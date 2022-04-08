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«Очень хочется вернуться обратно». Как семья новосибирского айтишника переехала в Армению за 10 дней

В Ереване семью встретили с сосисками и пюре и попросили 1000 долларов за квартиру

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Сибиряк Иван недавно перевез семью в Санкт-Петербург, но началась спецоперация, и его работодатель решил увезти сотрудников в Армению

Сибиряк Иван недавно перевез семью в Санкт-Петербург, но началась спецоперация, и его работодатель решил увезти сотрудников в Армению

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Полгода назад семья Натальи и Ивана из Новосибирска (имена изменены) переехала в Питер. Мужу-разработчику предложили хорошее место в международной IT-компании. Наталья поступила в вуз, устроила дочку в хороший сад, нашла «идеальную» квартиру и школу на будущее. В начале марта работодатель Ивана предложил ему выбор — релоцироваться или уволиться. Наталья рассказала, как они приняли сложное решение уехать в Армению, какие документы оформляли, как устроили свой быт в чужой стране и что думают о льготах для айтишников и о своем личном будущем.

Первый разговор с Натальей состоялся за неделю до отъезда.

— Мы выбрали Армению, потому что дешевле, и по сравнению с Грузией к русским там относятся лучше. Сейчас компания всё просчитала, заключила договор на 2 года, обещала компенсировать билеты и аренду жилья на первое время, а дальше непонятно, что будет, — рассказывает девушка. — Мы в Питер переезжали месяц, а сейчас за 10 дней вынуждены собраться в другую страну.

Я не знаю, как нормальными словами описать свое состояние. Максимально хреново себя ощущаю. Мои хотелки и амбиции Петербург полностью покрывал. Мы только-только обустроились, начали жить спокойно. Нашли дочке садик и школу. Я поступила в Академию искусств Репина. Думала, наконец получу профессию и перестану быть просто домохозяйкой. Ваня работает, отличная квартира, буквально зубами выгрызенная мной. Найти жилье с ребенком и кошкой не так-то просто. Столько планов было, всё пошло по одному месту. Я абсолютно раздавлена. Не хочу жить в другой стране. Я злюсь, расстраиваюсь, не знаю, что делать. Такое ощущение, что в этой ситуации нет выигрышного решения. Останешься в России — плохо, уедешь — тоже плохо.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в феврале-марте 2022 года из России уехало около 50–70 тысяч сотрудников ИТ-компаний. По прогнозам РАЭК, в апреле страну могут покинуть еще 70–100 тысяч айтишников.

Деньги превращаются в фантики


Международная IT-компания, в которой работает муж Натальи, объявила команде, что в связи с последними событиями на Украине компания закрывает российские офисы, а сотрудники могут уехать из страны или уволиться и получить выходное пособие в размере 6-месячных окладов. Поначалу семья колебалась с решением, до последнего надеялись, что всё быстро разрешится мирным путем.

— Еще и родители наседали: не высовывайтесь, сейчас всё утрясется, — вспоминает Наталья.

В итоге загранпаспорт для ребенка пришлось оформлять в срочном порядке через агентство (30 тысяч рублей — и документ был готов через полторы недели). Кроме паспортов понадобилась постановка апостиля на заверенные ЗАГСом копии свидетельств о рождении — родителей и ребенка, о заключении брака.

На улицах Еревана чисто, есть куда зайти в кафе или бар

На улицах Еревана чисто, есть куда зайти в кафе или бар

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Накопления на рублевых счетах семья решила перевести в криптовалюту, а затем — на зарубежный счет.

— Мы так и не поняли, работает зарубежный счет или нет, потому что открывали какими-то правдами и неправдами. Потом попытались с него купить билеты, но не смогли. В итоге оплачивали перелет уже с рублевого счета, — рассказывает Наталья. — Деньги вроде есть, но это такое ощущение, что они превращаются в фантики.

Билеты Москва — Ереван с вылетом в 20-х числах марта обошлись семье примерно в 60 тысяч рублей, при этом за неделю до покупки они стоили в два раза дешевле.

900 сотрудников из 2000 сразу согласились на релокацию


Решение уехать семья приняла по нескольким причинам, одни из основных — отсутствие карьерных перспектив и возможная мобилизация.

По словам семьи, только за первые несколько дней после объявления компании о релокации заявку на переезд подали около 900 сотрудников из 2000.

— Способны льготы от государства удержать айтишников в России? По-моему, не очень, — считает Иван. — В начале они выглядели очень вкусно: освобождение от НДФЛ, 5-процентная ипотека. В финальном чтении это отменилось, осталось только освобождение от призыва. Учитывая, что большинство айтишников либо имеют отсрочку, либо уже отслужили, либо у них категория годности «В», то им всё равно. Льготы ниочемные, в айтишном сообществе над ними посмеялись.

1 апреля 2022 года Михаил Мишустин подписал распоряжение направить 21,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на меры поддержки IT-отрасли. Согласно указу президента от 2 марта 2022 года, аккредитованные IT-компании должны получить следующие льготы: гранты на IT-разработки, кредитование по ставке не выше 3% годовых, освобождение от налога на прибыль до 31 декабря 2024 года, упрощение найма иностранных граждан и получение ими российского вида на жительство, освобождение от налогового, валютного и других видов государственного и муниципального контроля на три года. Сотрудников до 27 лет освободят от армии на время работы в отрасли. Поручено выделить средства на улучшение жилищных условий работников и повышение уровня зарплаты.

По мнению Ивана, IT-специалистов в России скорее могут удержать родные и недвижимость, чем преференции от государства в том виде, в котором они предложены сегодня.

— Появятся ли у ИТ-сектора какие-то перспективы, непонятно совершенно. Либо куча специалистов свалят за рубеж, и рынок станет еще более жадным до специалистов. Либо, наоборот, у компаний закончатся деньги, и начнутся сокращения, тогда рынок станет перенасыщенным. Какая из тенденций победит, такая ситуация и сложится, — считает Иван.

Встретили в аэропорту, накормили сосисками, помыли посуду


Семья очень переживала, что не сможет уехать.

— Мы судорожно чистили все соцсети, подписки, лайки. Меня пугали, что проверяют телефоны, что иногда разворачивают с животными из-за того, что печать криво поставлена, а мы с кошкой переезжали. На границе, на удивление, всё прошло спокойно, — рассказывает Наталья. — Потом боялись, что рейс отменят в последний момент. Выдохнули уже в Ереване. Соцсети работают без VPN и сразу чувствуется немного свободы.

В Ереван уехало много русских, поэтому цены на аренду подскочили

В Ереван уехало много русских, поэтому цены на аренду подскочили

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В аэропорту их встретил хозяин квартиры, которую они решили взять в аренду.

— Хозяин был готов ждать нас 10 дней без предоплаты, пока мы прилетим. Далеко не каждый арендодатель готов пойти на такой шаг. Плюс у нас ребенок и кошка. Нас встретили, показали город, приготовили пюре с сосисками, кофе, сыр, сами посуду помыли. Это очень мило и приятно, — говорит девушка. — Радушие считывается, но мой мозг ищет подставу — что-то тут не так. Коллега мужа говорит, что тоже две недели подгонялся, пока не понял, что здесь действительно такие радушные люди. Видимо, мы жутко травмированные.

По словам Натальи, в среднем 2-комнатные квартиры в Ереване стоят 700–1000 долларов. Семья снимает 4-комнатную со всей техникой за 1000 долларов в месяц.

Русская речь повсюду


— В центре очень много русских, русская речь повсюду, — делится первыми впечатлениями от города Наталья. — Чистенько, первые этажи забиты барами, кафе, магазинами — в целом, ничего. Архитектура красивая старая, есть современные пешеходные улицы с домами, как в Европе. Нас обслужили в зоомагазине, который вообще-то был закрыт в воскресенье (о чем нам сказали в середине беседы), включили кассу и терминал, чтобы нас по карте рассчитать. Таксисты попались радушные, согласились везти ребенка без кресла (опции детского кресла вообще нет в местном «Яндексе»).

Переехавшим сибирякам нравится старая архитектура Еревана

Переехавшим сибирякам нравится старая архитектура Еревана

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Молоко за 200 рублей, яблоки за 75


Семья привела примеры цен на продукты и услуги в Ереване:

— такси 6 км по Еревану вечером в выходной день — 242 рубля;

— обед в столовой (два салата, две запеканки, два морса, один гарнир, хлеб, латте и кусочек торта) — 1120 рублей;

— латте среднего размера в кофейне — 276 рублей;

— молоко местное, 1 литр — 119 рублей;

— масло сливочное, пачка — 190 рублей;

— сметана, 400 г — 114 рублей;

— «Сникерс» большой — 79 рублей;

— картофель, 1 кг — 69 рублей;

— гречка российского производства, пачка — 219 рублей;

— рис российского производства, пачка — 292 рубля;

— геркулес российского производства, пачка — 90 рублей;

— кофе молотый (100 г) — 79–115 рублей;

— яйца, десяток —136 рублей;

— лаваш, 0,5 кг — 100 рублей;

— увесистый пучок любой зелени — 45 рублей;

— помидоры — 200 рублей за кг;

— яблоки — 75 рублей за кг.

Что дальше


Пока что Наталья и Иван не искали сад для дочери, но узнали, что ребенка можно отдать даже в государственный садик, а в школах есть русские классы. В следующем году Даша пойдет в школу, но семья рассчитывает к этому времени вернуться в Россию или переехать в Германию.

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— Пока что мы не поняли, правильный ли это шаг. Всё это воспринимается как вынужденный отпуск. Очень хочется вернуться обратно. Рассматриваем Ереван как перевалочный пункт, но между чем и чем, пока неясно, — признается Наталья.

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