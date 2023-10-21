«Пишут каждые 5–10 минут». Tinder офлайн: в России начали печатать анкеты для знакомств на канистрах с удобрениями

Летом Tinder ушел из России, и миллионы людей лишились возможности познакомиться за пару свайпов. Пока молодые москвички ищут себе мужей, разгуливая с плакатами по Патриаршим прудам, фермеры из регионов знакомятся через канистры с удобрениями. И делают это успешно.
Компания, производящая стимуляторы роста растений, разместила на упаковках своей продукции анкеты знакомств. Об этом рассказал читатель MSK1.RU Андрей, у которого есть земельный участок в Московской области. Он прислал видео — на ролике земледел рассказывает, что из-за акции они чуть не поругались с женой — та подумала, что ее супруг так ищет отношений на стороне.
— К счастью, мы разобрались, супруга смеется до сих пор. Прикольно придумали, да и девочки тоже замуж выйдут быстрее, чем на сайтах знакомств. Видимо, уже не клюют по-другому мужики, — пишет садовод.
Оказалось, что анкеты работают очень даже эффективно. Корреспондент MSK1.RU поговорил с земледельцами, которые оставили информацию о себе на удобрениях. Жалуются, что не могут справиться с волной внезапной популярности.
Алексей Смирнов живет в Краснодаре. Он как раз ехал домой с полей, когда мы с ним связались. Он остановился на заправке и стал жаловаться на жизнь: за день пишут десятки милых дам. Все, говорит, адекватные и вежливые. Комплименты делают! Доказывает скриншотами его переписок.
— Я вообще не ожидал такого ажиотажа, — делится Алексей, который занимается фермерством всю жизнь. — Каждый день мне пишут
Так Алексей оказался завален сообщениями и фотографиями женщин из самых разных городов России. Хвастается, что уже выбрал ту самую. Купил ей билеты в Краснодар.
Алине Загировой тоже начали писать десятки мужчин, которые хотят познакомиться. У нее в Краснодаре семейное хозяйство, которое они ведут вместе с мамой и братом.
— Решилась отправить анкету случайно, мы берем лигногумат очень давно. Увидела у них вкладку на сайте, подумала, что это прикол какой-то. Отправила фотку и анкету, а потом утром проснулась от того, что Telegram разрывается от звонков и сообщений. Кто-то во вторник выложил видео в каких-то группах, всё разнеслось. В Краснодаре по всем группам это видео пошло, и я проснулась знаменитой. Вся страна, видимо, пишет, — рассказывает она.
Алина уже встретилась с краснодарцем, который успел написать ей самым первым. Пожелаем им успехов.
Галина — ботаник, она работает в агрокомплексе уже семь лет. Она тоже ищет спутника жизни и оставила свою анкету в боте компании.
— Лигногумат мы покупаем давно, мой коллега, менеджер по закупкам, предложил отправить свою анкету. Я не задумывалась, отправила фотку и пару строк о себе. Потом проснулась знаменитой на всю страну. Я раньше регистрировалась в Tinder и Badoo, мне писали, конечно… Но чтобы так! Каждые
Галина признается, что нашла двух возможных женихов.
Управляющий компании «Лигногумат» Николай Таридонов рассказал MSK1.RU, что сам не пользуется приложениями для знакомств (всё-таки у человека жена и двое детей). Но, мол, сейчас в сельское хозяйство приходит молодое поколение, которому нужна альтернатива ушедшему Tinder.
— Идея была коллективная, потому что такие решения мы стараемся делать вместе, ведь тогда всем это становится и интересно, — уточнил Таридонов. — Не приходится никого заставлять это делать из-под палки. Принимали участие в решении несколько лиц и маркетинговый отдел, отдел продаж и я. Идея появилась практически спонтанно. Решили: «А почему бы и нет?», ведь нет теперь сайтов знакомств, нет этих ресурсов. У нас очень большой круг клиентов, занимающихся сельским хозяйством. И если раньше —
— Сложнее всего было решить, как это всё должно выглядеть, как сделать лучше, — добавил Таридонов. — Взвешивали «за» и «против», чтобы все затраченные усилия не были зря. Технически — это дело простое. В современных условиях создать электронное анкетирование, распечатать другой дизайн этикетки — мы не первый день занимаемся производством и продажами, поэтому для нас это несложно. Важнее получить отклик от людей.
Николай не говорит, сколько людей воспользовалось возможностью разместить свою анкету на канистре с удобрениями, но уверяет, что народ в соцсетях хорошо принял такую идею.
— Размещать анкеты люди начали не более месяца назад, а для волны свадеб должно пройти чуть больше времени, — поделился мнением управляющий. — Я был бы очень рад, если к нам обратятся молодожены, которые познакомились с помощью анкет на канистрах. Мы с удовольствием это дело как-то отметим.
Ранее мы публиковали подборку настоящих историй любви, которые начались со знакомств в приложении Tinder.
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