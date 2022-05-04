В Кремле прокомментировали информацию о мобилизации 9 мая
Позицию российских властей озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения, что 9 мая в России будет объявлена мобилизация.
— Это неправда, это чушь, — сказал Песков.
То же пресс-секретарь президента сказал, комментируя сообщения о том, что 9 мая Россия официально объявит войну Украине.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине и всеобщую мобилизацию.
— Западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы объявить либо о военных достижениях на Украине, либо о крупной эскалации боевых действий, — было сказано в сообщении CNN.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. За событиями вокруг конфликта мы следим в онлайн-трансляции.