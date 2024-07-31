«Подала заявление в суд»: Бакальчук поставила точку в заявлениях мужа о рейдерском захвате и рассказала о будущем Wildberries

Как теперь будет работать крупнейший маркетплейс Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Муж Татьяны Бакальчук 23 июля рассказал Рамзану Кадырову о том, что из-за действий рейдеров Татьяна не может видеться со своей семьей. После этого Бакальчук заявила, что она не является заложницей, а компания проходит процесс реструктуризации. Также она подчеркнула, что с мужем они разводятся. Однако основательница крупнейшего российского маркетплейса сообщила, что данные обстоятельства никак не отразятся на работе Wildberries.

— Могу сказать точно: никто из наших пользователей и партнеров никаких изменений не заметит. Маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому мы все привыкли, заказы будут так же выдаваться в наших пунктах выдачи, а ассортимент постоянно расти, — сказала Бакальчук в интервью РБК.

Ранее стало известно о слиянии компании Wildberries и Russ.

В начале июля Wildberries и Russ объединили свои компании, создав компанию РВБ. 65% акций принадлежит ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн». Это произошло из-за конфликта между Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом на фоне их долей в компании. Совместный проект одобрили в правительстве. В планах — создание собственной платежной системы, которая не будет зависеть от SWIFT. Также планируется развитие компании в разных странах мира.

Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале сообщила, что маркетплейс готовится к выходу на международный уровень. В объединенной компании этим направлением будет заниматься Анна Брычева.

— В объединенной компании Анна займется формированием и внедрением стратегии позиционирования компании, в том числе на международном уровне, — написала Бакальчук в своем Telegram-канале.

Также основательница Wildberries рассказала, что логистика обновленной компании будет продолжать развиваться. Этому будут способствовать новые руководители.

— У Wildberries мощная логистическая инфраструктура и мы продолжим ее развивать — теперь в рамках объединенной компании с Russ. Как и во многих других направлениях, возглавят эту работу члены моей команды с колоссальным опытом, — пишет Бакальчук в своем Telegram-канале.

Татьяна прокомментировала планы о сделке с Russ. По ее словам, после объединения, работа маркетплейса улучшится.

— Все эти годы наша компания старалась создавать лучшие условия для наших партнеров и клиентов. И сейчас настало время трансформации: те возможности, которые есть с точки зрения использования рекламных инструментов Russ, позволяют нам создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня, — рассказала Бакальчук в интервью.



30 июля Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале сообщила, что разводится с мужем через суд.

— Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом, — написала Татьяна.