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Семья «Ни одна женщина не осталась бы после этого»: Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем

«Ни одна женщина не осталась бы после этого»: Татьяна Бакальчук назвала причину развода с мужем

По ее словам, для супруга ее решение о разводе оказалось неожиданным

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63 комментария
Основательница Wildberries заявила, что отношения с мужем были непростыми

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, почему решила развестись с мужем Владиславом Бакальчуком. Ранее она говорила, что такое решение было принято не спонтанно, однако причину разрыва отношений не называла до недавнего времени.

По словам предпринимательницы, она была идеальной женой, любила мужа и проявляла жертвенность в отношениях, но поведение супруга становилось неправильным по отношению к ней и их семье. Даже родственники часто замечали странное поведение Владислава.

— Много было моментов, которые сейчас можно назвать эмоциональными качелями, абьюзивным поведением. Было много того, что правильный мужчина не должен позволять себе делать по отношению к жене, детям и матери своей жены, — рассказала предпринимательница в интервью на YouTube-канале Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Бакальчук отметила, что последние два года Владислава часто не было дома, поэтому многие бытовые и семейные проблемы она решала сама. После очередной ссоры женщина приняла решение подать заявление на развод. Основательница маркетплейса уверена, что муж ей не изменял.

— Конечно, для него это был как снег на голову, у него-то всё было хорошо. Но то, через что я прошла, — ни одна уважающая себя женщина не осталась бы после этого в такой семье, — заявила она.

О разводе с мужем Татьяна Бакальчук сообщила 30 июля. А в начале июля компании Wildberries и Russ объединились в компанию РВБ. 65% акций принадлежит ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн». Этот проект одобрили в правительстве.

ПО ТЕМЕ
Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук Wildberries Светлана Бондарчук Развод Бакальчук
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Комментарии
63
Татьяна 53
17 августа 2024, 20:28
Странно, муж не изменял, но она прошла через что-то такое, что она не могла оставаться в семье.
Сергей Баталов
17 августа 2024, 20:58
Классическая дурь бабы среднего возраста. Гормональная перестройка-с. Обратите внимание - муж ей не изменял,но у неё эмоциональные проблемы. То есть это исключительно её внутренняя проблема - переоценка реальности под влиянием изменения гормонального фона. Ноу комментс, чё....
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