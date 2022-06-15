Сколько миллионов уходит на воспитание патриотов? Изучаем траты правительства — и тех, кому достаются подряды

Так, 2,9 миллиона рублей потратили на субаренду помещения площадью в 400 квадратных метров на 4 этаже бизнес-центра на Красном проспекте, 86/2. Это самая крупная закупка на «патриотические» нужды с начала 2021 года. По данным 2ГИС, по указанному адресу находится офис областного «Центра патриотического воспитания». В 2021 году это же помещение арендовали за 900 тысяч рублей.



Еще почти 1,2 миллиона рублей потратили на аренду двух «учебно-тренировочных баз». В контрактах указано, что их будут использовать для «занятий по огневой подготовке».

