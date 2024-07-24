«Я не являюсь заложницей». Татьяна Бакальчук записала обращение после жалоб её мужа Рамзану Кадырову

Бакальчук подтвердила развод с мужем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Татьяна Бакальчук заявила, что спасать ее ни от кого не нужно, а сделка по реструктуризации Wildberries одобрена и согласована. По словам женщины, её муж знал заранее о предстоящих изменениях в бизнесе и разводе. Видео «для всех, у кого остались вопросы», она опубликовала в своем телеграм-канале 23 июля.

— Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказская пленница. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю, — говорит Татьяна Бокальчук.

Она подчеркнула, что сделка по реструктуризации Wildberries полностью и одобрена, и поддержана, а кем и с какой целью была придумана история с рейдерским захватом для нее, — большая загадка.

— Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов, — объяснила Татьяна Бакальчук объединение компании с Russ Outdoor и добавила, что именно она 20 лет назад создала Wildberries.



Основательница Wildberries сообщила, что не является заложницей Источник: Татьяна Бакальчук / T.me

Татьяна Бакальчук рассказала, что её супруг не участвует в управлении компанией Wildberries. Он владеет 1% акций. Также предпринимательница подтвердила, что начался бракоразводный процесс.

— Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил предать огласке наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личное дело этого конкретного человека, — добавила женщина.

По словам Татьяны Бакальчук, сейчас она находится в Москве. Младшие дети — на отдыхе с мамой Татьяны, старшие — позавчера уехали на поезде в другой город.

Муж Татьяны Бакальчук покинул компанию в начале июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В начале июля Владислав Бакальчук покинул компанию. Forbes утверждает, что идут увольнения, а на места прежних сотрудников приходят люди из Russ. Бизнесвумен поделилась в своем Telegram-канале подробностями реорганизации.

— Это очень круто наблюдать за тем, как в новой структуре команды объединяются в одно целое. Дальше — интереснее. Следите за новостями! Но только из проверенных источников, — написала Бакальчук.



Wildberries на 99% принадлежит Татьяне Бакальчук, а на 1% — её мужу Владиславу. В 2023 году компания превысила оборот в 2,5 млрд рублей, а её собственная выручка составила 539 млрд рублей, а чистая прибыль — 18,9 млрд рублей. Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год выросла на 98,3% и составила 27,9 млрд рублей, а чистая прибыль — 4,9 млрд рублей.

Продавцы маркетплейса Wildberries получили письмо с информацией о грядущих изменениях в условиях использования платформы. Вместо ООО «Вайлдберриз» в качестве юридического лица будет указано ООО «РВБ». Об этом сказано в пунктах 8.12 и 18.4. Чтобы продолжить работу на маркетплейсе, все продавцы должны будут принять новую версию условий использования, чтобы ООО «РВБ» стало их правопреемником.