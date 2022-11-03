Уникального инженера вернули домой из пункта для мобилизованных в Новосибирске: об этом просили 4 завода
Сергею Колмыкову предоставили отсрочку — мужчина уже дома
Инженер полиграфического оборудования из Бердска вернулся домой из пункта для мобилизованных в Новосибирске. Об этом НГС рассказала супруга Сергея Колмыкова, которая две недели оббивала пороги предприятий, чиновников, военкомов и депутатов в надежде, что ее мужу дадут отсрочку.
— Сергей дома, мы добились отсрочки. Не знаю, что помогло больше: обращение в СМИ, письма четырех предприятий в его защиту, жалоба депутату Заксобрания или же всё в комплексе. Главное — получилось! Хотела бы всех причастных поблагодарить, — сказала НГС жена Колмыкова.
Сергею Колмыкову 42 года, срочную службу он проходил в 1999–2000 годах, имеет военное звание сержанта. По гражданской специальности мужчина — инженер по установке, ремонту и обслуживанию полиграфического оборудования различных видов с
НГС направил запросы о результатах рассмотрения жалоб Сергея Колмыкова в военный комиссариат Бердска и областное правительство. Депутатский запрос по просьбе супруги Колмаковой направил член Законодательного собрания НСО Александр Аверкин.
— Мы приложили к запросу все собранные супругой инженера документы и попросили внимательно их изучить. В этом деле самое главное — правильно разобраться в ситуации, что и было сделано. Ранее у нас был опыт возврата ошибочно мобилизованного специалиста, кстати, он тоже из Бердска, — рассказал НГС помощник Аверкина Андрей Радаев.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
1 ноября в России закончилась частичная мобилизация. Об этом официально заявили президент Владимир Путин и Минобороны страны. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установленное задание — призыв 300 тысяч мобилизованных — выполнено. Мы собрали все официальные заявления чиновников об окончании призыва.