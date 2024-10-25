Вот вам и Год семьи! Самые громкие расставания и разводы звезд этой осени

Публикуем истории любви звездных пар, которые треснули по швам в 2024 году Источник: Mahavsekruto, klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ); «Вечерний Ургант» / Первый канал











2024 год провозгласили Годом семьи, но, похоже, звезды решили превратить его в год расставаний и разводов. E1.RU решил вспомнить последние громкие разрывы артистов. Грустно, ведь теперь эти парочки мы больше никогда не сможем увидеть вместе!

Клава Кока и Александр Поверин

22 октября певица Клава Кока подтвердила расставание со своим женихом Александром Повериным. Фанаты давно забили тревогу — практически под каждым постом звезды стали появляться сообщения: «Где Саша?»

Клава и Александр были вместе больше года Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Клава решила прервать молчание и написала откровенный пост в социальных сетях.

— Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу; всю свою боль я заглушала в работе и на студии; да и, возможно, все-таки где-то в глубине души я еще надеялась… — сообщила фанатам Клава Кока. — Расставаться любя и в благодарности оказалось еще больнее, чем со скандалом и руганью. Инициатива моя. Переживаю? Да. Знали бы вы, чего стоит моя улыбка каждый раз, выходя в эфир или на сцену. Жалею? Нет. Как бы то ни было, эти 500 дней вместе мне подарили то, о чем я долгое время мечтала, но наше время исчерпано.

Пара часто путешествовала и делилась подробностями личной жизни с подписчиками Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Клава попросила не беспокоить ее с вопросами о расставании, особенно СМИ.

— Мне непросто говорить об этой теме. Я привыкла быть сильной, но эта рана пока кровоточит, — добавила певица.

E1.RU вспоминали, как началась их история любви.

Звезды разошлись больше месяца назад, но сообщили об этом только сейчас Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Ольга Абрамова и Сергей Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся в четвертый раз. В конце сентября стало известно, что его уральская жена Ольга Абрамова подала иск по разделу имущества в суд.

Звезда шоу-бизнеса тайно женился на Ольге Абрамовой в 2018 году, почти сразу после развода с предыдущей супругой — Матильдой.

Эту фотографию пары Иван Ургант показывал в эфире своего вечернего шоу Источник: «Вечерний Ургант» / Первый канал











В браке пара провела шесть лет, экс-супруга успела взять фамилию мужа и родить от него двоих детей. Ольга на 18 лет младше Сергея, сейчас ей 33 года. Она родилась в Екатеринбурге 1 января 1991 года, а с 14 лет переехала жить в Москву. Ольга — выпускница МГУ, также училась в Лондоне.

Судебный процесс завершится без обсуждения вопросов о разделе имущества. На заседание, которое прошло в мировом суде в Москве, Шнуров и его экс-жена не пришли.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко

В октябре стало известно, что фигуристка Юлия Липницкая развелась, снова вышла замуж и родила второго ребенка. Она рассталась с Владиславом Тарасенко, пока он был на СВО.

У 26-летней фигуристки уже есть дочь, Каталина, которую Юлия родила в браке с Владиславом. Поклонники были уверены, что пара всё еще вместе, однако выяснилось, что это не так.

У Юлии и Владислава родилась дочка Источник: sunnylipnitskaya / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас у звезды спорта новый муж: им стал тренер Саши Трусовой Дмитрий Михайлов. По всей видимости, Юлия рассталась с Владиславом в этом году, а в июне вышла замуж за хореографа.

Свадьба влюбленных прошла летом в престижном районе на Рублевском шоссе, молодожены пригласили на торжество только самых близких людей. Известно, что мальчик родился несколько недель назад. Однако новость о появлении сына стала известна только 17 октября.

— Впервые приходится делать вынужденное обращение… Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным. Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! — написал муж Юлии в соцсетях.

Юлия и Дмитрий совсем недавно сыграли свадьбу Источник: mikhailov_d.s / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Также Дмитрий добавил, что молодожены с радостью покажут подписчикам сына, когда придет время.

Леша Свик и его блогерши

В июне 2022 года певец Леша Свик сыграл свадьбу с московской блогершей Ксенией Ткачевой. К концу года у пары родилась дочь Эмилия.

Леша Свик и Ксения Ткачева были в браке меньше года Источник: Alex_svik / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Однако в январе 2023 года Ксения объявила о разводе, намекая на измену Свика с блогершей из Екатеринбурга — Мариной Филатовой.

В апреле этого года Свик заявил о возобновлении отношений с экс-супругой, но вскоре удалил все публикации с Ксенией из своих социальных сетей и уехал с Мариной на отдых в Турцию. Блогерша опровергла все слухи, однако сейчас бывшие возлюбленные не подписаны друг на друга в соцсетях.

Марина Филатова говорила о том, что не уводила Свика из семьи Источник: Marinafilatovaaa / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

После артист не скрывал свои отношения с другой блогершей, Марией Горячевой, у которой в социальной сети 4 миллиона подписчиков. Правда, отношения продержались всего лишь несколько месяцев.

С Машей Горячевой артист встречался всего несколько месяцев Источник: Mahavsekruto / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Маша Горячева рассказала, что не нуждается в отношениях. Ей нужно побыть одной и проработать все травмы. С Лешей, по ее словам, они разбежались мирно.

— Если вы еще раз увидите, что я с кем-то, знайте, я в этого человека безумно влюблена, потому что еще раз пойти в новые отношения… Я это сделаю только тогда, когда буду морально готова и по-настоящему [захочу] строить с человеком семью. Я сейчас вот… Я есть я. Я свободная, как ветер на улице, — обратилась к подписчикам Маша.

Ксения Корнева и загадочный мистер Х

В начале этого года звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева поделилась со своими подписчиками радостной новостью: она выходит замуж. Возлюбленный сделал ей предложение в новогоднюю ночь во время путешествия в Прагу.

— Этой ночью сказала четыре слова: «С Новым годом» и «да», — написала звезда в соцсетях.

Неизвестно, счастлива ли Ксения в отношениях с мистером Х Источник: kseha_ha / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Ксения решила не раскрывать личность своего жениха и не делиться подробностями о том, как и когда пройдет свадьба. Однако вскоре актриса внезапно заявила о расторжении помолвки.

— Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то, конечно, будет свадьба. Как показывает практика, всё может случиться очень быстро, — написала артистка у себя в соцсетях. — Спасибо за поддержку! Тут, к сожалению, не в характерах несхождение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью. Всё будет хорошо! Обещаю.

В мае звезда «Уральских пельменей» снова намекнула своим подписчикам на перемены в личной жизни. Многие поклонники были уверены, что она помирилась со своим возлюбленным.

— Прямо в Праге свадьба будет, Ксения? — спросил звезду подписчик.

— Без понятия, — ответила она.

Удалось ли Ксении обрести женское счастье с таинственным возлюбленным, пока неизвестно.

SHAMAN и Елена

Ярослав Дронов (SHAMAN) и Елена Мартынова так и не дождались 7-летней годовщины свадьбы Источник: Starhit.ru











Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, тоже объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. О чем мы рассказывали раньше.

— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь, — объяснил Ярослав. — Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид.

— Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным, — объявила Елена.

SHAMAN и до этого заявлял, что муж из него так себе: постоянно пропадает на репетициях и выступлениях, а когда бывает дома, предпочитает отсыпаться и ничего не делать.

Для SHAMAN'а брак с Еленой Мартыновой был вторым по счету. Пара расписалась в ноябре 2017 года. Елена старше мужа на 14 лет: сейчас ей 46 лет, а Ярославу 32. Для Елены союз с Ярославом — это также второй брак, до этого Мартынова была замужем за писателем Александром Цыпкиным.



В одном из интервью она рассказала, что родилась в семье коренных москвичей в нескольких поколениях: ее прабабушка, прадед и его брат по линии отца были выдающимися деятелями науки, они вписаны в Большую советскую энциклопедию. Супруга Дронова окончила МГУ и Стэнфордскую высшую школу бизнеса.

По информации ресурса «Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России», с 2012 по 2018 год Мартынова была членом совета директоров телевизионного холдинга «ЮТВ», который в тот период находился в управлении USM и включал в себя телеканалы «Дисней», СТС, Ю, Муз-ТВ. В 2021 году Елена получила премию «Топ‑1000 российских менеджеров» как лучший PR-директор России. В этом же году она стала заместителем генерального директора «МегаФона» по стратегическим коммуникациям.



Многие связывали успех Ярослава Дронова на сцене с богатым PR-опытом его супруги. Однако ее бывший коллега по «МегаФону» Петр Лидов опроверг эту информацию, отметив, что Елена не имела никакого отношения к шоу-бизнесу. Подробно эту версию мы разбирали в отдельном материале.

А вот первый опыт брака у Ярослава Дронова был менее удачным. В эфире шоу «Алена, блин!» певец подробно рассказывал о своей бывшей супруге — преподавателе в музыкальной школе Марине. Пара жила в Новомосковске, где и родился певец. В браке у SHAMAN'а появилась дочь Варвара.



Экс-депутат Госдумы Роман Худяков, хорошо знакомый с певцом, раскрыл некоторые подробности его личной жизни в первом браке.

— После того как я восхитился его творчеством, мне стали писать люди из Новомосковска и других уголков страны, рассказывая, как его предавала первая жена: не видя с Ярославом будущего, хотя он уже переехал в Москву, снял квартиру, звал ее присоединиться, она «нашла себе местного и уже крутила с ним романы, несмотря на мужа», — передает StarHit слова Худякова.

До этого мы рассказывали, как похорошели после развода Алсу, Нюша и Татьяна Бакальчук, чей развод выпал на лето этого года.