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Спецоперация на Украине

В Кремле прокомментировали информацию о мобилизации 9 мая

Позицию российских властей озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Дмитрий Песков коротко ответил на сообщения о мобилизации

Дмитрий Песков коротко ответил на сообщения о мобилизации

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения, что 9 мая в России будет объявлена мобилизация.

— Это неправда, это чушь, — сказал Песков.

То же пресс-секретарь президента сказал, комментируя сообщения о том, что 9 мая Россия официально объявит войну Украине.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине и всеобщую мобилизацию.

— Западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы объявить либо о военных достижениях на Украине, либо о крупной эскалации боевых действий, — было сказано в сообщении CNN.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. За событиями вокруг конфликта мы следим в онлайн-трансляции.

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