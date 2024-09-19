У сибиряка отняли маршрутку из-за долга в один миллион рублей

Новосибирские приставы отняли маршрутку у 65-летнего сибиряка. Житель Кольцово задолжал более 1 миллиона рублей и возвращать деньги не торопился.
— Он должен был возместить материальный ущерб, а также оплатить судебные штрафы и налоги. Требования пристава-исполнителя об оплате долгов гражданин игнорировал. По месту регистрации не проживал, официально нигде не работал, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
В собственности должника был пассажирский микроавтобус Peugeot Boxer. Приставы начали его искать и нашли на улице в Советском районе, погрузили на эвакуатор и увезли. После этого сибиряк заплатил 360 тысяч рублей в счет долга. Если он не погасит остальную сумму, то машину продадут с торгов.
Ранее приставы арестовали Lexus 470 у сибиряка, который скрывал свой внушительный дополнительный доход, чтобы не платить больше алиментов.