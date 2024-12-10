За лучшие годы: развод новосибирской пары изменил закон об алиментах — с нерадивых отцов теперь можно получить больше

Бывшая супруга взыскала алименты на двоих детей спустя десять лет благодаря изменению закона Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В ноябре в силу вступили изменения в гражданско-процессуальный кодекс — теперь алименты можно взыскать за весь прошедший с развода период, а не только за три последних года. Эта норма работает при наличии отменённого судебного приказа. Всё началось несколько лет назад с обычного на первый взгляд бракоразводного процесса новосибирской семьи, а привело к изменению законодательства. Корреспондент НГС разбирался, как теперь будут взыскивать алименты и есть ли в новом законе лазейки для злоупотребления правом.

Без срока давности

В ноябре в силу вступили поправки в гражданско-процессуальный кодекс (ГПК РФ) — изменения касаются процесса взыскания алиментов. Законодатели переработали статью 129 ГПК РФ («Отмена судебного приказа»). Если раньше при отмене судебного приказа на взыскание алиментов в исковом заявлении действовал трёхлетний срок давности, то теперь этого ограничения нет.

Судебный приказ — это особый упрощённый порядок принятия судом решения без вызова и участия сторон. Большая часть алиментов на несовершеннолетних детей взыскивается через вынесение мировым судьей судебного приказа, объяснила в разговоре с корреспондентом НГС адвокат Ольга Алешина. Отменяется этот приказ так же просто, как и подаётся: в течение десяти дней должнику достаточно направить в суд заявление и указать, что он с ним не согласен.

Некоторые отцы пользовались лазейкой в законе, чтобы не платить алименты Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Если этого не сделать, то приказ направляют приставам, и они начинают взыскание алиментов. По словам юриста, в некоторых случаях должник подаёт возражение на приказ лишь спустя несколько лет и просит суд восстановить срок для подачи возражений. Например, потому что он переехал и не проживал по адресу, куда направили приказ, поэтому своевременно его не получил. Должники могли использовать эту лазейку в законе, чтобы уклоняться от выплаты алиментов, говорит Ольга Алешина.

— Суд приказ отменяет и нужно снова обращаться за взысканием алиментов, заявляя уже иск. При этом та задолженность по алиментам, которая накопилась с момента вынесения приказа, аннулируется, — объясняет юрист. — При подаче иска алименты можно взыскать за прошлый период, со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа. Но до недавнего времени был нюанс: взыскать алименты можно было с момента вынесения приказа, но не более чем за три года. На практике нерадивые отцы нередко отменяли судебный приказ спустя 5, 10 и даже 15 лет.

Новая редакция закона позволяет взыскать с должника алименты за весь период с момента подачи судебного приказа, не учитывая ограничение в три года. Изменения в ГПК РФ произошли по инициативе Конституционного суда. В ноябре прошлого года он признал статью 129 противоречащей закону.

Процесс

К глобальным изменениям в законодательстве привёл бракоразводный процесс семьи из Новосибирской области. Надежда Хомутинина и Роман Коробейников развелись в 2017 году. Вскоре начался суд по разделу имущества и взысканию алиментов с отца двоих общих детей. Юрист Людмила Шпак, представляющая интересы Романа в суде, рассказала, что ещё в 2013 году супруга подала судебный приказ о взыскании алиментов — тогда Роман и Наталья ещё были в браке и жили вместе (подобное возможно, пояснила юрист). При этом о приказе мужчина узнал лишь спустя месяцев, так как находился на вахте.

— Было доказано, что единственным лицом, которое содержало всех детей добровольно без выплаты алиментов, был Роман. В сентябре она получила исполнительный лист, а пока она его получала, он ушёл в службу судебных приставов. Пока судебные приставы отправляли [исполнительный лист] ему, он приезжает с вахты и спрашивает, почему она подала на алименты. Она говорит: «Нет, извини, я думала, подоходный налог будет меньше, я забираю исполнительный лист», — рассказала юрист. — Она его отзывает, то есть своими действиями она подтверждает, что он содержит детей добровольно. А потом в 2018 году она приходит в суд и говорит, что утратила исполнительный лист.

В материалах дела сказано, что до января 2014 года алименты взыскивали по месту работы должника, а уже в феврале он сам попросил отозвать исполнительный документ, пообещав продолжить выплачивать деньги.

В 2020 году мировой суд отменил судебный приказ — ведь Роман узнал о нём лишь спустя семь лет после его подачи. Надежда обжаловала решение суда в нескольких инстанциях, но его оставляли в силе. В декабре 2022 года женщина обратилась в Конституционный суд, который пересмотрел дело. В результате за Романом образовалась задолженность по алиментам с момента подачи судебного приказа до решения Конституционного суда — с 2013 по 2023 годы.

Представители отца детей не намерены сдаваться и обжалуют решение суда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Представитель Романа обжалует решение в кассационной инстанции и считает, что действия Надежды — это злоупотребление правом.

— Они совместно проживали только на деньги единственного работающего мужчины, который содержал семью, со всеми доказательствами того, что они вели общее хозяйство. Более того, строили дом, который потом впоследствии был разделён. Установлено, что у Натальи Хомутининой не было своего дохода, она никогда не работала. Он содержал всех детей, включая её ребенка от первого брака. Обманом она получила этот исполнительный лист, который был впоследствии отменён, — комментирует решение суда Людмила Шпак.

Юрист считает, что постановление Конституционного суда защищает права несовершеннолетних детей, но при этом открывает возможности для подобного злоупотребления законом. Она также отметила, что одному из детей на момент рассмотрения дела в 2018 году уже исполнилось 18 лет.

— Постановление Конституционного суда на самом деле очень хорошее. Оно защищает интересы детей. И очень часто бывает, когда неплательщики алиментов не платят, женщины обращаются в суд, взыскивают за предыдущий период, как было по прошлому законодательству, только за три года, и ничего абсолютно не учитывается. Но, на мой взгляд, в судах должно быть доказано, что отец не содержал детей, — заключила она.

Корреспондент НГС связался с представителем Надежды Хомутининой Вилем Музафиным, но тот отказался комментировать процесс.

Что может быть не так?

Противоположное мнение высказал советник адвокатского бюро «Слово и дело», основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской. Юрист считает, что постановление Конституционного суда устранило недостатки в законодательстве.

— Эти истории с судебными приказами — это такие фигуры высшего пилотажа, когда нужно каким-то образом упростить для суда технику взыскания, чтобы не нужно было каждый спор разжёвывать. Упрощённая процедура нужна судам, чтобы снимать этот шквал дел. При этом, когда процедура формировалась, исходили из идеальных конструкций: это идеальная работа суда, почты и другие условия. Но они не всегда идеальные, — объясняет юрист. — Поскольку сторона имеет возможность своевременно не ответить на судебный приказ, введён институт упрощённой отмены этого судебного приказа.

По мнению Дениса Хмелевского, отмена судебных приказов открыла поле для злоупотребления правом со стороны должников, а матери несовершеннолетних детей в результате оставались без выплат. И в первую очередь юрист оценивает изменения в ГПК как способ упростить жизнь матерям.

— Пока суть да дело, сроки давности всё время смещаются. Тот, кто понимал этот момент, мог осознанно этим злоупотреблять. Но мама, которая растит детей, не должна быть доктором юридических наук, бегать и искать, кто ей поможет в этих всех фигурах. Ей некогда этим заниматься — ей выживать надо. Алименты взыскивают не от хорошей жизни. В результате этот казус законодатель взял и упростил: буквально прописал, что по алиментам нет сроков. Это особая категория споров, нельзя состязаться мужику здоровому и женщине, у которой несовершеннолетние дети, — полагает эксперт.

Суды уже используют поправки в закон при вынесении решений по делам о взыскании алиментов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











При этом опасаться злоупотребления правом со стороны матерей не стоит, добавил Денис Хмелевской — этот механизм закон также предусмотрел.

— Эта конструкция предусматривает именно факт обращения за судебным приказом. Если такого нет, то и эти последствия применить невозможно. А если есть основания для обращения за судебным приказом, то сторона знает, что она не исполнила обязательства по алиментам. У добросовестных людей есть доказательства того, что они платили алименты, — объяснил он. — Когда может быть злоупотребление? Например, человек платит, а мама берёт деньги наличными и понимает, что он не сможет подтвердить, что платил, и через десять лет она подаёт исковое заявление на весь период. Но сделать так она не сможет, потому что она не обращалась за выдачей судебного приказа ранее, — заключил собеседник.

Юрист Ольга Алешина также считает, что поправки помогут в защите прав детей на на содержание от родителей. Адвокат уже использовала нововведения в своей практике.

— Я сейчас представляю интересы матери троих детей, бывший муж которой отменил судебный приказ спустя семь лет. За это время один из детей уже стал совершеннолетним. Ранее эта женщина могла рассчитывать на получение алиментов только за последние три года, но внесенные изменения позволили нам заявить исковые требования за весь прошедший период, — рассказала адвокат. — Кстати, иск мы подавали летом 2024 года и ссылались в нем на постановление Конституционного суда РФ, а за время рассмотрения дела уже вступили в силу поправки в ст. 129 ГПК РФ.