«Мне нужно промыть глаза "Аосом"»: как дикпики заполнили наши лички. Рассказы сибирячек

Как рассказывает 24-летняя София, дикпики она получает с 12 лет — именно тогда она завела страницы в соцсетях с настоящим именем и фотографиями. Но молодой возраст не смутил авторов откровенных фотографий — вместе с ними девушка получала и «предложения различного неприятного характера». Если раньше ей было неприятно и «мерзковато», то теперь «всё смешно и вызывает в основном жалость».

— Но иногда дикпики бывают настолько плохие в плане постановки кадра, что невольно передёргивает, — отмечает София.



Около трех лет назад Екатерина из Новосибирска получила во «ВКонтакте» сообщение от незнакомого человека. Страница была похожа на фейк. Никаких слов не было, «просто снимок члена».

— Меня это удивило, — вспоминает Екатерина. — На мой взгляд, если мужчина хочет познакомиться с девушкой, то нужно хотя бы поздороваться и представиться. А если он хочет показать свой член, то нужно сначала спросить, желает ли девушка его видеть. В общем, ситуация меня возмутила, я пожаловалась на автора и добавила в черный список.