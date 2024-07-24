«Я не являюсь заложницей». Татьяна Бакальчук записала обращение после жалоб её мужа Рамзану Кадырову

Татьяна Бакальчук заявила, что спасать ее ни от кого не нужно, а сделка по реструктуризации Wildberries одобрена и согласована. По словам женщины, её муж знал заранее о предстоящих изменениях в бизнесе и разводе. Видео «для всех, у кого остались вопросы», она опубликовала в своем телеграм-канале 23 июля.
— Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказская пленница. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю, — говорит Татьяна Бокальчук.
Она подчеркнула, что сделка по реструктуризации Wildberries полностью и одобрена, и поддержана, а кем и с какой целью была придумана история с рейдерским захватом для нее, — большая загадка.
— Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов, — объяснила Татьяна Бакальчук объединение компании с Russ Outdoor и добавила, что именно она 20 лет назад создала Wildberries.
Татьяна Бакальчук рассказала, что её супруг не участвует в управлении компанией Wildberries. Он владеет 1% акций. Также предпринимательница подтвердила, что начался бракоразводный процесс.
— Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил предать огласке наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личное дело этого конкретного человека, — добавила женщина.
По словам Татьяны Бакальчук, сейчас она находится в Москве. Младшие дети — на отдыхе с мамой Татьяны, старшие — позавчера уехали на поезде в другой город.
В начале июля Владислав Бакальчук покинул компанию. Forbes утверждает, что идут увольнения, а на места прежних сотрудников приходят люди из Russ. Бизнесвумен поделилась в своем Telegram-канале подробностями реорганизации.
— Это очень круто наблюдать за тем, как в новой структуре команды объединяются в одно целое. Дальше — интереснее. Следите за новостями! Но только из проверенных источников, — написала Бакальчук.
Wildberries на 99% принадлежит Татьяне Бакальчук, а на 1% — её мужу Владиславу. В 2023 году компания превысила оборот в 2,5 млрд рублей, а её собственная выручка составила 539 млрд рублей, а чистая прибыль — 18,9 млрд рублей. Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год выросла на 98,3% и составила 27,9 млрд рублей, а чистая прибыль — 4,9 млрд рублей.
Продавцы маркетплейса Wildberries получили письмо с информацией о грядущих изменениях в условиях использования платформы. Вместо ООО «Вайлдберриз» в качестве юридического лица будет указано ООО «РВБ». Об этом сказано в пунктах 8.12 и 18.4. Чтобы продолжить работу на маркетплейсе, все продавцы должны будут принять новую версию условий использования, чтобы ООО «РВБ» стало их правопреемником.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».