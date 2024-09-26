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Он и она подробности Ушел от жены с ребенком и снова развелся: на что SHAMAN променял семью

Ушел от жены с ребенком и снова развелся: на что SHAMAN променял семью

В 32 года в его послужном списке уже второй развод

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Сердце Ярослава Дронова снова свободно

Кажется, у звезд в этом году тренд на разводы. То Лерчек с Артемчеком разведется, то Алсу с Нюшей в один день на развод с мужьями подадут, то вдруг начнется сериал про Павла Дурова и его тайную семью. Эту коллекцию стремительно пополнило семейство Бакальчук (теперь уже бывшее), позже жена Сергея Шнурова подала на развод, а совсем недавно начали говорить, будто и Федор Бондарчук расстался с Паулиной Андреевой, предпочтя молодую актрису Софью Синицыну. И как будто этого было мало, на авансцену вышел SHAMAN и объявил о разводе с женой. Для него это не первый брак и не первый развод — вот что известно о личной жизни Ярослава Дронова.

Первая жена. Марина Рощупкина

Первой супругой Ярослава стала преподаватель народного и эстрадного вокала из Новомосковска Марина Рощупкина. С ней SHAMAN познакомился, когда просто зашел в музыкальную школу, где работала Марина, чтобы передать костюм. Ему на тот момент было 16 лет, ей — 22. Увидев обворожительного педагога, Ярослав ничего не мог с собой поделать

— Моя бывшая жена Марина — преподаватель музыкальной школы. Преподает сольное народное пение. Мы познакомилась после девятого класса. Бывшая жена на шесть лет меня старше, — рассказывал Дронов.

Естественно, поженились они не сразу. Сначала нужно было дождаться возраста согласия, а потом переубедить родителей, что оказалось несколько сложнее. В итоге до свадьбы дело дошло только в 2012 году, когда Ярославу был 21 год. В 2014 году у пары родилась дочь. На восемь лет SHAMAN подарил ей цифровое фортепьяно. Сейчас девочке 10 лет.

— Она ходит в музыкальную школу. Она прекрасно умеет играть. Пусть привыкает к хорошему звуку. Она такая непоседа, — делился певец.

Когда у Ярослава закрутилась карьера в Москве, он поставил жену перед выбором

Ярослав тогда был неизвестен широкой публике, перебивался заработками в клубах и ресторанах, где выступал перед публикой. Но здесь ему было тесно — он понимал, что надо расти, получать профессиональное образование, и уехал в Москву — поступать в Гнесинку.

Как только появилась возможность, Ярослав снял квартиру в Москве и перевез жену с ребенком. Но в столице женщине была уготована роль матери и домохозяйки, в то время как в Тульской области она была довольно известным специалистом и добилась определенных успехов. В итоге она чувствовала себя в Москве не в своей тарелке, а он не мог бросить карьеру, которая только начала строиться. Тогда SHAMAN поставил ее перед выбором: либо они всей семьей остаются в столице, либо разводятся и остаются при своих. Марина выбрала карьеру на родине.

Вторая жена. Елена Мартынова

У второй жены Ярослава Дронова уже сложилась карьера в Москве, так что о переездах и речи не было. Елена Мартынова — в прошлом заместитель генерального директора компании USM, в которую входят оператор мобильной связи «Мегафон», одна из крупнейших в России горно-металлургических компаний «Металлоинвест», компания «Удоканская медь», «AliExpress Россия», центр «Честный знак», медиахолдинг, включающий газету «Коммерсант», телеканалы «Муз-ТВ», «Ю». В 2021 году Елена получила премию «Топ‑1000 российских менеджеров» как лучший PR-директор России.

С осени 2018 года Елена Мартынова занимает должность заместителя гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании «Мегафон». Ходили слухи, что именно жена как опытный пиарщик участвовала в раскрутке патриотического певца.

Сегодня Ярослав, пожалуй, главный поющий патриот России

Бывший коллега Елены по работе в компании «Мегафон», директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия сегодня» Пётр Лидов, хорошо знающий, как развивалась карьера певца, подтвердил, что в первые годы совместной жизни такие попытки действительно были. Однако, уверен Лидов, корпоративный пиар и шоу-бизнес — это две разные планеты, живущие по совершенно разным законам, и старания не увенчались успехом.

— Я знаю Елену много лет — она корпоративный пиарщик и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, — рассказывает Лидов. — Это разные вещи — она просто не могла помочь. Они поженились в 2017 году, и все эти пять лет, что они вместе, о Ярославе вообще ничего не было слышно. Если бы Лена могла щелкнуть пальцами и сделать из него звезду, это бы случилось еще в 2017 году, в крайнем случае в 2018-м.

Для Елены союз с Ярославом также был вторым браком, до этого Мартынова была замужем за писателем Александром Цыпкиным.

В ноябре этого года Елена и Ярослав могли бы отметить семь лет супружеской жизни, но SHAMAN объявил:

— Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид.

Возможно, даже SHAMAN не знает, куда дальше заведет его дорога

— Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным, — добавила Елена.

SHAMAN и раньше говорил, что из-за большой загруженности муж из него получается не самый лучший: из-за плотного гастрольного графика дома он появляется нечасто, а когда приезжает, предпочитает отсыпаться.

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Комментарии
19
ЮлияВД
16 минут
Год семьи. Скрепы.
путник
7 минут
Не нужны ему больше жёны, он похоже в кремль переезжает
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