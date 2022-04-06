Как в Ереване относятся к русским и столько стоит снять жилье: журналистка — о своем опыте переезда в Армению

Консалтинговое агентство Invest in Armenia CJSC подсчитало, что с 24 февраля по 22 марта в Армению въехало 85 тысяч граждан России. Двое из них — корреспондентка NGS24.RU Саша Симутина и ее муж, которые прилетели в Ереван и временно обосновались здесь с середины марта. Саша рассказывает о своем опыте переезда в Армению.
До произошедших 24 февраля событий мы с мужем собирались поехать в Европу. Мы купили билеты, получили визы, однако за неделю до нашего отъезда авиакомпания отменила рейсы из России.
Тогда мы купили билеты через Ереван. А к моменту нашего отъезда уже поняли, что, скорее всего, домой в ближайшее время не вернемся. Поэтому из Европы мы вновь прилетели в Армению и уже две недели живем тут. Но начну я всё же с самого начала, так как думаю, что эта информация может быть полезна.
Пограничный контроль
О том, что россиян стали допрашивать при выезде из страны, я узнала из чатов в телеграме. К тому моменту уже набралось достаточное количество чужого опыта: в основном допрашивали людей из сферы IT, молодых, тех, кто летит в Армению, Кыргызстан или Таджикистан. Жестче всего, как писали, допрашивают в Домодедово. Наш рейс был именно из этого аэропорта.
Сначала сотрудник таможни пересчитал все имеющиеся у нас наличные деньги, после чего мы прошли к окошку пограничного контроля. Две девушки за стеклом что-то долго смотрели, печатали, спрашивали про цель поездки. Мы ответили: туризм, летим через Армению в Венгрию. Они спросили у нас о нашей работе, о том, когда собираемся вернуться, а потом забрали паспорта и заявили, что нам нужна дополнительная проверка.
Нас отвели в небольшой темный закуток. За дверью в полутьме сидели двое сотрудников пограничной службы, которые по очереди вызывали к себе улетающих, это в основном молодежь в кроссовках и толстовках. Мы сидели недалеко от комнаты, где проводилась «дополнительная проверка», и слышали, как сотрудники общаются с молодыми людьми.
Особенно не везло айтишникам, которых опрашивали довольно жестко. С семейными парами общались более вежливо. Нас с мужем в эту комнатку вызвали спустя час. Спросили, где мы работаем, куда едем, не боимся ли в такое время куда-то ехать. У мужа попросили телефон и стали в нём что-то смотреть, а у меня спросили место работы и посмотрели, какие последние материалы я писала на NGS24.RU. Задали еще несколько вопросов, минут через пять отдали паспорта и отпустили.
На границе в Ереване женщина в окошке только равнодушно на нас посмотрела, на выходе из аэропорта проверили наличие сертификатов вакцинации. И вот мы оказались в главном холле аэропорта Звартноц, где нас тут же окружили таксисты, наперебой предлагавшие за разную стоимость довезти до города. Спасибо, но мы воспользуемся «Яндекс.Такси», благо здесь работает этот сервис и стоимость относительно небольшая. Поездка от аэропорта до города стоит от 1300 до 2000 драм, то есть от 230 до 400 рублей.
Поиск жилья
К тому времени, как пришла пора возвращаться из Европы в Ереван, наших соотечественников здесь было уже десятки тысяч. Сюда свои офисы перевозили некоторые айти-компании, а цены на жилье взлетели до небес. Найти что-то за приличную стоимость оказалось невозможно. То, что раньше стоило 100–150 долларов, стало стоить минимум 400. Но даже за 400 долларов тебе готовы были сдать жилье только при условии, что договор будет заключен на полгода. Если нужно на месяц-два, цены достигали 600 долларов, а с залогом — все 800. Я оставила объявление в одном из пабликов в соцсетях и в телеграм-чате и тут же получила десятки предложений за космическую стоимость.
В итоге с трудом нам удалось найти комнату в гостевом доме на окраине Еревана за 400 долларов; к счастью, гостевой дом оказался хорошим, хозяева — приветливыми, поэтому мы здесь спокойно обосновались и живем уже две недели. В первый же день познакомились с соседями — мамой и дочкой из Москвы и айтишником из Беларуси — и наладили добрососедские отношения.
Как обналичивать деньги?
Мы оказались в Ереване, когда российские карты уже не работали за рубежом. Снять деньги с виртуальной карты «Мир» было невозможно, но пока они еще работали в электронных кошельках, можно было ими кое-где расплатиться. Сейчас и этого нельзя. Однако много где работают пластиковые карты «Мир». И с них деньги можно спокойно снимать.
Кроме этого, в городе есть обменники, где обналичивают деньги с российских карт: достаточно перевести деньги другому человеку, работник обменника кому-то позвонит и подтвердит перевод, а после этого выдаст тебе деньги в драмах.
А вот получить местную карту россиянину сложно. Мы попытались сделать это в двух банках. В одном была огромная очередь, а в другом нам отказали в карте, хотя мы предоставили все документы, например
Цены на проезд, еду и качество продуктов
Постепенно мы привыкли к жизни в Армении. Даже пришлось столкнуться с местным здравоохранением, и качество медицинских услуг оказалось хорошим, отношение к пациентам — вежливое и спокойное, цены — примерно как в частных клиниках в Красноярске. Например, прием у врача с исследованием (УЗИ) стоил
Про еду. Молоко, сыры, масло местного производства, даже недорогие, очень хорошего качества, с ярко выраженным вкусом и запахом. Ассортимент сыров, кстати, огромный: есть и импортные, и местные сыры. Очень вкусные и недорогие овощи, которые легко везде купить, особенно вкусной и ароматной оказалась зелень. Вместо хлеба в основном продают лаваш, который тоже вкусный.
Есть магазины разного ценового сегмента, в том числе супермаркет SAS для тех, кто побогаче. Там огромный выбор разных товаров из Европы, которые в России не продают с 2014 года. Но там на самом деле дорого. Если в обычном магазине десяток яиц будет стоить 750 драм (130 рублей), то в SAS — около 1000 драм (178 рублей). Да, яйца тут дорогие, но хорошие, гораздо крупнее российских и ярче по вкусу.
В целом поход в магазин обходится приблизительно в 5000–6000 драм, это около тысячи рублей.
В самое сердце нас с мужем покорил местный фастфуд — лепешки ламаджо, где на лаваш намазан фарш с сыром, томатной пастой и специями. Свежий ламаджо — это пища богов, не иначе. А еще армяне ужасно любят кофе! И пьют его — необычайно крепкий — даже на ночь.
В Ереване неприлично дешево стоит проезд в автобусах и метро — 100 драм. Это приблизительно 18 рублей. В автобусах всегда битком, а маски здесь никто не носит.
Отношение к русским
Недавно моя коллега из Перми, которая уехала в Тбилиси, рассказала, что в Грузии можно встретить надписи типа Russians go home, есть проблема с арендой квартир и открытием счетов в местных банках, хотя никакой явной агрессии они по отношению к себе не замечали.
В Армении к русским относятся очень хорошо. Возможно, в первую очередь потому, что сюда приехала куча айтишников и привезла деньги. Но многие называют Россию своим старшим братом. Из-за обострения здесь конфликта в Нагорном Карабахе армяне больше озабочены именно своими проблемами. Несколько дней в неделю над городом летают военные самолеты и вертолеты.
В целом жители Еревана всегда готовы прийти на помощь, подсказать, чем-то угостить.
Многие спрашивают, как там сейчас, в России, с понимаем относятся к уехавшим и даже ругают своих соотечественников за то, что после приезда россиян резко выросли цены на всё в Армении.
Армяне — очень добрый и открытый народ, прямолинейный и честный, но с большой душой. Мне даже стало жаль, что я не смогла побывать в Ереване тогда, когда в мире всё еще было спокойно, когда можно было просто наслаждаться этим древним и очень интересным городом, ездить на экскурсии по окрестностям и пить армянское вино с шашлыками и ламаджо на летних верандах.
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