заплатить комиссию — около 400 тысяч рублей. Но денег у меня больше не было. Даже стыдно говорить, но я решила взять быстрый кредит в банке. Процент очень большой, но я была уверена, что сразу выведу деньги за криптовалюту и всё закрою. Я стала выводить деньги прямо с кредитной карты на сервис. Из-за таких махинаций банк заморозил все мои счета, — сообщила девушка.
После этого пыл Анны угас, она почувствовала неладное. Тогда девушка стала искать информацию о бирже, на которой якобы принимала участие в торгах.
— Оказалось, что биржа фальшивая. Если бы я даже внесла сумму комиссии, денег бы мне не вернули. Деньги прибавляются специально: вносишь сумму, якобы участвуешь в торгах, нажимая одну кнопочку, и тебе моментально приходит 20% от вложенных денег. Кенни продолжал писать мне, спрашивал, как дела, отправлял поцелуйчики, но я перестала ему отвечать. Сейчас со знакомым, который разбирается в криптовалютном мире, пытаемся понять, как можно вернуть свои деньги, — рассказала Анна.
Пострадавшая сообщила, что схема довольно популярна. Часто жертвами становятся пользователи соцсетей и сайтов знакомств. Анна настоятельно рекомендует девушкам быть внимательнее и не доверять предложениям о быстром заработке.