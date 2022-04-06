Как в Ереване относятся к русским и столько стоит снять жилье: журналистка — о своем опыте переезда в Армению

Как обналичивать деньги?

Мы оказались в Ереване, когда российские карты уже не работали за рубежом. Снять деньги с виртуальной карты «Мир» было невозможно, но пока они еще работали в электронных кошельках, можно было ими кое-где расплатиться. Сейчас и этого нельзя. Однако много где работают пластиковые карты «Мир». И с них деньги можно спокойно снимать.

Кроме этого, в городе есть обменники, где обналичивают деньги с российских карт: достаточно перевести деньги другому человеку, работник обменника кому-то позвонит и подтвердит перевод, а после этого выдаст тебе деньги в драмах.

А вот получить местную карту россиянину сложно. Мы попытались сделать это в двух банках. В одном была огромная очередь, а в другом нам отказали в карте, хотя мы предоставили все документы, например 2-НДФЛ , копии паспортов, выписки с российского счета. Почему-то этого оказалось недостаточно. Впрочем, сейчас мы пока смирились с этим и обналичиваем деньги через тот самый волшебный обменник.

Цены на проезд, еду и качество продуктов