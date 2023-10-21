«Пишут каждые 5–10 минут». Tinder офлайн: в России начали печатать анкеты для знакомств на канистрах с удобрениями

— К счастью, мы разобрались, супруга смеется до сих пор. Прикольно придумали, да и девочки тоже замуж выйдут быстрее, чем на сайтах знакомств. Видимо, уже не клюют по-другому мужики, — пишет садовод.



Оказалось, что анкеты работают очень даже эффективно. Корреспондент MSK1.RU поговорил с земледельцами, которые оставили информацию о себе на удобрениях. Жалуются, что не могут справиться с волной внезапной популярности.



Алексей Смирнов живет в Краснодаре. Он как раз ехал домой с полей, когда мы с ним связались. Он остановился на заправке и стал жаловаться на жизнь: за день пишут десятки милых дам. Все, говорит, адекватные и вежливые. Комплименты делают! Доказывает скриншотами его переписок.

