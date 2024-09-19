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Дороги и транспорт У сибиряка отняли маршрутку из-за долга в один миллион рублей

У сибиряка отняли маршрутку из-за долга в один миллион рублей

Если он не вернет деньги, то микроавтобус продадут

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8 комментариев

Микроавтобус должника нашли на улице в Советском районе

Новосибирские приставы отняли маршрутку у 65-летнего сибиряка. Житель Кольцово задолжал более 1 миллиона рублей и возвращать деньги не торопился.

— Он должен был возместить материальный ущерб, а также оплатить судебные штрафы и налоги. Требования пристава-исполнителя об оплате долгов гражданин игнорировал. По месту регистрации не проживал, официально нигде не работал, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В собственности должника был пассажирский микроавтобус Peugeot Boxer. Приставы начали его искать и нашли на улице в Советском районе, погрузили на эвакуатор и увезли. После этого сибиряк заплатил 360 тысяч рублей в счет долга. Если он не погасит остальную сумму, то машину продадут с торгов.

Ранее приставы арестовали Lexus 470 у сибиряка, который скрывал свой внушительный дополнительный доход, чтобы не платить больше алиментов.

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Комментарии
8
Noname13
33 минуты
Эти приставы ведут себя как вымогатели какие то.
shamank331
17 минут
Материальный ущерб и штрафы, это видимо размотал в ДТП кому-то машину и не платил по суду, теперь подумает сто раз.
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