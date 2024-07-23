Рейдерский захват Wildberries и пропажа жены: муж Бакальчук пожаловался Кадырову на проблемы в семье и бизнесе

Основательница крупнейшего интернет-магазина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Муж Татьяны Бакальчук, основательницы маркетплейса Wildberries, рассказал о сложностях, с которыми столкнулась их семья и бизнес. Проблемой он поделился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который тоже в курсе сложившейся ситуации. Он рассказал, что рейдеры не позволяют Татьяне видеться с семьёй, в которой семеро детей. Он утверждает, что основательницу Wildberries «оградили от мужа и детей».

— Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес и выводит активы. Причём компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии доли примерно одинаковые, — говорит на видео Владислав Бакальчук.

Кадыров знает, кто стоит за этим Источник: Kadyrov_95 / T.me

Компании Wildberries и Russ объединились. Совместный проект одобрили в правительстве, а курировать его будет лично замглавы администрации президента Максим Орешкин. В планах — создание собственной платёжной системы, которая не будет зависеть от SWIFT. Также планируется открытие складов и офисов в разных странах мира.

— Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor, — написал Кадыров.



Глава Чечни сообщил, что знает, в чьих руках находятся рычаги рейдерского процесса. По мнению Кадырова, это дело рук братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев.

Рамзан Кадыров уже принял меры в связи с этой ситуацией. Он поручил депутату Государственной Думы Адаму Делимханову разобраться в проблеме и помочь семье Бакальчук вернуть свой законный бизнес, а также воссоединиться с семьёй Татьяны и Владислава.

— По моему поручению вопросом займётся депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов. И в этом вопросе я дойду до конца, — заявил Кадыров.

Татьяна Бакальчук опровергла слова мужа.