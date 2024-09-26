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Он и она обзор Говорят, Бондарчук расстался с Андреевой ради молодой актрисы — фото предполагаемой разлучницы

Говорят, Бондарчук расстался с Андреевой ради молодой актрисы — фото предполагаемой разлучницы

Причиной разлада называют «творческие разногласия», но у них есть имя. И лицо. И всё остальное

4 024
26 комментариев

Молва приписывает Федору Бондарчуку отношения с Софьей Синицыной, и актриса отреагировала на слухи

Год семьи выдался щедрым на разводы среди известных пар. Недели не проходит, чтобы мы не узнали об очередном разладе. На днях жена Сергея Шнурова подала на развод, до этого Татьяна Ким (до недавнего времени Бакальчук) с грохотом хлопнула дверью, оставив за ней семейную жизнь, в списке новоиспеченных невест оказались Алсу, Нюша, Лерчек. На этом фоне долгое время обсуждались отношения продюсера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. То они в свет вместе перестали выходить, то Бондарчук на фото стыдливо прятал правую руку, на безымянном пальце которой должно сиять обручальное кольцо. А тут и вовсе начали поговаривать, будто они расстались из-за «творческих разногласий». Впрочем, имя этих «разногласий» стало известно довольно быстро.

Народная молва, которая увела Федора Бондарчука у Паулины Андреевой, оперативно свела его с 29-летней актрисой Софьей Синицыной — бывшей избранницей актера Павла Табакова, сына Олега Табакова и Марины Зудиной.

Софье 29 лет. У себя в блоге она пишет, что к 30 годам успела всё, остались только мелочи. Одна из самых больших гордостей Софьи — дочь, которую она родила от Павла Табакова. Девочка появилась на свет после расставания родителей, но отец старается заботиться о дочке и поддерживает ее мать. Софья назвала дочь Мией. В честь аэропорта.

<p>Софья Синицына</p><p>Софья Синицына</p>

Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Табакову, что наш курортный романчик закончен

Родилась Софья Синицына в городе Муроме в самой обычной семье, где никто не был связан с кинематографом. Однако сама Софья с детства увлекалась творчеством, совмещала художественную и музыкальную школы, занималась хореографией. Она даже всерьез задумывалась связать свою жизнь с бальными танцами, но сделала выбор в пользу актерской профессии.

Окончив школу, Софья никуда не поступила и воспользовалась свободным временем, чтобы понять, чего она действительно хочет. И в 2015 году стала студенткой Театрального института им. Щукина, который с успехом окончила.

В кино Синицына дебютировала в 2013 году — это был эпизод в сериале «Фальшивая нота» (12+). Позже она также сыграла небольшую роль в многосерийной комедии «Кухня» (18+). Однако известность пришла к ней чуть позже. Наибольшую известность ей принесла роль техника-криминалиста Аси Кругловой в сериале «Душегубы» (18+). После него о Софье заговорили не только в узком кругу кинематографистов, но и в широком зрительском.

Кстати, на съемочной площадке сериала «Кухня» Синицына познакомилась с актером Никитой Тарасовым и между ними закрутился роман, которому не помешала 15-летняя разница в возрасте.

Четырехлетняя дочь Софьи от Павла Табакова уже делает первые шаги в мире кино: недавно она снялась в сериале «Комбинация» (18+).

<p>Софья Синицына</p><p>Софья Синицына</p>

С Мусей удобно ходить на дорожку: в очереди с детьми пропускают вперед, как в поликлинике. А я только и рада быть в одном крепком рукопожатии с этой звездой

На разговоры о романе с Федором Бондарчуком сама Софья отреагировала неоднозначно — отрицать не стала, но и подтверждать не решилась. Отшучивается только, что ей надо завести телеграм-канал под названием «Творческие разногласия».

Слухи о напряженных отношениях между Бондарчуком и Андреевой появились еще полгода назад. После того как они практически перестали появляться вместе на красных дорожках и на одних мероприятиях. Правда, продюсер тогда заверял:

— Я счастлив, она, надеюсь (и прилагаю все усилия), счастлива — и это всё, что имеет значение. Ни о чем больше я и не думаю, всё остальное не видится мне тем, что имеет определяющее значение.

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Комментарии
26
Татьяна 53
58 минут
Чем-то внешне похожа на Юлию Началову. Кавалеры у дамочки так себе, ну может если только при деньгах.
275239151
17 минут
А как же скрепы?
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