Мэра Новосибирска попросили помочь с трусами и носками для участников спецоперации
Письмо с просьбой от военных поступило в городскую администрацию
Врио командующего 41-й армией полковник Олег Короткевич отправил мэру Новосибирска Анатолию Локтю письмо с просьбой «оказать посильную помощь» военнослужащим на Украине. В мэрии корреспонденту сообщили, что вся поддержка такого рода оказывается из внебюджетных источников.
Скан письма Олега Короткевича выложил у себя в соцсетях депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко. Из документа следует, что Короткевич просит обеспечить солдат нижним бельем, средствами гигиены, едой и сигаретами.
НГС обратился с запросом по ситуации в пресс-центр мэрии, приложив скриншот указанного документа. Вот что ответили власти:
— Обращение врио командующего 41-й армией на имя мэра города Новосибирска
После получения этого письма власти обратились за помощью к районным администрациям.
— Письмо врио командующего 41-й армией на имя мэра города Новосибирска
В мэрии также добавили, что поддержка российской армии «предпринимателями, предприятиями, а также общественными организациями города, депутатами, активистами и простыми горожанами реализуется на добровольной основе за счет внебюджетных источников»:
— Сборы гуманитарной помощи регулярно объявляются общественными организациями и объединениями города Новосибирска.
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По информации управления общественных связей мэрии города Новосибирска, горожане активно откликаются на объявленные акции. Информацией об общих объемах помощи, оказанной гражданскому населению Донецкой и Луганской республик предприятиями, учреждениями, бизнес-структурами, общественными организациями, горожанами, не располагаем, — добавили в мэрии.
При этом в 2022 году траты новосибирского правительства на патриотическое воспитание выросли на треть. За полгода на эти цели потратили более 17,2 млн рублей.