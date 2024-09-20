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Криминал «Мать его скрывает»: приставы объявили в розыск 44-летнего новосибирца с долгом по алиментам в 2,1 миллиона

«Мать его скрывает»: приставы объявили в розыск 44-летнего новосибирца с долгом по алиментам в 2,1 миллиона

Игорь Понаровский сейчас живет в селе Плотниково

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8 комментариев

За неуплату алиментов мужчина уже был привлечен к административной и уголовной ответственности

Новосибирские приставы объявили в розыск 44-летнего сибиряка из-за огромного долга по алиментам. По их данным, Игорь Александрович Понаровский должен своим двум детям от двух разных браков более 2,1 миллиона рублей. Сейчас он скрывается в селе Плотниково.

— Тринадцатилетней дочери, о которой он позабыл, он должен уже более 1,5 миллиона рублей. Сыну, которому уже 8 лет, отец задолжал 688 тысяч рублей. Он не помог собрать ребенка в школу. Мать должника скрывает его местонахождение, внуку когда-то помогала, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Ранее мужчина жил в Новосибирске. За неуплату алиментов судебные приставы-исполнители его привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Судом назначили наказание в виде обязательных работ на 50 часов. Это не подействовало. Мужчина был осужден по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». В апреле прошлого года его объявили в розыск.

— Известно, что Игорь Понаровский проживает в селе Плотниково с женщиной, которая еще не знает о долгах своего сожителя, — отметили приставы.

Если вы что-то о нем знаете, то приставы просят сообщить информацию по телефонам: +7 (383) 241-07-06, +7 (383) 241-07-64, +7 913 749-11-36.

Ранее новосибирские приставы отняли маршрутку у 65-летнего сибиряка. Житель Кольцово задолжал более 1 миллиона рублей и возвращать деньги не торопился.

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Приставы Новосибирские приставы Алименты Долг по алиментам
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Комментарии
9
Гость
13 минут
Неплохо работают пристава!! В отличии от славного города Славгород! Вот бы алтайцам поучиться !
Гость
12 минут
Взгляд суровый , идейный. Ищите его в таксопарках.
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