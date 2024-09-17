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Он и она обзор «Поиграл в любятинку»: пользователи «НГС.Знакомств» — об историях любви, счастливых браках и крахе отношений

«Поиграл в любятинку»: пользователи «НГС.Знакомств» — об историях любви, счастливых браках и крахе отношений

Многие верны сайту на протяжении 20 лет

767
6 комментариев

Реальные истории пользователей сайта НГС. Знакомства

Платформа «НГС. Знакомства» все еще популярна, на ее страницах кипит жизнь, каждый день появляются новые анкеты. После публикации текста о том, кто же он — среднестатистический пользователь «лавки» — читатели сайта резко оживились и превратили комментарии в форум.

Мы решили собрать самые интересные мнения и истории, которыми любезно поделились все заинтересованные.

Клуб по интересам

Оказывается, внутри сайта образовалось целое сообщество, а то и клуб по интересам.

— «НГС. Знакомства» живы благодаря заметкам. Там можно вместе потусить, съездить на новый год на Алтай, просто пообщаться в приятной компании. Раньше в футбол играли и боулинг, в мафию. Было времечко… Один Рюмкинъ (имеет в виду конкретного пользователя сайта — прим. ред.) чего стоит, — делится assand воспоминаниями о прошлом.

Все те же лица

— Зашёл пару месяцев из любопытства на сайт. Увидел все тех же привередливых старых знакомых дам, только они постарели. Поскольку последний раз я туда заходил 10 лет назад, — вспомнил гость.

Наблюдение забавное, но правдивое — у каждой платформы для знакомств одни и те же лица, стареющие, но не теряющие надежды отыскать любовь или написать пару тройку язвительных комментариев.

Истории про любовь

За годы существования сайта многие новосибирцы сумели встретить там любовь, построить семьи, обзавестись детьми, а то и внуками. Убедитесь сами.

— А у нас племянница лет 8 назад познакомилась на сайте знакомств и вышла замуж, уже двое детей. Она учительница, он — компьютерщик. Племянница говорила, что было очень много «предложений», но она выбрала троих парней, которые показались приличными, встретилась с каждым. Все неплохие молодые люди, но выбрала одного. И покинула сайт. Так что можно и там встретить хорошего человека, — рассказала счастливую историю гостья сайта.

— Полностью согласна, сама там встретила 10 лет назад своего мужчину. Живем не тужим. Спасибо НГС знакомствам! Хотя тоже долго там сидела, но вот все-таки нашли друг друга, — ответила ей другая пользовательница.

— С женой познакомились на «НГС. Знакомствах», 3 года в браке, родился сын, всё хорошо. Кто ищет тот найдет своего человека, главное четко понимать, что вы ищите, — поделился мужчина, чем вызвал немало удивления.

— Я 15 лет назад будущего мужа встретила на этом сайте, теперь у нас двое детей и всё ок, — написала читательница.

— А мы уже развелись, и он снова на НГС сидит, — ответила ей другая. Что ж, и такое бывает. Место уже изученное, раз повезло — повезет и дважды, видимо так рассудил мужчина.

Уверенный в себе пользователь

Изучив комментарии, сложилось мнение, что довольно много людей на протяжении жизни являются активными пользователями платформы. Тем, кому повезло, с сайта ушли, а тем, чьи отношения потерпели крах, пришлось вернуться в игру и продолжить знакомиться по годами отработанному сценарию.

— За почти 20 лет, проведенных на сайтах знакомств, было пару десятков реальных отношений с сайта. Обычный сценарий — сначала несколько дней переписки, потом встреча. По первой встрече обычно понятно, хотим быть вместе или нет (просто встреч без продолжения было, думаю, под сотню). Если продолжение следует, то секс происходит, как правило, на 2-4 свидании. Сами же отношения длились от недели до 4 лет, — написал еще один гость и привел в пример личный статистический анализ.

— Сидеть 20 лет на сайте знакомств. Вы в вечном поиске счастья? Это ж столько времени на знакомства тратить, — поинтересовался еще один анонимный пользователь.

— Сиживал там лет 10-15 назад. Поиграл в любятинку с четырьмя заметочницами, по очереди, естественно. Потом там стало скучно, ушел, — похвастался некто Кот777.

Всюду обман

Большой процент возмущения пользователей уходит на неправдивые данные, указанные в анкете. Причем претензия касается как мужчин, так и женщин.

— Если фото у дамы симпатичные, то будет разговаривать через губу или вообще игнорить. Часто дамы выставляют фото 20 летней давности. Там собраны женщины, которые хотят Гейтса, Круза и Карелина в одном лице. Фотографируясь на фоне яхт и престижных авто, по факту живут в «человейниках» и дома ужасный бардак. В общем сидят матроны там десятилетиями и ищут, ищут и ищут… — написал пользователь, которому явно не везет в знакомствах.

Разведенки и разведенцы

Начитавшись комментариев, одна из читательниц решила высказаться в пользу разведенных женщин: спор в комментариях разразился нешуточный (про брошенных детей, алименты и зону ответственности обоих родителей, будь они вместе или по раздельности).

— Вот всегда интересно — те мужчины, которые пишут про «разведенок» — они не задумывались, что те женщины те развелись с мужчинами, то есть количество «разведенок» соответствует количеству «разведенцев». И чем они лучше женщин? , — задалась вопросом пользовательница с ником Эксбад.

Отсутствие ребенка у разведенного мужчины равно присутствию алиментов и прочих обязательств — к такому мнению пришла одна из посетительниц сайта.

— Кто на них внимание обращает? Нормальная женщина на такого внимание не обратит. Пусть в семью возвращается и детей своих растит и кормит, — написала она.

Что еще почитать про сайты знакомств

«Пишут каждые 5–10 минут». Tinder офлайн: в России начали печатать анкеты для знакомств на канистрах с удобрениями.

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Комментарии
7
Гость
17 сентября 2024, 09:28
Там или рсп с запросами супер модели, или замужние. Второй вариант, прекрасный. Особенно если молоденькие. Хату снял привез, отработал и давай до свидания.
Гость
17 сентября 2024, 09:23
Люди сами, неосознанно, находят тех кто, соответствует их взглядам и суждениям. Поэтому ошибочно всех клеймить одним и тем же лекалом. Ты видишь то, что хочешь видеть. Красота в глазах смотрящего.
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