«Чтобы враг не увидел»: на спецоперацию отправили хитрую версию «буржуйки» — посмотрите, как она выглядит
Конструкторы рассказали и показали, как работает печка «Самарочка»
Самарские инженеры придумали свою версию «буржуйки» для удобства участников СВО. На фронт уже отправили 10 таких печек. Наши коллеги из 63.RU поговорили с Леонидом Сирантом, который занимался созданием устройства для обогрева бойцов.
Как работает эта печка — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
По словам конструктора, в фирму, где он работает, обратилась руководитель фонда «Звезда и лира» Екатерина Колотовкина и попросила придумать удобную полевую печку.
Общественный культурно-социальный фонд «Звезда и лира» был организован еще в первую чеченскую кампанию и занимался доставкой гуманитарных грузов на передовую. Фонд возродил женсовет Второй гвардейской армии на время проведения спецоперации на Украине.
Конструкторы создали первый рабочий образец. Через месяц начался серийный выпуск печки.
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— Печка состоит из камеры сгорания, корпуса и нагревательного элемента. В камере сгорания сделана крыльчатка, которая закручивает тепловой поток вдоль трубы, и за счет этого вся энергия тепла переходит на внешний корпус трубы. Дальше тепло передается в теплообменник, где площадь нагрева распределяется равномерно и достигает температуры свыше 200 градусов. Зажигается с помощью фитиля — если использовать щепки или бумагу, то она быстро засорится. Особенность печки в том, что она не дает дыма, что позволяет скрыть ее от врага. Мы достигли этого за счет скорости: чем лучше сжигается топливо, тем чище дым. В этом нам помогает завихритель — искусственный вентилятор.
Весит печка 28 килограммов, а с запасными частями — 33. Бак печки вмещает 5 литров топлива, чего хватит на 9 часов непрерывной работы. Изобретатель также уверяет, что печь пожаробезопасна: за счет подачи малого количества горючей жидкости топливо быстро сгорает и не создает опасности.
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