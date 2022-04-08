«Очень хочется вернуться обратно». Как семья новосибирского айтишника переехала в Армению за 10 дней

Первый разговор с Натальей состоялся за неделю до отъезда.



— Мы выбрали Армению, потому что дешевле, и по сравнению с Грузией к русским там относятся лучше. Сейчас компания всё просчитала, заключила договор на 2 года, обещала компенсировать билеты и аренду жилья на первое время, а дальше непонятно, что будет, — рассказывает девушка. — Мы в Питер переезжали месяц, а сейчас за 10 дней вынуждены собраться в другую страну.



Я не знаю, как нормальными словами описать свое состояние. Максимально хреново себя ощущаю. Мои хотелки и амбиции Петербург полностью покрывал. Мы только-только обустроились, начали жить спокойно. Нашли дочке садик и школу. Я поступила в Академию искусств Репина. Думала, наконец получу профессию и перестану быть просто домохозяйкой. Ваня работает, отличная квартира, буквально зубами выгрызенная мной. Найти жилье с ребенком и кошкой не так-то просто. Столько планов было, всё пошло по одному месту. Я абсолютно раздавлена. Не хочу жить в другой стране. Я злюсь, расстраиваюсь, не знаю, что делать. Такое ощущение, что в этой ситуации нет выигрышного решения. Останешься в России — плохо, уедешь — тоже плохо.

