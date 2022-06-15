Сколько миллионов уходит на воспитание патриотов? Изучаем траты правительства — и тех, кому достаются подряды
За год расходы на патриотическое воспитание новосибирцев выросли на 30%
Региональные и муниципальные власти Новосибирской области в 2022 году стали больше тратить на патриотические мероприятия. Сумма заключенных госконтрактов выросла на 28% за аналогичный период, а самой дорогой закупкой стала аренда офиса ответственного за воспитание патриотов госучреждения. НГС проанализировал данные госзакупок и рассказывает, как воспитывают патриотизм в новосибирцах и кто зарабатывает на этом.
Более 17,2 млн рублей потратили в Новосибирской области на закупки, связанные с патриотическим воспитанием, с 1 января по 8 июня 2022 года. При этом за аналогичный период прошлого года власти выделили из бюджета на эти цели на 28% меньше — почти 13,3 млн рублей.
Всего в 2021 году патриотическое воспитание стоило областному и муниципальным бюджетам 38,5 миллиона рублей. Большая часть трат идет через ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания и общественных проектов», которое возглавляет Алла Данилевская. Его учредители: Министерство региональной политики Новосибирской области, областной департамент имущества и земельных отношений и правительство НСО.
Юный десантник на «Сибирском рубеже»
НГС проанализировал самые крупные траты на патриотическое воспитание в 2021 и 2022 годах.
В прошлом году больше всего потратили на организацию праздников и военно-патриотических лагерей для детей и подростков. Так в 1,3 миллиона рублей обошелся День народного единства, 1,1 миллиона рублей стоил День России и 940 тыс. — День Победы. Еще 1,1 миллиона рублей потратили на полиграфическую продукцию «в рамках проведения комплекса мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории России».
Крупными тратами из бюджета обошлись лагерные смены «Наследники Победы» (1,3 миллиона), «Юный десантник» и «Юнармеец» (по 1,2 миллиона), «Опыт ветеранов ВДВ — будущим защитникам Отечества» и «Сибирский рубеж: вчера, сегодня, завтра!» (по 1,1 миллиона). Другие военно-патриотические смены обошлись почти в 1,4 миллиона рублей.
Профориентационные соревнования на Кубок Губернатора «Полигон твоих возможностей» стоили бюджету 1,2 миллиона рублей.
Аренда офиса вместо детских лагерей
В уже прошедшие пять месяцев 2022 года структура патриотических трат властей изменилась. День России подорожал до 1,5 миллиона рублей, а самой крупной категорией расходов стала аренда недвижимости.
Так, 2,9 миллиона рублей потратили на субаренду помещения площадью в 400 квадратных метров на 4 этаже бизнес-центра на Красном проспекте, 86/2. Это самая крупная закупка на «патриотические» нужды с начала 2021 года. По данным 2ГИС, по указанному адресу находится офис областного «Центра патриотического воспитания». В 2021 году это же помещение арендовали за 900 тысяч рублей.
Еще почти 1,2 миллиона рублей потратили на аренду двух «учебно-тренировочных баз». В контрактах указано, что их будут использовать для «занятий по огневой подготовке».
Почти 1,1 миллиона рублей потратили на обложки для переплета, 718 тысяч рублей — на организацию питания участников Вахты Памяти. За 480 тысяч рублей в Санкт-Петербург отправили победителей конкурса «Пишем историю региона», посвященного 85-летию области.
Еще две крупных закупки (в сумме более 1,3 миллиона рублей) связаны с освещением деятельности по воспитанию патриотизма. Деньги выделили на публикации в СМИ и печатную продукцию.
Казаки-охранники
Крупнейшим подрядчиком по патриотическому воспитанию в 2021 году стало «Новосибирское городское казачье общество имени атамана Ермака». Оно получило 4,2 миллиона рублей. Казаки поставляли сувенирную и наградную продукцию, а также проводили профориентационные соревнования «Полигон твоих возможностей».
Всего общество заработало на госзакупках 18 миллионов рублей. Сайт казаков не обновлялся с 2021 года, однако общество всё равно продолжает получать подряды на патриотическое воспитание.
По данным «Контур.Фокус», организацию возглавляет Сергей Кузьмин. Среди учредителей, кроме него, были Павел Булденко, Сергей Бояринцев и Александр Солонко. В конце 2021 года эти данные были удалены из ЕГРЮЛ — тогда некоммерческих организациям разрешили скрывать учредителей. Кузьмин, Булденко и Бояринцев были учредителями частного охранного предприятия «Артгард», ликвидированного в 2019 году. Бояринцев также возглавлял ЧОП «Казачий заслон».
Вторым по объему полученных на патриотическое воспитание денег — 3,2 миллиона рублей — стал «Сибирский кадетский корпус», учрежденный областными правительством, минобром и департаментом имущества. Кадетский корпус проводил военно-патриотические смены в лагерях.
Более 2,2 миллиона рублей на патриотических закупках в 2021 году заработало ООО «ЛТМ-Прокат» Дениса Карпочёва и Виктории и Олега Кривушиных. Компания занималась техническим обеспечением праздников.
Еще почти 2 миллиона рублей получило ООО «Олимп», которое занималось организацией Дня победы и «Дня призывника». Компания принадлежит Алексею Гудымо и Екатерина Люфинг. На своей странице во «ВКонтакте» она указывает, что ведет «женские круги», которые сочетают в себе практики тета-хилинга, «расстановок» и «перепрошивки».
Почти 1,8 миллиона рублей получил сузунский «Центр допризывной подготовки "Курсант"», проводивший военно-патриотические смены в лагерях. Компанию возглавляет Павел Тетерин — бывший директор муниципального молодежного центра Сузунского района. Кроме него, в учредителях числились Юрий Шефер и Наталья Тетерина. Последняя ранее возглавляла сузунскую женскую организацию «Виринея» — ее предшественницами на этом посту были районные чиновницы. Полный тезка Юрия Шефера был совладельцем ООО «Мирная застава» вместе с бывшим директором областного «Центра патриотического воспитания» Павлом Гриенко.
Более 1,7 млн рублей на патриотических закупках заработало Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Все каникулы». Оно также проводило профильные смены в лагерях. Учреждение возглавляет Оксана Бугай — бывший директор центра реабилитации детей в Татарске и Барабинского детдома.
Печатал полиграфическую продукцию для патриотического воспитания томский ИП Павел Савастьянов, получив за это 1,4 миллиона рублей. Всего на госзакупках он заработал 4,7 миллиона рублей.
Почти 1,2 миллиона рублей за профильную смену «Юнармеец» получило АО «Санаторий Тогучинский», по данным на 2015 год, принадлежавший областному правительству. Сейчас санаторий находится в стадии ликвидации по решению учредителя, государственная газета «Советская Сибирь» писала, что его «добила пандемия».
Сузунский интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья проводил смену «Опыт ветеранов ВДВ — будущим защитникам Отечества» и получил за нее 1,1 миллиона рублей. Столько же отдали удмуртскому предпринимателю Ильясу Козаку за проведение Дня России. Еще 1,1 миллиона рублей заплатили ООО «Росхозтовары», которое организовывало поездки победителей патриотических мероприятий.
Патриоты против легализации секса
Крупнейшим господрядчиком по патриотическим нуждам с января по июнь 2022 года стало ООО «Сибстролл» — собственник офиса государственного «Центра патриотического воспитания». Сумма годового контракта составила 2,9 миллиона рублей. Компания сдает помещения также и других областным госучреждениям: управлению по обеспечению деятельности мировых судей, бюро медико-социальной экспертизы и Агентству поддержки молодежных инициатив.
«Сибстролл» принадлежит Владимиру Смолю — у него также есть частная охранная организация, ранее он владел еще одной в Омске. Тезка владельца компании фигурировал в качестве начальника охраны омского супермаркета «Триумф» — гражданин Узбекистана жаловался, что подчиненные Смоля не пустили его туда из-за «национализма».
Вторым по сумме контрактов — 1,6 миллиона рублей — стал один из лидеров 2021 года «ЛТМ-Прокат», занимающееся техническим обеспечением патриотических мероприятий. Третьим — Куйбышевское отделение ДОСААФ, сдающее в аренду свою «учебно-тренировочную базу».
Более 1,2 миллиона рублей заработало алтайское ООО «Ландора» на поставках канцелярских товаров для «Центра патриотического воспитания». 860 тысяч рублей на полиграфической продукции заработало ООО «Альфа», принадлежащее Павлу Савастьянову, который в прошлом году был одним из лидеров патриотических закупок в качестве ИП. Столько же на военизированной одежде для детей и подростков заработала «Сибирская обувная компания». Один из ее совладельцев Иван Кулаков владеет товарным знаком «Полигон».
Самому крупному поставщику 2021 года — «Новосибирскому городскому казачьему обществу» — пока удалось заработать на «патриотических» контрактах только 770 тысяч рублей.
Более 680 тысяч рублей получило ООО «Видео-дата» за съемки юнармейских мероприятий и акции «Свеча памяти». 650 тысяч отдали государственному телеканалу ОТС за «информационное сопровождение» патриотических мероприятий. Еще 550 тысяч рублей получил «Центр допризывной подготовки "Курсант"». Более 480 тысяч рублей отдали ООО «Студия "Репортер"» за создание видеороликов, «агитирующих жителей Новосибирской области к активному участию в противодействии коррупции». Компанией владеет журналистка Елена Галиничева — бывшая сотрудница ГТРК «Новосибирск» и телеканала ОРТ. Она также была соучредителем АНО «Сибмедиацентр "Поддержка"».
— Сегодня мы являемся свидетелями легализации секса и насилия, затопивших искусство, культа тела, утверждение тем криминала, извращений, безумия, которые воспринимаются едва ли не как важный атрибут рыночной продажности той или иной поделки от искусства будь то кино, театр, живопись, музыка, — писал «Сибмедиацентр "Поддержка"» в одной из заявок на грант мэрии Новосибирска.
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