Мэра Новосибирска попросили помочь с трусами и носками для участников спецоперации

Врио командующего 41-й армией полковник Олег Короткевич отправил мэру Новосибирска Анатолию Локтю письмо с просьбой «оказать посильную помощь» военнослужащим на Украине. В мэрии корреспонденту сообщили, что вся поддержка такого рода оказывается из внебюджетных источников.



Скан письма Олега Короткевича выложил у себя в соцсетях депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко. Из документа следует, что Короткевич просит обеспечить солдат нижним бельем, средствами гигиены, едой и сигаретами.