У сибиряка отняли маршрутку из-за долга в один миллион рублей

Микроавтобус должника нашли на улице в Советском районе Источник: Пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области











Новосибирские приставы отняли маршрутку у 65-летнего сибиряка. Житель Кольцово задолжал более 1 миллиона рублей и возвращать деньги не торопился.

— Он должен был возместить материальный ущерб, а также оплатить судебные штрафы и налоги. Требования пристава-исполнителя об оплате долгов гражданин игнорировал. По месту регистрации не проживал, официально нигде не работал, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В собственности должника был пассажирский микроавтобус Peugeot Boxer. Приставы начали его искать и нашли на улице в Советском районе, погрузили на эвакуатор и увезли. После этого сибиряк заплатил 360 тысяч рублей в счет долга. Если он не погасит остальную сумму, то машину продадут с торгов.