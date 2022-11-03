Уникального инженера вернули домой из пункта для мобилизованных в Новосибирске: об этом просили 4 завода

Инженер полиграфического оборудования из Бердска вернулся домой из пункта для мобилизованных в Новосибирске. Об этом НГС рассказала супруга Сергея Колмыкова, которая две недели оббивала пороги предприятий, чиновников, военкомов и депутатов в надежде, что ее мужу дадут отсрочку.



— Сергей дома, мы добились отсрочки. Не знаю, что помогло больше: обращение в СМИ, письма четырех предприятий в его защиту, жалоба депутату Заксобрания или же всё в комплексе. Главное — получилось! Хотела бы всех причастных поблагодарить, — сказала НГС жена Колмыкова.

