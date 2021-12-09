«Мне нужно промыть глаза "Аосом"»: как дикпики заполнили наши лички. Рассказы сибирячек

Наша жизнь всё больше переходит в интернет, и знакомствами, общением и флиртом в Сети уже никого не удивишь. Однако вместе с тем в онлайн переходят хамство, грубость и домогательства. Согласно данным исследования американского журнала Journal of Sex Research, около 91% женщин хоть раз в жизни получали нежелательные интимные фото от мужчин. Это явление даже получило свое название — «дикпик» (у фотографий женских гениталий, например, нет своего названия). Мы решили поговорить с сибирячками о том, как часто они сталкиваются с подобным, что думают по этому поводу, а также спросили у психолога, почему мужчины так делают.
«Что такой маленький, что такой кривой»
— Была ситуация, когда я общалась с несколькими парнями, знакомыми знакомых. Шло обычное общение: стандартный диалог, чтобы узнать человека, типа: «Как дела, чем увлекаешься?» И спустя 5 минут диалога мне кидают член. В этот момент я всегда любила шутить над людьми: типа, «что такой маленький, что такой кривой». И больше мне не кидали дикпики, — рассказывает жительница Новосибирска Инна. — Еще в «Инстаграме» часто всякие турки кидают свои члены — это омерзительно, неприятно, потому что ты ни разу не общался с человеком, а тебе кинули член. А еще бывает, просто левые чуваки пишут всякую фигню, типа «какой размер груди» — вот этот стандартный опрос озабоченных. И потом, спустя минуту игнорирования, кидают член и спрашивают: «Ну как тебе?» Всё плохо. Тебе нужно в дурку, а мне нужно промыть глаза «Аосом».
При этом сообщения не всегда ограничиваются только фотографиями. Иногда девушкам могут прислать порноролик, интимный вопрос или даже позвонить по видеосвязи.
Как рассказывает 24-летняя София, дикпики она получает с 12 лет — именно тогда она завела страницы в соцсетях с настоящим именем и фотографиями. Но молодой возраст не смутил авторов откровенных фотографий — вместе с ними девушка получала и «предложения различного неприятного характера». Если раньше ей было неприятно и «мерзковато», то теперь «всё смешно и вызывает в основном жалость».
— Но иногда дикпики бывают настолько плохие в плане постановки кадра, что невольно передёргивает, — отмечает София.
Около трех лет назад Екатерина из Новосибирска получила во «ВКонтакте» сообщение от незнакомого человека. Страница была похожа на фейк. Никаких слов не было, «просто снимок члена».
— Меня это удивило, — вспоминает Екатерина. — На мой взгляд, если мужчина хочет познакомиться с девушкой, то нужно хотя бы поздороваться и представиться. А если он хочет показать свой член, то нужно сначала спросить, желает ли девушка его видеть. В общем, ситуация меня возмутила, я пожаловалась на автора и добавила в черный список.
Еще два снимка девушка получила в дейтинг-приложении, во всех случаях она не просила присылать такие фото. Со всеми мужчинами Катя сразу же прекращала диалог.
Ирина из Новосибирска впервые получила дикпик 3 года назад. Его прислал незнакомец в «Инстаграме» и написал «Do you like turkish man?»:
— Это было очень неловко, я тут же удалила. Второй раз это было год назад. Я сижу, работаю, а у меня еще такой достаточно большой моноблок, и на компьютере открыт «Телеграм». Поступает входящий вызов. И то ли я нажала, то ли он автоматически принял вызов, у меня на весь монитор разворачивается картинка. Чувак, он не снимал свое лицо, только член, без предисловий, просто начинает ***** (мастурбировать) в камеру. Я тут же, мне кажется, покраснела, сбросила вызов, — рассказывает 24-летняя Ирина.
Как женщины относятся к дикпикам
По данным опроса Mail.ru, 58% женщин, получивших подобные снимки, воспринимают их как «мерзость и оскорбление», а после прекращают общение. 95% опрошенных девушек также считают неуместным отправлять интимные фото незнакомому человеку в интернете. При этом среди мужчин статистика противоположная: 68% респондентов оценили бы такие фото как флирт и 70% опрошенных отправили бы свои фото в ответ.
Исследование журнала Journal of Sex Research показало, что почти все 2045 женщин, поговоривших с учеными, испытывали негативные эмоции от дикпиков.
— Почему-то после обоих случаев мне было очень стыдно, хотя я ничего стыдного не сделала. Наверное, просто неприятно и неловко от того, что человек вторгся в твое личное пространство таким бесцеремонным образом. На мой взгляд, с любым человеком, даже с партнером, если у вас нет культуры постоянного обмена такими фото, и ты первый раз хочешь ему что-то скинуть, нужно всегда предупредить, спросить. «Ты не против, если я тебе пришлю эту фотографию». Если человек говорит: «Да, пожалуйста», то можешь кидать. В остальных случаях нельзя, — рассуждает Ирина.
Как правило, девушки сразу удаляют подобные переписки, поэтому узнать у отправителя, зачем он это делает, не получается.
Почему мужчины их отправляют
— Я вообще этого не понимаю, если честно. Кому нравится смотреть на *** [член]. Это ж странная фигня. Я за свою жизнь делал два дикпика. Один раз в 7 лет — не знаю зачем. Познание себя, что ли. Потом сразу удалил. Второй раз, когда моя девушка была в другом городе, мы обменивались такими фото. Я думаю, что причина таких поступков — низкий уровень интеллекта. Потому что только на каком-то примитивном уровне можно до такого догадаться. Типа привлечь самку, — рассказывает 23-летний новосибирец Никита.
В ходе еще одного исследования Journal of Sex Research опросил 1087 мужчин, которые отправляли интимные фото. Наиболее часто упоминаемой мотивацией были «надежды на получение изображений взамен», а желаемой реакцией — сексуальное возбуждение. Кроме того, мужчины, которые отправляли фото членов без запроса, демонстрировали более высокий уровень нарциссизма и одобряли «более враждебный сексизм», чем их не отправляющие коллеги.
По словам психолога Алексея Мосина, подобное сексуализированное поведение уходит корнями в три аспекта, которые тесно переплетены между собой: биологический, культурный и психологический.
Алексей Мосин — практикующий клинический психолог, преподаватель психологии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП).
— Человек как индивид, прежде всего, представитель биологического рода, в котором есть такие же инстинкты, как в животном мире. И если мы будем сравнивать эволюционную психологию, этологию, сравнительную психологию, зоопсихологию, мы будем видеть много схожего поведения. Потому что самцы, как правило, занимались украшательством, постоянно вступали в конкурентную борьбу, дабы завоевать самку в животном мире. На эту демонстрацию могло пойти что угодно: яркое оперение, демонстрация силы, мощи, агрессии, драки. Если говорить о культурном аспекте, то за многие тысячи лет существования цивилизации фалоцентризм также является мощным символом, в который включено продолжение рода, мощь. Показать свой детородный орган — это показать свои возможности, статус, иерархию, — объясняет специалист.
Алексей Мосин подчеркивает, что всё это — примитивные способы демонстрации мощи и силы. При этом такое поведение характерно именно для мужчин:
— Важно понимать, что это символичное действие: показать это кому-то — девушке, например, скинуть фото. Показать свой статус, мощь, иерархию, показать себя как потенциального партнера в конкурентной борьбе. Да, примитивный способ, но тем не менее мы можем видеть эти рудиментарные проявления. Если рассматривать именно психологический аспект, действительно, такое поведение касаемо в основном мужчин. Если очень упрощать, самооценка мужчин крутится вокруг своей сексуальной силы. Равно как и аналогичным примером для женщин является красота и молодость, — рассуждает психолог.
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